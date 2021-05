Nathy Peluso, la gran favorita de los Premios Gardel: tres razones de su éxito

La semana pasada, la música argentina conoció los nominados al Premio Gardel 2021 , en los que aparecieron, junto a muchos conocidos, una camada de artistas nuevos. La mayoría, surgidos del calor de la música urbana nacional, que la rompe a nivel mundial (que venga Nicki Nicole, invitada al show de Jimmy Fallon, a recordarlo).

Pero la historia de Nathy Peluso , la gran favorita, es otra: se fue a los 9 años con toda su familia a España y, después de pasar por trabajos mal pagos y precarizados, decidió que se iba a dedicar a la música. Ahora, con 26 años, es una de las cantantes del momento: enamoró a todo el público hispanohablante. En los últimos Goya, desfiló en la “red carpet” con unas uñas muy “a lo Rosalía” que llamaron la atención de todos: “¿Quién es esa carismática que parece barrer con todo a su paso?”, se habrán preguntado muchos.

Así seguramente también barrerá en los Gardel. Obtuvo nueve nominaciones: por su disco “ Calambre ” compite en Álbum del año, Mejor nuevo artista, Mejor álbum de pop alternativo, Mejor diseño de portada (para el diseñador Albert Romagosa), Productor del año (para Rafa Arcaute); por “ Buenos Aires ”, Grabación del año (a los ingenieros Mariano López, Rafa Arcaute, Didi Gutman, Maddox Chhin & Felipe Tichauer) y por la sesión viral “ Nathy Peluso: BZRP Music Sessions, Vol. 36 ” podría ser Mejor álbum/canción de música urbana, Canción del año y Mejor Video Clip Corto.

Ahora bien, ¿por qué Nathy Peluso ha enamorado a todos y todas? Arriesgamos tres razones.

1-Porque su música es vanguardia

Nathy Peluso es de una generación en la que los géneros ya no se cuestionan, simplemente porque ya no existen. Su música es un cóctel atrevido que puede darle, eventualmente, mayor dosis al hip-hop, o al soul, o al trap, al rap, la salsa, los ritmos africanos y hasta la canción “onda Broadway” de los cincuenta.

Tal es el caso de “Copa Glasé”, en la que bebe de las clásicas grabaciones navideñas de las Big Bands. La lanzó a principios de diciembre del 2019 y llamó la atención ese subidón vintage y desvergonzado, en el que podría haber hecho pareja con el mismo Frank Sinatra sin desentonar.

En todo caso, en ese afán de los rótulos de la crítica y las categorías en los premios, se ha dicho que hace “Jazz latino”. Nada más falso, o nada más insuficiente.

Para eso también tuvo una respuesta: la canción “La Sandunguera”, inclasificable e irresistible. Un estilo totalmente diferente y renovado, que dejó en claro su versatilidad. “Este es mi Jazz Latino”, dice irónicamente al principio en un rapeo feroz.

En otra ocasión, mucho más asertiva y clara, le dijo al entrevistador: “Mi concepto es hacer la música que me sale de la concha”.

2-Porque es la más simpática

Además de sus canciones, también se suelen viralizar los videos de sus entrevistas, en las que deja a los conductores en verdadero knockout y a sus seguidores en un espasmo de risa.

Así, ha protagonizado momentos muy divertidos, como esa vez en la que, contando que cuando era niña hacía gimnasia rítmica y sus entrenadores la consideraban demasiado gorda, se plantó frente a la cámara y les dijo, burlonamente: “La gorda ta’ triunfando mami”.

No son detalles menores que tenga los ojos de diferente color (lo que siempre motiva una broma en las charlas) y que tenga cero complejos con su figura. Pero este es el próximo punto...

3-Porque manda un mensaje

La música argentina busca desde hace algunos años una heroína feminista. A veces, el título queda grande. Pero lo cierto es que las banderas del empoderamiento hoy flamean desde las barricadas de la música urbana más que del rock, que antes era la “música contestataria”. Nathy Peluso es una buena candidata, porque es feminista, sí, pero sin poses. Es desfachatada y si algo rechaza es la solemnidad que irradia lo políticamente correcto. Dice y hace lo que siente y piensa.

“Corashe”, uno de sus primeros grandes éxitos, surgió “de estar harta de hombres que no tenían valor para estar conmigo porque obviamente les asustaba mi seguridad, mi poder y mi gran coño peludo”, explicaba la cantante en una entrevista.

Y todo eso se condensa en la sesión 36 de “BZRP Music Sessions”, con la que compite (por triple) en los Gardel. “Manda mensaje, dice que dice / Pero después no hace ni ‘hmm’ / Cuando me escribe suena valiente / Pero de frente no dice ni ‘hmmm’”, dice el desafiante estribillo de la canción, que significó un antes y un después para ella: en menos de un mes, ya superaba los 111 millones de visitas y sonó desde Tierra del Fuego a Barcelona.

Esta canción es toda una declaración de intenciones, con líneas tan divertidas como “Vendo mi alma por una pizza” y “I’m a nasty girl, fantastic. Este culo es natural, no plastic”.

Es el mismo fenómeno que, en otras canciones, se ríe del FMI y habla de la desolación de la cuarentena en su país (“Buenos Aires”).

Nathy Peluso, a diferencia de otras estrellas que resultaron ser fugaces, viene de una carrera sólida y ascendente. No negocia lo que le gusta hacer. Y, sobre todo, es una topadora dispuesta a arrastrarnos a la música del futuro.