“Hacks” la comedia imperdible de HBO Max que va camino a los Emmy y redime a una actriz notable

Cuando hacemos foco en los papeles protagónicos de una serie muchas veces nos perdemos asuntos jugosos. Es el caso de la inmensa Jean Smart, nominada a Mejor Actriz de Reparto por la minierie “Mare of Easttown” (un envío en el que Kate Winslett también muestra su calibre interpretativo) en los Emmy que acaban de anunciarse y se entregarán en setiembre.

Pero Jean Smart es muchísimo más que dos o tres escenas en “Mare of Easttown” y llegó “Hacks”, recientemente estrenada también en HBO Max, para dejárnoslo bien claro. De hecho, esta serie de diez capítulos donde la protagonista es ella, está nominada a Mejor Comedia en los Emmy. Así, Jean será una de las estrellas de esta próxima entrega de premios.

Quienes no conocen a Smart han de saber que el talento de esta mujer madura (69) no había tenido la posibilidad de lucirse a sus anchas hasta que llegó “Hacks”. Ella ha sido parte del elenco de muchísimas series exitosas como “Samantha who?”, “24”, “Fargo”, “Frasier”, “Remington Steele” y más.

Sin embargo, como bien dice Bo Burnham en su especial “Inside” que también te recomendamos, no es verdad que si sos talentoso y bueno vas a ser exitoso. Para eso hace falta mucha, pero mucha suerte. Allí Bo se pregunta, y nos dispara como reflexión, ¿cuántos genios no tuvieron ocasión de mostrar lo que eran al mundo? Seguramente más de los que sí pudieron. Que no nos quepa duda.

Entonces, cuando una actriz del calibre de Jean Smart encuentra guionistas y productores que comprenden el potencial que en ella anida, hay que celebrarlo ; porque los primeros beneficiados seremos nosotros: los espectadores.

Así de buena, de gloriosa y divinamente expansiva es “Hacks”, la comedia en la que Smart se calza el traje de una estrella del stand-up Deborah Vance que vive en Las Vegas rodeada de un lujo millonario pero que, en su cénit, no ha podido aún realizarse completamente como comediante. Y llega una guionista californiana de 25 años (Hannah Einbinder) para ayudarla en el proceso… ¡Si se deja! Es que Vance es un hueso durísimo de roer y tiene una lengua más filosa y tajante que la katana de Uma Thurman en “Kill Bill”.

“Hacks” es una maravilla por dónde busques. Los guiones (Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statskyson) son de una lucidez, inteligencia, claridad y comprensión de las tensiones entre las dos protagonistas y todos los personajes secundarios que no encuentra fisuras. Pero, además, tienen un humor tan ácido, brutal, negro y bien dosificado que se vuelve magnética.

Y, claro, la directora de esta comedia es una mujer, Aniello, que sabe muy bien como ponerle contexto a esta historia súper yanki, como el stand-up, sin perder en el camino las historias pasadas, presentes y futuras de cada uno de sus personajes. Música, fotografíca, diseño de puesta, ritmos narrativos. Todo, todo en “Hacks” es puro disfrute.

El duelo de diálogos, chistes y encontronazos entre estas dos protagonistas tiene momentos imperdibles, altísimos. Pero también es una comedia que se ríe del género, de sí misma y de sus intentonas. Pone en tela de juicio el valor del humor y cómo se construye. Hay un universo propio allí para explorar que habla sobre asuntos conocidos pero desde un lugar original y único; hecho de las temáticas que atraviesan al género.

Pocas comedias han tenido, en los últimos años, esa fórmula perfecta que les permite dar el salto a ese limbo de las inolvidables: “Barry”, “La Maravillosa Señora Maisel”, “Fleabag”... y no mucho más. Allí, en ese podio puede instalarse “Hacks” que no importa cuántas nominaciones tenga en los Emmy (7) en comparación con “Ted Lasso” (que lidera la sección con 20) está destinada a la gloria porque le da a sus espectadores momentos extraordinarios.

Jean Smart: ¿quién es esa dama?

Vos sabés quién es, lo que sucede es que si no sos de acopiar datos, sus actuaciones memorables te habrán quedado en el adn audiovisual sin que puedas ponerles nombre.

Jean Smart es la que se puso el sayo de la matriarca de la mafia en “Fargo”, temporada 2. La madre de Mare en una actuación tan notable que pudo sobresalir aún ante el tornado que es Winslett. La Laurie Blake de “Wachtmen”, contadora de chistes justiciera. La Lana Gardner de “Frasier” que le valió un Emmy o la madre de Samantha (Christina Applegate) en la exitosa “Samantha who?” (otro Emmy como actriz de reparto).

Pero eso es apenas lo contemporáneo. Smart es de esas comediantes de ley. Esas que son capaces de lucirse en los contextos más difíciles.

Hizo teatro en Broadway en sus inicios pero fue en las comedias televisivas de los ’80 donde encontró su calce. El salto lo dio con su rol de de Charlene Frazier en “Designing woman” (entre el ’86 y el ’91). Su nombre se apuntó como arsenal de contención sólido y seguro para series que han hecho historia: “The Facts of Life”, “Alice”, “Remington Steele”. También en películas que fueron taquillazos, como “No me olvides” o “Hope springs”. Sí: el colchón de calidad interpretativa de actrices como Reese Whiterspoon o Merryl Streep .

Antes de “Hacks” tuvo su propia serie, que coprotagonizó con Mary McDonnell, a mediados de los ’90. Pero “High society”, tal el nombre, se canceló luego de 13 episodios.

Es ahora, con “Hacks” y en la madurez de su vida, que Smart ha encontrado justicia en la industria a la que tan buenos apuntes entregó. Porque esta comedia está hecha a la medida de su talento, que nos entrega en dosis inmensas. Una suerte para ella, y para nosotros, que este momento haya llegado.