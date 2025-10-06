La polémica colección que encendió la pasarela de Jean Paul Gaultier en la semana de la Moda de París

La propuesta fue presentada por el diseñador holandés Duran Lantink, quien realizaba su debut en el evento. El mono que reproduce un cuerpo masculino desnudo generó todo tipo de reacción en redes sociales.

Escándalo en la Semana de la Moda de París.

El cierre de la Semana de la Moda de París dejó uno de los momentos más comentados del calendario internacional: un mono que reproduce un cuerpo masculino desnudo. La propuesta, presentada durante el debut de Duran Lantink como diseñador invitado de Jean Paul Gaultier, generó una ola de reacciones.

Muchos usuarios calificaron la propuesta como “rupturista”, mientras que otros la tacharon de “mal gusto”. Si bien las opiniones fueron diversas, el diseñador holandés logró lo que quería: ser parte del centro de atención en uno de los cuatro eventos de moda más importante a nivel mundial.

El desfile "Junior" marcó la primera colaboración de Lantink con la emblemática casa francesa. Inspirado en la irreverencia de los 80, el modisto apostó por una reinterpretación moderna del espíritu provocador de Gaultier, con una colección primavera-verano 2026: en primer plano, la libertad y la transgresión.

Si bien hubo diseños extravagantes, como suele ocurrir en este ambiente, el mayor impacto lo causaron los polémicos monos de cuerpos masculinos desnudos, que se llevaron todas las miradas.

La presentación tuvo lugar en el sótano del Musée du Quai Branly, escenario elegido para resaltar el carácter experimental de la propuesta. Allí se vieron prendas como tops de látex color piel, corsets cónicos inspirados en el clásico “bullet bra” y faldas estructuradas, hasta llegar al diseño más comentado.

Otro de los looks mostró la misma prenda pero sin falda, únicamente con un cinturón negro con hebilla metálica a la altura de la cintura, dejando en evidencia la recreación de los genitales en el estampado. Reacciones de los usuarios Como era de esperarse, la colección presentada por Lantink recolectó todo tipo de reacción en redes sociales. Si bien varios comentarios tienen su toque de humor, como suele suceder en estos casos, otros expresaron críticas con un tono elevado. Asumieron que fue una falta de respeto a Jean Paul Gaultier. "Exactamente el atuendo con el que quiero que mi marido recoja a mis hijos en la escuela", bromeó una usuaria. Otro colocó, con el mismo tono irónico: "Ideal para ir a la iglesia un domingo por la mañana". Los fans halagaron el atuendo: "Me encanta esto. Vuelve loca a la gente". En cuanto a las críticas, se pudo leer: "¡Esto no es moda, esto es mal gusto! Muy triste, realmente qué le pasa a esta gente. Qué vergüenza" o "Qué exhibición tan vulgar para el increíble legado de Jean Paul Gaultier".