Hilda Bernard falleció esta mañana a sus 101 años

“Con gran dolor despedimos a la actriz Hilda Bernard, una de las más importantes referentes de la actuación de nuestro país, quien se destacó en cine, teatro, televisión y radio. Era nuestra afiliada más longeva, registrada en 1942 bajo el número 26. Tenía 101 años”, informó la Asociación Argentina de Actores. Fue en octubre del año pasado cuando la querida actriz festejó su último y emblemático cumpleaños.

Se desconocen por el momento las causas de esta muerte que llenó de pesar a las redes sociales donde se acumulan rápidamente mensajes de despedida a la querida Hilda a quien le entregaron en 1994 el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.

Falleció Hilda Bernard.

Hilda Sarah Bernard nació en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, en 1920. Abandonó la secundaria para estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y en 1941 debutó en el Teatro Nacional Cervantes en la obra “Martín Fierro”.

Dedicó nada menos que 16 años de su carrera al radioteatro, y luego se convirtió en la villana más querida de las telenovelas argentinas. “Hice trabajos muy hermosos en teatro y en cine, pero el cariño masivo del público fue gracias a los personajes de la radio y la televisión”, aseguró al canal América en una de sus últimas apariciones públicas.

Hilda Bernard en los Martín Fierro 2015. (Captura)

Su debut en cine fue con “Mala Gente”, y protagonizó otros títulos como “Vení conmigo”, “Días de ilusión” y “Diapasión”. “Me gusta mucho el cine, quizás no hice todo lo que hubiese querido porque la radio y la televisión son medios muy absorbentes”, explicó en una entrevista radial de 2015.

Hoy, en las redes sociales muchos la homenajean como “la mala” de “Chiquititas”, tira infantil de Cris Morena de la cual participó entre 1995 y 1997. “Fue rarísimo lo que me sucedió, los chicos odiaban a mi personaje, algunos hasta se ponían a llorar cuando veían a Carmen en la tele, aunque si me cruzaban en la calle me adoraban”, reconoció con orgullo. Pero esos no fueron sus únicos trabajos con la madre de Romina Yan: también estuvo en “Rebelde Way” y “Floricienta”.

Hilda Bernard

Hilda se retiró en 2013 después de formar parte del elenco de “Póstumos”, de Jose María Muscari. En 2014, la Legislatura porteña la nombró Ciudadana Ilustre, y un año más tarde recibió un Martín Fierro a la trayectoria.

En 2014 superó un ACV y en octubre del año pasado venció al coronavirus, que se contagió dentro del geriátrico donde residía.