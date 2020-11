“Es el diciembre más esperado”, dice Mike Amigorena sobre el fin del 2020. Un año diferente, que lo mantuvo lejos de los escenarios y sin la posibilidad de viajar a Mendoza para ver a su familia y amigos.

Es que la llegada de Miel, su hija junto a la cantante Sofía Vitola cambió por completo su rutina y confiesa que extraña poder compartir un momento con los suyos.

“Si Dios quiere voy a estar para fin de año, me muero si no voy a Mendoza. Mi mamá quiere ver a Miel. La verdad menos mal que la conocieron cuando nació antes de todo esto, porque mi madre está deseosa por abrazar a su nieta”.

El multifacético Mike

Después de bajarse del escenario obligadamente mientras hacía la segunda temporada del musical Cabaret, el actor mendocino aprovechó la cuarentena para abocarse a sus otras pasiones y dejar que el tiempo acomode las fichas para volver al ruedo de la actuación.

Es así que sorprendió a sus seguidores en las redes sociales, con la elaboración de platos sofisticados y se animó a mostrar la intimidad de su cocina.

“La cocina llegó para quedarse. Hago nuevas técnicas, nuevos platos con Carolina Poccard. Y eso me mantuvo entretenido durante toda la pandemia”.

-Dado que mostraste tus dotes culinarios ¿No te convocaron para MasterChef Celebrity?

-No, tampoco es para hacer eso. La cocina es para estar tranquilo y no soy cocinero profesional. Y para ir a que te maten a palos y te digan de todo no me dio. No me llama la atención la competencia.

El viernes pasado estrenó por la plataforma Teatrix “El amor sos vos”, una obra que estrenó hace unos años, que fue especialmente filmada para el streaming y se encuentra disponible hasta hoy en el sitio teatral.

“Es una obra que hice en el 2017 donde es una especie de espejo de mi alma. Lo escribí a partir de mi primer disco solista “Amántico” y cada canción habla de los vínculos, del corazón, de los hijos de los dones, de la naturaleza. Cada canción es una excusa para explayarme en los temas. A través de experiencias personales y atravesado por la música, canciones clásicas y canciones mías. Y voy utilizando distintas técnicas como máscara, comedia del arte. Y la gente se encuentra con mi universo y confirma que el amor es uno. No lo tenés que buscar afuera. Primero lo tenés que cultivar y luego aparece en el afuera. Pero el amor es uno”.

-Y el hablar de la paternidad, ¿cambió en algo tu perspectiva del tema después del nacimiento de Miel?

-Ahora hablo de los hijos teniendo hijos. Y puedo comprobar lo que escribí en carne propia.

-Se te nota muy feliz explorando la paternidad y el vínculo con tu hija.

-Es un aprendizaje constante con Miel, una adaptación frente a estas circunstancias, donde no podemos salir mucho. Pero de a poco lo hacemos, por el barrio, por el puerto y nos divertimos. Estamos tanto tiempo juntos que entablamos un vínculo entre los tres, junto a Sofía que es un regalo.

Y entre paternidad, actuación y gastronomía Mike sigue sonando. Desde marzo se abocó a escribir nuevas canciones para su próximo disco, del que ya grabó un adelanto y planea presentarlo a fin de mes, en el marco de un show con su banda en el auto teatro Mandarine Park.

Pero también sorprendió la publicación de “Mirada Speed”, un clásico de Virus que el actor interpreta junto a Los Tipitos y la banda decidió publicar en las plataformas en septiembre.

-¿Cómo llevas la producción del nuevo disco?

-Re bien. El 27 de noviembre hago un recital en el Mandarine Park, que es un auto teatro. Ahí voy a cantar canciones de ambos discos y dos canciones nuevas. Voy a lanzar el primer single ese mismo día, que es el tema “Transfer”. Es es un hip hop que está Naomi Preizley como invitada. Asique será una gran fiesta, tocando con mi banda.

-En esta nueva etapa musical ¿Te vas a volcar por el ritmo urbano?

-La verdad explorarlo es un desafío. Y a mí siempre me gustan las canciones que hablen de buena vida, de la naturaleza, de la comida, todo ese nicho, esos temas. Y también las melodías pegadizas y para bailar.

-¿Cómo surgió la canción con Los tipitos?

-Hacer “Mirada Speed” de Virus es un sueño. Y que los Tipitos me invitaran a participar en un recital que se hizo en el teatro Ópera en el 2018 fue un regalo. Y a la gente le gustó, tiene muchas escuchas. Estoy muy contento. En ese recital cantaban todo clásicos nacionales y fue tan bien que lanzaron el video y lo subieron a Spotify.

-¿Te gusta el rock nacional clásico o también las bandas nuevas?

-Nacional me gusta Indios, Vándalos Chinos, todo lo nuevo. El Mató a un Policía Motorizado, también el rock mendocino, Louta, todos artistas que le vienen dar una vuelta al rock nacional.

Una ficción internacional

Sin posibilidad aparente de volver al teatro, Mike Amigorena se prepara para filmar una ficción internacional. Se trata de una miniserie para Disney Plus, producida por Pampa Films y LaFlia.

Este proyecto lo tendrá ocupado todo el verano y lo mira con buenos ojos, para proyectar su trabajo en el exterior.

Mike Amigorena se prepara para grabar una miniserie internacional que de estrenará el año que viene por Disney Plus.

-Se pasó la cuarentena y ¿qué proyecto tenés para el verano?

-Estoy empezando a filmar “Limbo”, una coproducción con Italia para Disney Plus. Es una mini serie de diez capítulos que sale a mediados del año que viene. Comienzo a filmar la semana que viene y termino en marzo. Si me da el tiempo haré algún show con la banda, pero estaré con ese proyecto.

-¿Qué podes adelantar de la serie?

-Es la historia de una familia adinerada, cuyo tres hermanos, la protagonista es la española Clara Lago, Esteban Pérez y yo. Tenemos una empresa de cosméticos y empiezan los líos familiares, los problemas donde prima la adolescencia, los conflictos entre hermanos, padres e hijos. Eso es lo que puedo adelantar.

-Es importante para vos sumar proyectos con producciones internacionales y la posibilidad de orientar tu trabajo afuera.

-Es a lo que apunto. De a poco quiero abrirme al mercado europeo en la actuación. Y esta es una serie que se va a ver en todo el mundo. Es una puerta para que el trabajo se diversifique y se conozca afuera y esta es una gran oportunidad.

-¿Cómo es volver a filmar?

-Hay un protocolo que se respeta y en algún momento hay que marginarse para cuidarte y cuidar al otro. Si bien no hay que estar perseguido porque no podes vivir, pero sí ser cautelosos y así de a poco se va reactivando toda la actividad.