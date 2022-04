“Diario de las bestias”: Facundo Silione y Rodrigo Botacaulli militando la belleza

Desde hace una semana que “Diario de las bestias. Volumen 1″, el primer disco de estudio del dúo de Facundo Silione y Rodrigo Botacaulli, navega por las plataformas digitales. Poco más de 22 minutos en los que ambos desatan su vena creadora y experimental, produciendo un verdadero collage de estilos, sonidos y paisajes. Música sincera y habitada, define Silione.

La presentación del álbum reza: " ‘Diario de las bestias’ es ese diario, esa bitácora en la que la humanidad escribe su historia, a lo largo de la obra las temáticas van relatando los sentimientos más humanos, el amor, la mezquindad, la codicia, la amistad, la incertidumbre. Mientras la especie tambalea vertiginosamente al filo de una extinción causada por ella misma, es la solidaridad la que la salva, aun somos bestias, aun nos movemos en manada para salvarnos, aun ahí afuera acechan los predadores”.

No es común ver discos de estas características: en este caso, una sola pieza climática con influencias que van desde la música académica hasta el rock, pasando por el jazz y la música cinematográfica, y que encuentra su identidad definitiva (como los grandes proyectos conceptuales del siglo pasado) en el “montaje” en estudio. Un pequeño y ambicioso mundo donde escuchamos intervenciones de audios rescatados de vinilos, entrevistas y cassettes, entremezclados con voces de Luis Alberto Spinetta, Atahualpa Yupanqui, Liliana Herrero, Ryuichi Sakamoto y Herbie Hancock entre otros. Más que homenajes, es la explicitación de la ascendencia, de los padres de este diario, que se puede escuchar en plataformas como YouTube y Spotify.

El disco “atraviesa diferentes dinámicas, géneros y emociones”, nos cuenta Facundo Silione. “Cada pieza musical está desarrollada desde una mirada estética experimental, en el sentido que conviven tímbricas de la música electrónica con sonidos recuperados o intervenciones sonoras sobre una base tímbrica de cuarteto de cellos, violines, clarinetes, flautas traversas, piano y contrabajo. Es un collage interesante y en el cual pusimos mucha energía para que sea una sonoridad armónica”.

“Nuestro vínculo con Rodri Botacaulli es de hace varios años ya, somos grandes amigos y es mutua la admiración y el cariño. Hemos participado cada uno en los discos solistas del otro y un día surgió armar algo juntos, con la naturalidad de siempre. Algo. No sabíamos qué, pero sabíamos que era juntos. Y así fue”, explica sobre el impulso creador que los llevó a componer esta pieza, que terminó registrándose en los estudios Reloj de Arena y El Hornero Móvil, con la escucha y asesoramiento atento del productor, y también músico, Víctor Silione.

- Escuchando el material, es evidente que la composición fue una parte fundamental pero que en el estudio terminó de encontrar sus matices, ¿cómo fue ese trabajo en estudio?

- En el estudio el disco se elevó, creció y fue gracias a la intervención y la maravillosa musicalidad de les invitades: Leandra Velaázquez en cello, Víctor Silione en violines, Silvio Oropel en clarinetes y clarón, Martín Cappi en flautas traversas, Andrés Marino en piano en tema 1, Gladys Silione, Federico Jaramillo y Gonzalo Gorordo en voces.

Silione Botacaulli Disco

- Por momentos el disco recuerda, por el minucioso trabajo de producción y el devenir sonoro, a algunos discos conceptuales emblemáticos (“Artaud” es quizás un punto inevitable), qué influencias reconocen haber tenido para crearlo?

-Uffff...¡Artaud! Que belleza. El rol de la canción es quizás lo que nos acerca a esos discos y también la búsqueda de una obra conceptual. Pero en verdad, hoy nuestras influencias van por otro lado, quizás más vinculadas al género del Jazz y la música de películas... Brad Mehldau con “Finding Gabriel”, Joshua Redman, Hans Zimmer, Jonny Greenwod para las bandas sonoras de Paul Thomas Anderson, el cine nos atraviesa fuertemente y hemos querido darle una ambiencia cinematográfica a esta obra, y creo que lo hemos conseguido.

- Si bien hay segmentos definidos en los 22 minutos, se planteó como un todo y al menos en Spotify es una sola canción de larga duración, que exige además concentración y reescucha. ¿Creen que estas piezas ayudan a volver a un consumo más sensible y atento, en contra de las prácticas que impone el mainstream?

- La verdad no creo que nuestro disco tenga la fuerza como para torcer las tendencias de consumo, no creo que ningún disco lo tenga. Tengo esperanzas, no creo que el arte sea algún día superado por la voracidad del mercado, los oyentes sensibles están ahí afuera, no han desaparecido quienes están ávidos de disfrutar de propuestas que los interpelan. Este disco es así y no podía ser de otra manera y ha sido muy bien recibido. Y allí estará, porque la música sincera y habitada no tiene fecha de vencimiento

Agrega: “Sabemos que no estamos correspondiendo a las lógicas actuales de consumo y distribución de la música, es decir, en una escena en la que pareciera no haber demasiado tiempo para canciones de amplio desarrollo, en un momento del mercado en que todo se consume de forma express. Entonces, ¿Qué buscamos? Nos gusta decir que lo que buscábamos lo hemos encontrado con creces, unirnos musicalmente y dar vida a este álbum que nos parece maravilloso, horas y horas de trabajo militando la belleza, decidiendo meticulosamente cada participación sonora”.

- ¿En qué otras cosas están trabajando?

- “Diario de las bestias. Volumen 1″ ya da una pauta de que habrá una continuidad, un volumen 2 y en eso estamos, componiendo y dándole forma a un concepto que, al igual que en la primera obra, sea nuestra brújula. Mientras, Rodri prepara un segundo disco increíblemente bello y yo un trabajo solista también. Seguimos produciendo artistas, solistas, bandas y componiendo música para teatro y audiovisuales. El cine nos está llamando. Esperamos dedicarnos a eso sin demoras. Siempre lo mejor está por venir. “Mañana es mejor " (y así volvemos a “Artaud”).