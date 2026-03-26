Hay temporadas en las que la moda cambia por una prenda. Y hay otras, como esta, en las que el giro aparece en la forma de combinar. El otoño 2026 viene más por ahí: menos uniforme de jean con básico de siempre, menos total look en un solo tono, y más contraste pensado.

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Vogue ya detectó que el color blocking reapareció entre las claves del otoño 2026 como respuesta a “un mar de blanco y negro”, mientras que Real Simple directamente ubicó a los conjuntos monocromáticos entre los recursos que empiezan a sentirse fechados frente a combinaciones más expresivas.

Dentro de ese cambio, la mezcla que más empezó a llamar la atención es una que, hace un tiempo, habría parecido rara: bordó profundo con azul hielo . Es una de las combinaciones más fuertes de 2026 y constituye la forma de volver al oxblood “más fresco, más actual y plenamente 2026”.

Lo interesante no es solo que esos dos colores funcionen juntos, sino lo que provocan cuando aparecen en el mismo look. El bordó ya venía instalado como tono fuerte, pero el azul hielo le cambia el clima: lo enfría, lo vuelve más liviano y le saca solemnidad.

Los azules helados y mint muy pálidos vienen ganando espacio tanto en colecciones recientes como en propuestas de 2026, incluso en la transición hacia otoño-invierno.

Los jeans clásicos y los looks monocromáticos están pasando de moda una combinación que marca tendencia, la apuesta para el otoño 2026 (2)

Por eso esta combinación también dialoga con el desgaste del jean clásico como respuesta automática para todo. No significa que el denim desaparezca, sino que dejó de ser el único camino “seguro”. El foco está puesto justamente en pares de color, capas y piezas con más intención, en lugar del combo básico de siempre.

Por qué puede andar muy bien en el otoño argentino

Acá hay algo práctico que juega a favor. El bordó conversa perfecto con la paleta real del otoño en Argentina, y el azul hielo mete luz sin caer en el beige eterno ni en el total black.

Los azules helados empezaron a bajar de pasarela a looks urbanos, mientras Vogue viene señalando una temporada menos tímida con el color. Esta dupla puede entrar en un sweater celeste con falda o pantalón bordó, una camisa azul pálida con tapado vino, o incluso en accesorios si no querés hacer un look entero tan jugado.

Los jeans clásicos y los looks monocromáticos están pasando de moda una combinación que marca tendencia, la apuesta para el otoño 2026 (1)

También tiene otra ventaja: se siente nueva sin ser estridente. No es una combinación gritona ni infantil. Tiene elegancia, profundidad y ese punto raro que hoy la moda busca mucho más que la corrección absoluta.

Cómo llevarla para que no quede demasiado de pasarela

La forma más fácil de adoptarla no es con dos prendas enormes compitiendo entre sí, sino con una base sobria y un acento claro.

Un pantalón bordó con suéter azul hielo, una cartera bordó sobre sastrería celeste, o una pollera satinada azul con knit vino pueden resolver el look sin demasiado esfuerzo.