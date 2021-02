Eva De Dominici se luce en el tráiler de Cosmic Sin junto a Bruce Willis

Eva De Dominici compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para acompañar el trailer de la película que dirige Edward Drake y protagonizan Bruce Willis y Frank Grillo: “Una noche tuve un sueño en el que Bruce Willis intentaba asesinarme, unos meses después... estaba pasando. Bienvenidos a la operación COSMIC SIN”.

Eva De Domicini en la escena del tráiler Cosmic Sin gentileza

La actriz argentina, radicada en los Estados Unidos, forma parte de la película Cosmic Sin luciéndose en este adelanto del film que se estrenará el 12 de marzo en Norteamérica, según La Nación.

En pareja con el español Eduardo Cruz (35), (hermano de Penélope Cruz), Eva (25) tuvo con él a su hijo Cairo, que nació en octubre de 2019. Instalada en Los Ángeles, lugar estratégico para expandir su carrera, la actriz ya experimenta y disfruta de su nueva etapa profesional.

En septiembre del año pasado, le contaba a la revista ¡Hola! que ya se había incorporado al elenco de la serie Hawaii Five-O, cuyo set de filmación se encuentra en la ciudad de Atlanta. “Luego me tocó trabajar con Bruce Willis y Frank Grillo para la película Cosmic Sin. Jamás me hubiera imaginado trabajando con esos actores, pero desde que vivo acá estoy en contacto con gente que es muy reconocida dentro de la industria cinematográfica. Entonces, ya no me llama tanto la atención encontrarme con esas personalidades. Aprendí a no ponerme nerviosa. Hay una frase que dice: ‘Uno aprende caminando sobre el fuego’, y creo que es lo que me está pasando”, contaba Eva en dicha entrevista.

Su hijo, lo más importante

Eva De Dominici repitió en reiteradas oportunidades que lo más importante que pasó en su vida es el nacimiento de su hijo, Cairo, el cual cumplió su primer año el pasado 6 de octubre de 2020.