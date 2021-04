Falleció Edwin Aguilar, el artista salvadoreño que dibujó a Los Simpson

Edwin Aguilar , el artista salvadoreño que desde hace más de dos décadas formaba parte del equipo a cargo de la célebre serie animada Los Simpson, falleció el pasado sábado 10 de abril a causa de una trombosis cerebral, según informaron sus familiares.

El Originario de Intipucá, San Miguel, El Salvador , migró con tan solo 9 años de edad y cruzó la frontera con la finalidad de reencontrarse con su familia que vivía en Estados Unidos . Una vez que se instaló en Los Ángeles se convirtió en caricaturista y posteriormente ganó una beca para cursar la especialización de animación en el Bridges Visual Institute de Santa Mónica, según publicó Infobae.

“Yo me siento orgulloso de decir que soy salvadoreño y que trabajo en Los Simpson . Siento que pongo a mi gente en alto porque yo soy 100% salvadoreño”, expresó el connacional en noviembre del año pasado, de acuerdo con una nota publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Cuando estaba en El Salvador, a mí me gustaba recolectar el periódico, siempre que leía el periódico me iba a buscar las tiras cómicas de Periquita o de Condorito y me iba a calcarlas”, contó a EFE en una entrevista durante el año 2015.

Aguilar fue el primer latino en trabajar en series animadas como los Looney Toons, cortometrajes de “Bugs Bunny” entre otros más. Nunca negó su país de origen y se mostraba orgulloso de sus raíces latinoamericanas.