Nueva función de “Mandato Cumplido”, una comedia para reírse de la Vendimia

Las reinas, la ciudad empapelada con fotos de las candidatas, vidrieras vestidas de violeta y verde, la esperada fiesta y el vino como protagonista del verano mendocino. Toda una tradición que nos identifica y cómo se vende en el mundo nuestra cultura y provincia.

Desde una mirada identitaria, el actor Diego Nogara escribió “Mandato Cumplido”, la obra que nació hace unos años en el ciclo Cortodramas y luego se convirtió en una comedia tradicional, que en tono de parodia tiene a la Fiesta de la Vendimia y sus costumbres como protagonista.

La obra es su ópera prima como dramaturgo y director, después de un largo derrotero en diferentes propuestas cómicas, musicales y de ficción. Protagonizada por Alejandra Trigueros, Lila Medina, Martin Ferreyra, Sara Spoliansky y Deivid Laguna, la historia une la comicidad, pero también cuestiona las tradiciones y estándares impuestos, en un evento que representa a la cultura mendocina. Luego de su debut, la puesta tendrá una función especial esta noche, en la Nave Cultural.

El fanatismo por la fiesta

“Mandato Cumplido” traza la historia de una familia fanática de la fiesta que representa la cultura mendocina. En la trama, la familia Reynaldi mira por televisión la elección de la Reina Nacional de la Vendimia. En la elección, la representante Anabel I sale Virreina. ¿Acaso permitirías que tu reina preferida salga segunda? Bueno, ellos no.

“Desde la concepción del proyecto cuando hice Cortodramas justo fue un momento donde estaba haciendo vendimia y me parecía que estaba bueno hablar de algo tan identitario de los mendocinos, y que a su vez desde nuestra cultura se le da tanta importancia al evento. Por eso mi sensación era como preparar la casa cuando vienen visitas. Desde ahí me parecía gracioso la casa de esta familia que prepara todo para la reina que vendrá a su casa. Además, tengo la experiencia de mirada ajena, que no pueden creer que la Ciudad estuviera empapelada por fotos de las candidatas y que el concurso de belleza tome tanta importancia”, cuenta Diego Nogara quien se animó a escribir y dirigir esta comedia.

Desde su experiencia como actor de la fiesta máxima de los mendocinos, Nogara en tono de comedia cuestiona como a lo largo del tiempo se fue desvirtuando la idea de celebración popular y en la actualidad sostiene a la figura de la reina y la monarquía, como algo propio de nuestra cultura.

El elenco, quien tiene su experiencia en el género aportó en el proceso su visión y se generó una forma de trabajo vertical, en la que se cumple el objetivo de hacer una comedia desopilante y atractiva para el público.

“Desde la dramaturgia fue un trabajo en soledad, donde me ayudó mucho Osjar Navarro Correa, que me acompañó en la escritura. Y en la dirección fue lo que yo quería ver en escena y hacer una comedia, porque el elenco también se dedica mucho a la comedia y el humor, y sabía que estos personajes iban a gustar. Pero en el proceso de la puesta, la grupalidad fue fundamental para construir este aprendizaje de la primera vez en los roles. Además el trabajo de los actores enriqueció el texto y tuvo sus modificaciones del original”, detalla el director sobre el proceso de escritura que lo realizó en distintas etapas y la elección del elenco como pieza clave para lograr la teatralidad que quería.

El en rol como director, Nogara lo vivió desde su mirada como actor sin perder el propósito de plantear una comedia y poner en discusión las contradicciones propias de la fiesta de la vendimia. “Después de esta experiencia como director y dramaturgo siento que hice todo desde el actor, pensando a quienes me dirigieron en otros proyectos. Y en realidad también quería que nos divirtiéramos como actores y nos riéramos, porque pese a todas sus contradicciones cada año trabajamos en la fiesta. Te guste o no, la Vendimia te atraviesa”.

Luego de su debut, “Mandato Cumplido” llega a la Nave Cultural con una función especial, esta noche a las 20.30. Las entradas se pueden adquirir previa reserva o en boletería de la sala. La capacidad es limitada.

La Ficha

MANDATO CUMPLIDO

Dirección y dramaturgia: Diego Nogara.

Día y hora: hoy, a las 20.30.

Lugar: sala 2 de la Nave Cultural (España y Maza, Ciudad).

Entrada: $400. Reserva al 261 532-0789 o en boletería.