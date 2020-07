John Travolta: las tres tragedias que marcaron su vida

John Travolta tiene que afrontar nuevamente la tristeza. Ayer, la actriz Kelly Preston, quien fuera su esposa durante 28 años, falleció después de darle una larga batalla al cáncer de mama. El actor, compungido, lo contó a través de su Instagram, lo que ha motivado miles de mensajes de pésame y de fuerzas a la familia, pues Preston dejó dos hijos frutos del amor con el actor de “Grease” y “Pulp Fiction”.

Lo que motivó aun mayor pesar en las redes fue la propia vida del actor, quien reiteradas veces fue noticia por sus tragedias. A todos nos toca sin dudas afrontar desdichas, pero pocos han perdido a un hijo y a dos parejas a causa del cáncer de mama como él.

El primer amor

Pocos conocen la historia que ocultó Travolta mientras filmaba “Fiebre de sábado por la noche”, donde desbordaba de alegría y energía. Sucedió poco antes de filmarla, cuando trabajó en la película “The Plastic Bubble”, cuando conoció a Diana Hyland, una colega 18 años mayor.

Eso no fue impedimento para el amor y, aunque Hollywood se escandalizó, no les importó. “Nunca había estado tan enamorado en mi vida... Pensaba que me había enamorado antes, pero no. Desde el momento en el que la conocí, me sentí atraído hacia ella. Éramos como dos maniacos conversando todo el tiempo en el set de Bubble y después de un mes, surgió el romance”, decía en una entrevista de 1976 a People.

John Travolta y Diana Hyland, en una de las escenas felices que dejó su corta relación.

La historia de amor duró apenas un par de meses, pues ella falleció por un cáncer de mama que le habían detectado dos años antes. Y fue justo durante las filmaciones de “Fiebre de sábado por la noche” que la enfermedad volvió con fuerza. Travolta se inmortalizó con esa película, pero nadie sabía que pasaba las semanas más duras de su vida.

“Le di la mejor de las alegrías durante sus últimos meses de vida. Y siempre siento que ella está conmigo. Me refiero a que sus intenciones siempre están conmigo. Diana siempre quiso todo un mundo para mí, en todas las formas posibles”, comentó en aquella entrevista de 1977.

La pérdida de un hijo

Al poco tiempo de nacer, fruto de su amor con Kelly Preston, a Jett le diagnosticaron la enfermedad de Kawasaki, que afecta los vasos sanguíneos, y también autismo. Ambos lo cuidaron con mucha dedicación durante años y de hecho parecía estar estable.

Pero en 2009, mientras vacacionaban en las Bahamas, falleció víctima de una convulsión, con apenas 16 años. Poco trascendió al respecto, pero se supo que la familia había dejado de suministrarle medicamentos contra las convulsiones porque habían perdido eficacia y por miedo a posibles efectos secundarios.

Kelly Preston y John Travolta con su primer hijo, Jett.

En ese momento hubo rumores vinculados a la Cienciología, que ambos practicaban. Incluso se dijo que habían querido “resucitarlo”. Pero el dolor devino en un proyecto solidario, como es la Jett Travolta Foundation, una organización sin ánimo de lucro que crearon para ayudar a niños discapacitados.

Casi 30 años juntos

Pese a los rumores de la sexualidad de Travolta y de denuncias de abuso que terminaron en escándalo, con Kelly Preston, con quien se casó en 1991, había formado un matrimonio indestructible, a prueba de todo. Ayer, sorpresivamente, anunció en Instagram: “Es con el corazón muy pesado que les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de mama. Peleó una lucha valiente con el amor y el apoyo de tantos”, escribió sobre la enfermedad, que es la misma que afectó tres veces a su eterna compañera de pantalla Olivia Newton-John, quien es hoy una de las voces más significativas de la prevención de este cáncer.

Afrontando esta nueva tragedia, Travolta anunció que desaparecerá de la luz pública junto a sus hijos por un tiempo. Aun así, agradecerá “el derramamiento de amor " que pueda enviarle la gente.