La mujer del viajero en el tiempo: la nueva serie de HBO Max

HBO Max no solo tiene al tanque inoxidable de “Westworld” para ofrecer como novedad en materia de ciencia ficción y tonos fantásticos.

Ahora, también, acaba de estrenar la serie “La mujer del viajero en el tiempo” que pone en primer plano el romance entre la joven Clare Abshire y un buen mozo viajero temporal, Henry DeTamble.

Rose Leslie y Theo James son los protagonistas de "La mujer del viajero en el tiempo" de HBO Max.

Las aventuras se inician cuando deciden casarse y los asuntos del tiempo y sus relatividades ponen en cuestión y a prueba su amor.

La serie es una coproducción británico estadounidense, dirigida y creada por Steven Moffat. Y surge como la transposición televisiva de la novela homónima de Audrey Niffenegger.

En el elenco la pareja protagonista es Rose Leslie y Theo James. Pero también se lucen allí Desmin Borges y Natasha López; entre otros.

Para dar algunos detalles sobre esta nueva producción, Natasha López cuenta: “Mi personaje es Charisse. Es la mejor amiga y compañera de piso de Clara (Rose Leslie). Es un poco neurótica pero, al mismo tiempo, es esa amiga que quieres tener y que no tiene filtro”.

Y da, además, algunos datos sobre el trasfondo real de este proyecto que tiene su sustento en la literatura. “La serie es muchas cosas, porque no puedo clasificarla en un solo género -dice López-. Para mí, el tema general es vivir el presente y disfrutar de la gente que quieres. Lo vemos claramente cuando tenemos esta situación de ciencia ficción de alguien que viaja en el tiempo y no puede controlarlo. Siento que otras cosas se interponen, como el trabajo y la vida, y nos olvidamos de estar presentes y en el momento. Todo gira en torno al amor, no sólo la historia de amor principal, sino también las amistades y las relaciones”.

“La mujer del viajero en el tiempo” ya está disponible en la plataforma HBO Max.