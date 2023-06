Los mejores outfits inspirados en The Eras Tour para ir ver a Taylor Swift en Argentina

Desde que Taylor Swift anunció sus fechas para presentarse en el Monumental, el país entero se revolucionó para lograr comprar las tan preciadas entradas. Y aunque algunos salieron victoriosos en la batalla, la gran guerra aún no termina porque todavía hay que decidir que look usar para ese gran día. Por eso, te mostramos algunos de los mejores outfits de los fans en su gira por Estados Unidos.

Las expectativas para el 9, 10 y 11 de noviembre son inmensas; tan grandes como la cantidad de años que esperaron los fans para que Taylor llegara a Latinoamérica. Y como el sueño ya es realidad, el vestuario para ese día no puede ser cosa menor.

Brillos, flecos, botas texanas y pulseras de mostacillas son los infaltables para un The Eras Tour look. Algunos deciden vestirse acorde a una determinada “era” o album de la artísta; pero como las reglas acá no exiten, cada uno puede llevar puesto lo que quiera porque lo más importante es disfrutar del show.

Por eso, a modo de inspiración, te mostramos cuáles son los looks más populares entre los fans que pudieron ir a uno de los conciertos de Taylor en su gira actual por Estados Unidos, para que vayas imaginando como querés que sea tu outfit en ese gran día.

Cuáles son los mejores looks de las fans en The Eras Tour de Taylor Swift

Outfits para The Eras Tour de Taylor Swift

