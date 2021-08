La Fuerza llega al Independencia, de la mano de Paula Neder: “Es reencuentro y celebración”

La música transmite sentimientos, energías, nos transporta a ese espacio en donde nos encontramos de lleno con nosotros mismos. Cala hondo, nos quita el aire. Pero sin dudas, es uno de los centros de conexión más grandes que existen.

Así lo siente Paula Neder y cada persona que escucha su música. Tras un año de caos total, la mendocina regresa más entera que nunca a dar espacio a un proceso de cierre y resurrección de sí misma, así como de su música.

Este próximo jueves, Neder hará resonar las paredes del Teatro Independencia, con La Fuerza de su voz. “Tuvo que ver con recorrer mucho las canciones y ver qué va a pasar en cada punto del sonido, tirarme al abismo, esa es la intención. Que sea un salto al vacío placentero”, admite la artista.

Paula estará acompañada por Leandro Lacerna, Melisa Budini y Alejo García, de Colombia, y la apertura de show la hará Violeta Trujillo.

Tras algunos años de reencontrarse con ella, Paula inicia una nueva faceta en su vida musical, aunque admite que esto representa una especie de despedida a un ser que ya no está.

En su nuevo espectáculo, La Fuerza, la artista recorre en un concierto a guitarra y voz sus celebrados discos “Caleidoscopio” e “ILLA”, y anticipa el próximo trabajo de estudio. Con una amplia galería para elegir, el espectáculo consta de 10 canciones donde “tuvo que ver con lo que latía y no latía en este momento.”

“Había un punto medio nostálgico de querer hacer canciones en ese espacio que no toqué nunca y también había un punto en que con algunas no le sentía el corazón. Es medio pulsión de vida la elección.”

Y admite que “cada vez que canto la canción es diferente, aun manteniendo una estructura, un tempo y acordes, es un aquí y ahora que cambia. El cantar aparece como un estado de presencia en donde se mezcla todo: el sentir de quien lo está escuchando, la temperatura del lugar, las luces, el color del escenario. Es una creación colectiva.”

La cita está pautada para el jueves 2 de septiembre, en el Teatro Independencia. Con la participación especial de Leandro Lacerna, Melisa Budini y Alejo García, de Colombia, y la apertura de show de la mano de Violeta Trujillo. Las entradas ya están disponibles en EntradaWeb.

La Luz: el cierre de lo viejo, el comienzo de lo nuevo

Paula Neder regresa al ruedo. La artista se enfrentará a un Independencia donde cada factor es fundamental. Con una propuesta que sale de los parámetros que suele dar en su show, la artista admite que esta presentación trae consigo un desafío mucho más grande que nunca.

“Es algo que no había hecho nunca de esta manera a nivel de puestas, técnica y artística. Voy a estar sola del escenario y en este concierto el viaje del sonido tiene algo fundamental por lo que nos hemos enfocado en eso. Hemos estado trabajando en el ensayo para que todas esas cosas que puedan aparecer las podamos ir drenando, silenciando esas voces que aparecen en el ensayo y que, si aparecen en el show, sean conocidas”, cuenta entre risas.

Con una onda muy positiva y una energía que emanaba en la conversación, la cantautora y productora musical admite que siente que “tiene que haber un caos en la creación, no hay otra manera de llegar a ella.”

En cuanto a la lista de canciones que interpretará, ya adelantamos que está empapada de canciones que recorren tres etapas muy diferentes de su vida. “La Fuerza es reencuentro y celebración”, dice.

“Suelo prender fuego las cosas y me voy. Hay una cualidad o tendencia mía a estar en los lugares, participar y sostener, y cuando siento que ya no estoy ahí, me prendo fuego yo y me voy”, admite.

“Es un disco de resurrección. Es una despedida y un canto de resurrección. Hay un relato y un hilo que los une a todas y es el que más se parece a mí desde el decir y la forma.”

“Mi pauta interna es que suelo estar en lugares donde me siento convocada, donde tengo una misión con las personas, con las músicas. Con el tiempo me voy poniendo más fina en los sí, no y no sé, tardo menos en distinguir esos momentos.”

Aunque cuando hablamos de la música y estos dos discos que, si bien admite que no quedarán en el olvido, espera dejarlos un poco más allá, admite que la nostalgia si la invade.

“No me cuesta desprenderme, pero si siento que todo lo que viví y las cosas con las que compartí y las canciones que hice forman parte del camino. No siento que se van para siempre, hay una sensación de recuerdo que subyace, pero no me suelo paralizar con eso, sino que hay una fuerza que me lleva para adelante.”

Un nuevo disco de resurrección

Sabré perdonarme en el futuro. Así titula su próximo disco Paula Neder, con “el riesgo de cambiar” antes de su lanzamiento, admite.

“Es un disco de resurrección. Es una despedida y un canto de resurrección. Hay un relato y un hilo que los une a todas y es el que más se parece a mí desde el decir y la forma.”

Escrito entre 2018 y 2020, es su primera vez produciendo su propio disco, en este caso acompañada por su “hermano cósmico”, el Leandro Lacerna. Además, nos adelantó que en su sonido habrá mucho más protagonismo de la guitarra eléctrica y ritmos nuevos explorados por ella.

“No tomé formas de música tradicional, sino que está todo muy desde mí y qué quiero decir, la historia del personaje. Es un relato que podría no ser yo, pero es el más yo de todos mis discos”, trata de explicarse.

Luego nos relata algunas de sus vivencias previas al disco, lo que terminan por explicarnos por qué hoy decimos que Paula regresó.

“Estuve tanto tiempo acompañada y en pareja y de repente estar sola en 2018 y 2019 fue habitar la soledad de una manera increíblemente nueva, eso trajo una cercanía y un volver a abrazarme de una manera muy diferente. Fue haberme encontrado conmigo.”

Tras un periodo de tiempo en el que no encontraba inspiración alguna para componer, realizó un viaje a Barcelona y luego a Noruega.

“Estuve en el medio del bosque, lugares en donde yo pensaba que si desaparecía en ese momento nadie se iba a enterar. Fue una sensación de liviandad, vulnerabilidad y libertad que nunca había sentido, y siento que ahí fue ‘Hola Pauli, volviste, qué lindo que volviste, qué suerte que volviste’ – cuenta – Siempre hay algo para estar agradecida, hay un montón de amor, de comunidad, de sostén y de música que es salvadora.”

La fuerza enciende tu voz

Un proyecto en el que emprendió durante la cuarentena y que, admite, la ayudo en este proceso de encontrarse fue el taller “La fuerza enciende tu voz”.

Relacionado con este movimiento personal en el que se encuentra embarcada, la artista asegura que este taller nace con el “foco principal puesto en la creación musical y en indagar el proceso con nuestra creadora.”

A través de 12 semanas, el taller propone encuentros semanales, virtuales y grupales. “Es el empoderamiento femenino a través de la creación de una manera muy literal”, asegura.

En este proyecto, que lanza el 25 de septiembre la última ronda del año, Paula Neder hace un recorrido por los procesos creativos y acompaña a las integrantes, además de las clases grupales, en clases individuales donde ayuda a despertar esa creatividad artística.

La fuerza enciende tu voz “es el empoderamiento femenino a través de la creación de una manera muy literal”.

“Acompañé muchos procesos de creación de personas que no escribían o hacían música y se encontraron con cosas que ya traemos, es hacerlas visibles. No hace falta que cantes, sino que es un proceso súper lindo en donde compartimos, reímos, lloramos y hacemos, y después cada uno sigue indagando en lo que descubrieron.”

La fuerza enciende tu voz “es el momento presente, la posibilidad de la acción y el decir. Parte del empoderamiento, desde mi visión, ha sido a través de la canción y, por otro lado, que esa canción acompañe a otras y otros en sus procesos”, cierra.