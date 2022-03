“Me voy a casar con la inmortalidad”, Marta Minujín recibió un premio por su trabajo como artista latinoamericana

El canal de películas y comedias Lifetime, celebró la segunda entrega de sus Latin América Lifetime Awards (LALA) en una ceremonia que se realizó via streaming, para reconocer el trabajo de cinco mujeres latinoamericanas que están haciendo historia en sus profesiones. Esta premiación está ligada al Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo y que pone de relieve el trabajo de aquellas que con su ejemplo empoderan a otras mujeres, rompen paradigmas y sirven de inspiración al mundo. En esta oportunidad, Argentina estuvo representada por Marta Minujin, reconocida por su talento, trayectoria y aporte a la cultura y a los movimientos vinculados a los derechos de las mujeres.

En la ceremonia, conducida por Cesar Sabroso, vicepresidente senior de Marketing y Relaciones Públicas de A+E Networks Latin America también premiaron a la cantante de afrourbano y afropop Margareth Menezes, de Brasil; Christiane Endler, futbolista profesional y ganadora del premio The Best entregado por FIFA como Mejor Arquera 2021, de Chile; la científica y gerente de Programas Científicos en la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Adriana Ocampo Uria, de Colombia; y la cantante, antropóloga y filántropa Lila Downs, de México, ganadora de un Grammy Internacional y de 5 Latin Grammy Awards.

Poseedora de un gran talento y un carisma inigualable, la artista plástica Marta Minujín fue la primera en dar su palabra y expresó su visión del arte femenino en la actualidad: “Avanzamos tanto que la participación de las mujeres en el arte va a cambiar mucho la historia del arte universal. Hay tantas buenas mujeres artistas que han entrado en el mundo del arte y han cambiado la historia. Antes la gente decía ‘ella es arte de mujer’. Pero ahora no. Ahora ya ni siquiera nadie diferencia, porque el arte no tiene sexo” explicó la artista de 79 años.

Consultada acerca de qué le sirve de inspiración, Minujín explicó “La vida me inspira. El planeta Tierra en el cual nacimos. Aparte tengo ideas todo el tiempo, algunas las realizo, por ejemplo la Torre de Babel con libros de todas partes del mundo, el Partenón de libros o en Colombia, el Carlos Gardel de fuego”. Minujín explicó que no obtiene rédito económico con sus obras, sino que busca transmitir un mensaje, en general ligado a la realidad de la ciudad en la que expone. “El último que hice en junio, que es el Big Ben de Londres, de tamaño natural, acostado. La gente caminaba por adentro. Lo recubrí con 20.000 libros políticos, porque en Manchester tienen muchos problemas con Londres, desde que Margaret Thatcher les cortó la energía. Entonces no les gusta el tema del Big Ben perpendicular en Londres, por eso lo acosté en Manchester para decir que ahora debería estar acostado. Y todos los monumentos que hago, la (estatua de la) Libertad acostada, -porque realmente la libertad está acostada- próximamente la voy a hacer en New York. Entonces todos los monumentos los acuesto. Esto es una idea mía. Y aparte hago cuadros, esculturas, colchones, hago de todo eso. Mi vida es trabajar”, subrayó.

"Galería blanda", instalación de Marta Minujín.

En cuanto a sus últimos trabajos, realizados durante el confinamiento obligatorio, la artista describió cada uno: “Hice un cuadro gigantesco que tardé un año durante la Pandemia, con pedacitos de tela pintada, cortada y pegada. Fueron 25 mil pedacitos de tela pintada de blanco y negro. Ese cuadro lo expuse en el Museo Nacional de Bellas Artes con una proyección que se movía. Era totalmente increíble. Ya lo pueden ver en Instagram”, remarcó y agregó “Cuando fue el tema de la vacuna, empecé a trabajar con el azul índigo, que es el que usan todos los enfermeros, los guantes de goma, las cajas, todo es azul celeste. Bueno, lo estoy haciendo. Y ahora vino la guerra, que es otra pálida, terrible, una cosa brutal que no debería haber ocurrido”, manifestó.

Posteriormente, la doctora Adriana C. Ocampo Uria, una de las científicas más reconocidas del mundo además de compartir que los sueños se cumplen con pasión, planificación y perseverancia, expresó su agradecimiento por el reconocimiento a la ciencia: “Para mí este gran viaje épico de lo que es la exploración espacial empezó con un sueño, como una niña soñando en el techo de mi casa, qué eran esos puntos blancos, esos puntos brillantes en la bóveda celeste”.

"Big Ben lying down with political books", es el nombre original en inglés de la obra (Web Télam).

La primera latinoamericana ganadora de “The Best”, el máximo reconocimiento del fútbol y multicampeona internacional Christiane Enler agradeció el recibir el Latin American Lifetime Awards. “Para mí es un honor estar hoy día con ustedes y poder también recibir este premio”, comenzó diciendo la arquera chilena capitana de la Selección de su país, y confesó que el premio recibido por la FIFA en enero de este año “es una posibilidad de abrir puertas a que más niñas y mujeres quieran realizar sus sueños, de que sueñen en grande y que no se pongan límites a la hora de querer lograr algo”

Margareth Menezes, representante del afropop brasileño, pero también activista y luchadora de los derechos de la mujer y de las personas negras en el mundo explicó: “La cuestión racial es no considerar la cuestión humana en este momento en Brasil, donde más del 50 por ciento de la población se identifica como negro, como negra, como mestizo. Aquí en la gran mayoría de los cargos a veces no hay siquiera una representación de personas negras. Esa falta de oportunidad, de reconocimiento de nuestras capacidades, es un crimen contra la humanidad. Entonces creo que como mujer negra tengo también esta tarea.

Finalmente, la reconocida cantante, compositora, antropóloga y activista mexicana Lila Downs, confesó: “Todas nosotras buscamos una manera de ser un ejemplo para las siguientes generaciones, de ser un ejemplo de fuerza, porque creo que todas nos hemos enfrentado a momentos con dificultades, enfrentando los retos de una sociedad que en su mayoría está liderada por hombres”, concluyó.

Sobre el final, luego de dejar vacío su lugar durante unos instantes -para desconcierto del conductor del evento y de las restantes galardonadas- y volver al grito “no se asusten, estoy acá”, Minujín contó algunas anécdotas en relación a la descalificación vivida en varias oportunidades como mujer y como artista latinoamericana. “Cuando llegué a Nueva York tenía un problema por ser sudamericana, por ser Argentina. Todavía un artista pop, Claes Oldenburg, me preguntó: ‘¿Pero hay otros artistas en ese país?’. No sé, como si fuéramos indios”, recordó.

En relación a su próximo cumpleaños, cuando celebrará 80 años, expresó: “yo creo que no tengo edad, como ninguno de los que nacimos. Los Rolling Stones tampoco tienen edad. Se nos envejece el cuerpo, tenés menos fuerza o tenés algún problema de salud, pero es lo menos”, y remató con “Primero me casé con el arte, en el museo Malba de Arte Latinoamericano, y ahora me voy a casar con la inmortalidad, el año que viene”.