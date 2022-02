Flavio Mendoza apuntó contra el Gobierno al final de una función de Stravaganza: “No se la perdono más”

Flavio Mendoza se encuentra en Villa Carlos Paz realizando su histórica obra teatral, llamado Stravaganza y este fin de semana sorprendió a su público que que fueron a verlo al Teatro Luxor, y es que el artista realizó un polémico descargo al final de su obra.

El actor lanzó un fuerte mensaje contra el actual Gobierno: “¡No te la perdono más! Yo dije wow, porque yo podía zafar, pero había bailarines, había acróbatas que no tenían para comer, literalmente. Así que la próxima que tengamos que votar o hacer algo pensemos, porque mientras ellos hacían fiestitas en la Quinta de Olivos nosotros nos cagábamos de hambre”, expresó el coreógrafo.

Yo, mi amor, no se la perdono más. Porque yo soy un laburante de este país y le he dado trabajo a montones de personas a lo largo de este tiempo. He creado espectáculos y se han hecho millonarias conmigo. Así que, mi amor, no te lo perdono más”, sentenció el bailarin que no dio nombres, pero todos los cañones apuntaban a Alberto Fernández y su pareja, Fabiola Yañez.

Cabe recordar que hace dos años, tras el anuncio de una nueva fase de la cuarentena por coronavirus, el mundo del espectáculo fue uno de los que más se resintió, ya que no se permitía la apertura de los teatros. Sobre esto, Mendoza expresó su descontento en la pista del Cantando 2020 (El Trece). “Señores, hagan algo. No me regalen nada, pero déjenme trabajar. Le pido al señor Presidente que revea la medida, porque los artistas estamos en una situación dramática”, pidió en ese entonces.

“Me angustia los que realmente no tienen para darle de comer a su hijo, ¿qué va a ser de nuestro país cuando pase todo esto? Creo que los que nos gobiernan tienen que dar un mensaje de que vamos a salir, de que tengamos fe. Eso es lo que no escucho y lo necesitamos”, aseguró el actor de Stravaganza en aquel entonces.