Fátima Flórez: “Hay muchos personajes que yo guardo para el teatro”

Pasaron más de diez años desde el día que Fátima Flórez apostó por subirse sola al escenario con su batería de personajes y apostar a que el público la acompañara en su hazaña. Y a fuerza de preparación, ensayos diarios y la búsqueda del gancho perfecto para empatizar con el público, hoy la comediante es una de las artistas más elegidas de la cartelera.

Luego de una primera exitosa gira por Miami con entradas agotadas, en junio comenzó un tour nacional con “Fátima es Camaleónica”, su último espectáculo donde despliega un derrotero de cuarenta personajes, acompañada por un cuerpo de baile y los comediantes Julián Labruna e Iván Ramírez.

“Es mucho el tiempo que me demanda cada personaje, hacerlo como a mí me gusta e incluso los que hago hace años los voy perfeccionando, más se suman los nuevos”, cuenta Fátima Flórez en medio de un ensayo en el que ajusta los detalles del show que trae a Mendoza el próximo fin de semana con tres funciones en Rivadavia y Ciudad.

“Fátima es camaleónica” creado, escrito y dirigido por Norberto Marcos, es una gran revista musical familiar internacional apta para todo público al estilo de los grandes espectáculos de music hall internacionales donde hay humor, música, cuadros coreográficos, y mucho glamour para que el público disfrute de una noche teatral y musical pensada para un amplio público que va de niños a ancianos.

La actriz y bailarina interpreta a divas como Madonna, Lady Gaga, Liza Minelli y Cher, así como la española Isabel Pantoja, quienes desfilaron junto a algunas de sus más elogiadas imitaciones cómo son: Susana Giménez, Mirtha Legrand, Moria Casan, además de las siempre ovacionadas mujeres de la política: Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal, Lilita Carrio y Patricia Bullrich. Fátima Flórez además también interpretó a las estrellas de la canción argentina: Valeria Lynch y Patricia Sosa y protagonizó un popurrí con las reinas del pop y la cumbia nacional.

La actriz y bailarina imita a cuarenta personajes en su último espectáculo.

-¿Los diálogos y textos del show se van modificando con las funciones?

-Me vinculo mucho con el público y rompo la cuarta pared todo el tiempo, además adapto el personaje a lo que pasa en la función y la actualidad. Entonces eso termina de armar el guión.

-¿Qué se va a encontrar de nuevo el público en este espectáculo?

-Hay muchos personajes que yo guardo para el teatro, entonces el público se encuentra con muchos personajes sorpresas, son casi cuarenta imitaciones. Me gusta mostrar un abanico de personajes llenos de humor, de todas estas celebridades juntas. Van a encontrar muchas novedades, pero todas conviviendo juntas en un mismo escenario.

También me acompañan dos artistas como Julián Labruna que es un excelente standupero e Iván Ramírez que es un excelente imitador. Y me parece que siempre es bueno dar oportunidades a los nuevos talentos. También los bailarines, la banda en vivo, vamos con un súper mega show.

-¿Cuál es la clave para sostener el éxito durante todos estos años?

-Al principio fue una sorpresa porque no sabía que iba a pasar, porque vos podes ser muy bueno, pero la gente te tiene que elegir y acompañar. Ya son once años con mis propios espectáculos donde la gente dijo que sí desde el primer día y eso fue increíble, porque es una aventura. Y yo siempre digo que el público hizo mi carrera y el boca a boca, que le gustó el espectáculo. Y el boca boca creo que es la mejor publicidad que puede tener un artista. Y el cariño de la gente, yo tengo mucha empatía con las mujeres, si ves la platea hay muchas mujeres que vienen con sus familias.

-Como artista mujer, ¿siempre ha sido un poco más difícil estar en el ambiente?

-En los comienzos si, era un ambiente muy dominado por hombres, si se quiere machista y a la mujer se la ponía como de relleno. Entonces al principio era raro cuando me veían sola en un show y se preguntaban si iba a cortar ticket. Hubo algunos colegas y productores que al principio no entendían. Pero al comienzo era complicado y a la mujer se nos exige más, la mujer antes ganaba menos.

Trato de evitar las peleas, no me gustan las confrontaciones. Yo lo que disfruto es subirme al escenario y hacer mi trabajo. Lo otro trato de cinturearlo lo mejor posible, por eso no he tenido peleas, donde trabajo tengo buen clima, trato de aportar lo mejor.

-¿Te han ofrecido actuar fuera de la imitación?

-Los personajes que interpretó los hago primero como actriz, porque sino sería imposible poder llevar a cabo tantos personajes. Además para poder soltarse, improvisar y no estar pendiente de un guión. Y mantener el personaje el tiempo que sea necesario. Pero estaría buenísimo hacer otro tipo de roles, si se quiere más dramáticos en una ficción. Es algo pendiente.

Hasta ahora estoy abocado al cien con mis espectáculos, me demanda mucho tiempo, mis giras, entonces no estoy en ese plan, porque tampoco me gusta hacer las cosas a media tinta. Pero voy a buscar el momento para hacerlo porque es una asignatura pendiente.

-De toda la construcción del personaje, ¿qué aspecto te cuesta más?

-Creo que nada es fácil, cuando uno quiere hacer las cosas bien todo lleva un tiempo de investigación, de ensayo, de prueba y error. Y más cuando interpretas tantos personajes. También me gusta interpretar a divas del canto que tienen otra preparación. Ahora estoy preparando Whitney Houston, la Pantoja, no ando con chiquitas, pero es transpirar la camiseta y no parar. Y las ganas, creo que las ganas es el gran motor.

-¿Cuál es la que más te costó?

-Muchas, pero Pantoja o Houston son complicadas, porque llegan a notas muy altas. Después a Valeria Lynch, son todos personajes fuertes y de pronto hago a Cristina con la voz carraspera, y después cantar como Liza Minnelli es toda una construcción. Siempre con clases de canto, de baile para estar a la altura. La voz es un desafío enorme, acompañado por el cuerpo donde uno pone mucho del clown, de la bailarina. Es una mezcla importante.

La Ficha

FÁTIMA ES CAMALEÓNICA

Funciones: viernes 24 de junio, a las 21.30. Teatro Ducal (Rivadavia).

Sábado 25 y domingo 26 de junio, a las 21.30. Teatro Mendoza (San Juan 2417, Ciudad).

Entradas: en Entradaweb.com.ar.