Matías Alé: “Cambiaron las prioridades en mi vida”

Durante cinco veranos, Matías Alé no volvió a Carlos Paz, una ciudad que siempre lo recibió con los brazos abiertos y se sintió como en casa. Después de varias temporadas en la Costa, Mendoza y Capital haciendo teatro, por estos días el actor y conductor se instaló en Córdoba, como parte del elenco de “Mi novia se llama Mauricio”, la comedia que protagoniza con un elenco renovado.

Junto a Pablo Rago, Alejandro Muller, Iliana Calabró, Adriana Brodsky, Nerina Sist y Gonzalo Urtizberea, bajo la dirección de Ernesto Medela, la comedia lleva varios años en cartel y traza la historia de George y Marion son un matrimonio de clase media acomodada que están en medio de una crisis, hasta que un día aparece Maurice. El es miembro de una entidad llamada “Ayuda Fraternal” e intentará ayudar a George para que salga de sus múltiples problemas, pero en vez de resolverlos lo que logra es complicar todo.

Pero no solo el teatro lo tiene ocupado por estos días. También sigue despuntando su versatilidad en la televisión y la radio junto a Adriana Salgueiro.

“Por suerte con mucho trabajo, se me dieron un montón de proyectos. Yo venía a hacer teatro y cuando estaba por llegar a Córdoba, me propusieron hacer la conducción de “Verano Total”, el programa para Canal 9 de Salta y la televisión federal. Tenía muchas ganas de hacer tele en Carlos Paz después de todos los años que he venido a Córdoba. Y hace cinco años que no venía a hacer temporada. Y se me dio la posibilidad, es un programa muy lindo que sale para distintos puntos del país. Lo hago todos los días de 16 a 18 horas. Y la radio estaba previsto seguir, y salgo desde Carlos Paz. No me puedo quejar, estoy re contento”, detalla el actor sobre su presente laboral que lo tiene muy ocupado.

La comedia que protagoniza Matías Alé y elenco en Carlos Paz.

-Sos multifacético, te animas a todo.

-Soy como una multiprocesadora. La verdad es que hago un poco de todo, le pongo mucho amor y mucha pasión y está buenísimo mi presente.

-¿Cómo te fue con tu unipersonal por streaming que estrenaste en plena pandemia?

-Bien, una muy linda experiencia. Es un proyecto que tengo en carpeta y si en algún momento tengo ganas de hacerlo, le sacaré el polvo y saldré al ruedo. Pero fue una apuesta, me sirvió mucho para distraerme en la pandemia, para tener un proyecto propio. Ahora lo guardé porque surgió la posibilidad de volver a Carlos Paz con la obra. Asique lo dejaré para un futuro cercano.

Un cambio de vida a corto plazo

En 2015, Matías Alé sufrió un brote psicótico que lo mantuvo lejos de los escenarios y las luces del espectáculo. A partir de ahí, el actor fue dando paso a paso y cambió su perfil de hombre todopoderoso, a una persona terrenal que se toma la vida con calma.

Recientemente en una entrevista contó que tiene muchas ganas de instalarse por un tiempo en Córdoba, lejos de la furia de Buenos Aires y dedicarse a un emprendimiento gastronómico.

-¿Cómo es eso que querés dejar la ciudad e instalarte en Córdoba?

-Hay algo de eso, pero no sé si es el momento. Comenté que tenía ganas de poner un emprendimiento acá, ya sea un café o algo. Tal vez no sé si es el año, porque si Dios quiere tengo mucho trabajo en Buenos Aires cuando vuelva. Tengo “Polémica en el Bar”, tengo la radio, la gira de teatro. Pero si se me da, me encantaría pasar una gran parte del año en Carlos Paz. Pero no sé si es el momento, es un proyecto que tengo ahí en carpeta.

-¿Sentís que vivís más tranquilo, con otra perspectiva?

-Por suerte hace seis años que no tuve ningún episodio. Se ve que estoy haciendo bien las cosas. De hecho, a mi médico lo veo vía Zoom y sigo monitoreado. Fui avanzando con respecto a mi salud, no te digo que estoy diez puntos pero en un 8.70 estoy.

-¿Te sucede que la gente se te acerca para pedirte un consejo?

-Mucha gente se me acerca, tampoco es que soy un referente de la salud mental. Pero muchos me piden consejos o me piden el dato de mis profesionales o como hice para salir, después de semejante batahola. A veces me siento una especie de Gilda, porque me traen estampitas, rosario, que rezan por mí. La gente se me acerca y de alguna forma confían en mi palabra.

-Y en lo personal, ¿volvió el amor a tu vida?

-La verdad que estoy muy bien así sólo, hace varios años que estoy solo y disfruto mucho de mi trabajo, mi familia, los amigos, cambiaron las prioridades en mi vida. Y ya llegará el tiempo y el momento para poder enamorarme. Me gusta estar solo, pero también me gusta estar en pareja. Y cuando estoy en pareja lo doy todo. Estoy esperando a que aparezca la persona indicada, para estar bien con alguien.

-¿Sós de mirar al pasado y arrepentirte de algo?

-No. Yo trato de no mirar al pasado, porque eso no te permite disfrutar el presente o el futuro. Obvio que con el diario de ayer, te replanteas algunas cosas y quizá lo hubiese hecho de otra manera. Pero trato de no repetirlo y no castigarme con los errores.