Jorge Lanata y Elba Marcovecchio dieron el sí: cómo se vivió desde adentro esta boda soñada

Ayer fue un gran día para Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. El periodista y la abogada dieron el “sí, quiero” después de dos años de relación. La pareja estuvo rodeada de sus seres más queridos, y lo festejaron a lo grande.

La celebración se realizó en El Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, y la pareja se encargó de cerca de todos los preparativos. En un principio, habían decidido hacer una celebración pequeña, con 50 invitados, pero finalmente decidieron ampliar la lista a 150.

La novia fue una de las primeras en llegar. A las 3 y media de la tarde ya se encontraba en el lugar para comenzar con los preparativos y, según trascendió, se la vio un poco nerviosa. “Elbita”, como la llaman sus más íntimos, estuvo acompañada por Gino Bogani, diseñador del vestido. Mientras, los invitados ya se preparaban para viajar hasta allí (a unos 80 kilómetros de CABA) y, para ahorrarse el viaje de regreso, muchos decidieron hospedarse en el hotel del lugar.

Los invitados

Muchos famosos se acercaron para celebrar y fueron interceptados por las cámaras. Hubo muchos colegas, como Nicolás Wiñazki, Mariana Fabbiani, Luis Majul, Rodolfo Barili y Diego Leuco. Pero también personas oriundas del espectáculo, como Yanina Latorre y Marina Calabró.

Un reencuentro esperado: Yanina Latorre abraza a Chano Charpentier.

Sin embargo, los ojos estuvieron puestos en la presencia del ex presidente Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada. Además de Chano Charpentier, quien no se mostraba en un evento desde su conocida internación.

Las donaciones

Uno de los temas sobre los que más se habló fue el de las donaciones que Jorge Lanata y su pareja pidieron en la invitación. “No sean ratas”, decía en la tarjeta que recibieron los 120 invitados y en la que pedían que en vez de gastar en regalos, colaboren con la fundación de Margarita Barrientos.

El expresidente Mauricio Macri posa junto a Juliana Awada y Mariana Fabbiani y su esposo.

Una de las consultas que más recibieron los famosos por parte de los medios que se encontraban en el lugar, fue si cumplieron con el pedido de los novios. Por supuesto que todos respondieron que sí y felicitaron al periodista y a la abogada por esa decisión. El conductor hizo una pausa en medio de la ceremonia para brindar, junto con Marcovecchio, declaraciones a la prensa, allí fue que confirmó que se lograron recaudar 5 millones de pesos gracias al aporte de los asistentes a la ceremonia.

Una fiesta fuera de lo común

Otro de los temas de la noche fue el de si habría baile. Se supo desde un principio que Lanata no quería un casamiento tradicional. El conductor aseguró hace tiempo que no iba a haber videos emotivos, carnaval carioca, ni baile. Sin embargo, al ser entrevistados, la mayoría de los invitados aseguraron que querían bailar y trascendió que las amigas de la novia tuvieron preparada una “sorpresa” para que no faltara la música y el baile. Aunque todavía no se sabe de qué se trata.

El menú de la noche

Con respecto al menú, para la recepción primero hubo canapés que incluían taco de trucha con guacamole, zippo de salmón gravlax y sablé de queso con lomito ahumado.

El catering, según especularon algunos, costó alrededor de 300 dólares por persona.

Luego llegó el momento de las piezas calientes, los invitados pudieron disfrutar de escabeche de pollo, empanadas de carne y buñuelos de espinaca con queso brie. Cabe destacar que la recepción fue la misma tanto para ellos como para la prensa, que tuvo un lugar especial en el salón de eventos, donde se ubicaron para esperar las declaraciones de los novios.

Vino, champagne y whisky fueron los infaltables de la noche. Además hubo una barra de tragos que funcionó toda la noche. Mariana Gallego, esposa del abogado Mauricio D’Alessandro, se animó a hablar del precio del cubierto y aseguró que estaría cerca de los 300 dólares.