La serie mendocina “Los Hilos Desdibujados”, estrenó en Cine.ar Play

Ante la imposibilidad de recursos y la inquietud por filmar una historia policial, pero con idiosincrasia mendocina, el autor y director Maximiliano Rodríguez escribió “Los Hilos Desdibujados”, la miniserie de nueve capítulos que se filmó en 2018 y el pasado 5 de abril estrenó en la plataforma Cine.ar Play.

Tras su paso por Canal Acequia, la ficción debutó en el streaming, como la primera serie mendocina en llegar a la página on demand, con episodios de ocho minutos de duración cada uno.

Un caso policial difícil de resolver

La historia de un misterioso hecho policial todavía sin resolución. La trama surge el 13 de octubre de 2018, en San Martín, Mendoza. En esa Ciudad, Constanza Abril (Tania Casciani), una joven docente, introvertida, soltera y solitaria llega a su casa, en lo que parecía ser un día más. En el patio encuentra el cuerpo sin vida de un hombre (Jorge Fornés) aparentemente desconocido, que entró en su ausencia y se quitó la vida allí.

Protagonizada por Tania Casciani, Fernando Muñoz, Jorge Fornés, Ariel Rozen, Manuel García Migani, Estefanía Ferrero, Eliana Borbalás, Virginia Bernad, Federica Balacco, Lucas Quintero, Nicolás Berlanga, Verónica Alsina, Diego Nogara y Carlos Romero, traza con misterio e ironía una muerte dudosa, con un contexto en donde se entrelaza lo bizarro y extraño.

“La serie se presentó como lo que apareció en pantalla, coinciden los tiempos de la ficción con los de realización. Más que buscar el humor, lo que pensamos era sacarle esa solemnidad al policial, hacerlo con las imperfecciones que puede tener una investigación. El humor no lo busqué, sino era mostrar de alguna manera el manejo de las instituciones, porque me resultan irrisorias ciertas situaciones”, cuenta Maximiliano Rodríguez autor y director de la serie mendocina que se sumó a la programación de la plataforma on demand.

La serie mendocina disponible en Cine.ar Play.

Al ser una producción independiente, hay aspectos del guión y la historia que encajan con el tono irónico y a la vez misterioso en el que se desarrolla el relato. A su vez, las locaciones cotidianas de Mendoza permiten ese realismo impreso en los personajes y la trama.

“En ese entonces nos habíamos presentado en algunos concursos y ante la no posibilidad de conseguir recursos, lo encaramos de esta forma. Si bien ya sabía desde la escritura que era algo realizable desde lo independiente, con un formato heterogéneo, con piezas audiovisuales que eran un interrogatorio, un video familiar, y hacer valer los recursos que tenía a mano. Era un formato que propiciaba esa forma”.

En octubre pasado, la miniserie estrenó en la pantalla de Acequia con la emisión de dos capítulos semanales y en abril debutó en la plataforma nacional, como la primera producción local en la página.

“Si bien la serie la filmamos en 2018 recién se estrenó el año pasado y es la primera vez que sale fuera de la provincia. La intención es seguir en una serie de festivales y el hecho de que sea una serie independiente que llega a la plataforma nos llena de honor, porque no sabíamos cómo nos iban a recibir ahí”, comenta el director.

¿Por qué la realizaron en episodios de corta duración?

-Lo pensamos así porque entendemos que hay una gran tendencia hacia los formatos cortos, en principio nos gustaba la idea de una serie web y luego se dio el estreno en formato televisivo. Y estuvo interesante porque semana a semana se mantuvo la tensión del desarrollo de la historia. Igualmente nos sirvió mucho para interactuar con el público, donde se generó algo muy rico con la gente, con dos episodios por semana, donde al final de cada episodio por las redes se hacía una encuesta de lo que había pasado con la serie, y la gente se sumó.