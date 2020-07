Netflix lo confirmó: “The Witcher” tendrá su precuela

Los fanáticos de “The Witcher” estarán felices al momento de leer esta nota. Y es que Netflix reveló que lanzarán “Blood Origin”, una serie limitada del universo del brujo que funcionará como una precuela.

“Ambientado en un mundo élfico, 1200 años antes del mundo de ‘The Witcher: Blood Origin’ contará una historia perdida en el tiempo: el origen del primer Witcher y los eventos que conducen a la crucial ‘conjunción de las esferas’, cuando los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno”, compartieron desde la plataforma sobre el proyecto que está en plena elaboración.

El productor ejecutivo y showrunner de la ficción será Declan de Barra mientras que Lauren Schmidt Hissrich oficiará de productora ejecutiva. El escritor de la saga que inspira la serie, Andrzej Sapkowski, hará de consultor creativo.

“Como fanático de la fantasía de toda la vida, estoy más que emocionado de contar la historia The Witcher: Blood Origin. Una pregunta se me quedó en la mente desde la primera vez que leí los libros de The Witcher: ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos?”, declaró De Barra.

A lo que suma: “Siempre me ha fascinado el auge y la caída de las civilizaciones, cómo la ciencia, el descubrimiento y la cultura florecen justo antes de esa caída. Cómo vastas extensiones de conocimiento se pierden para siempre en tan poco tiempo, a menudo agravado por la colonización y una reescritura de la historia. Dejando solo fragmentos de la verdadera historia de una civilización”.