Estrenos de MUBI en diciembre: las novedades destacadas en la plataforma de streaming

La plataforma de streaming con curaduría, MUBI, presentó su lista de estrenos seleccionados para el mes de diciembre de 2021.

Dentro de la programación destacada, estarán disponibles ciclos de Denis Villeneuve (Canadá), François Ozon (Francia) y títulos separados de Cao Guimarães (Brasil), Jane Campion (Nueva Zelanda), Sergei Loznitsa (Ucrania), Noah Baumbach (EE.UU.), Steve James (EE.UU.), Rodrigo García (Colombia) y Peter Bogdanovich (EE.UU.).

"While we are young", de Noah Baumbach. (MUBI)

El ciclo de François Ozon incluye UNDER THE SAND, SWIMMING POOL, 5 X 2 y SITCOM, filmes de finales de la década de 1990 y principios de los años 2000, cuyo autor se ha destacado por sus historias melodramáticas y contemporáneas. La selección de Denis Villeneuve está compuesta por MAELSTRÖM y COSMOS, unas de sus primeras obras y antologías con carácter alegórico y simpático.

Estrenos de MUBI en diciembre

MUBI presenta nuevamente, VISIT, OR MEMORIES AND CONFESSIONS de Manuel De Oliveira, aquella obra personal e inédita, para el público, hasta su fallecimiento en 2015. Dentro del mundo de los cortometrajes animados, es seleccionado LOS HUESOS de Cristóbal León y Joaquín Cociña, un relato fantasmal y la primera película stop-motion del mundo.

Otro gran estreno es VOYAGE OF TIME de Terrence Malick, filme cuya realización tomó más de cuarenta años y relata un viaje a lo largo de la evolución del universo y la vida, con impactantes imágenes.

Exclusivos de MUBI en diciembre

La plataforma presenta contenidos exclusivos, sólo al alcance de sus suscriptores aficionados, tales como PAPICHA de Mounia Meddour Gens y JUNIOR de Julia Ducournau, ambos filmes de índole feminista que sostienen una lucha contra la represión y la objetivización de la mujer. En el caso de Ducournau, se trata de un anticipo de lo que será el estreno exclusivo de TITANE, premiada en el último festival de Cannes, pautado para el 28 de enero de 2022.

"Papicha", de - Mounia Meddour Gens. (MUBI)

Resaltan también las muy recomendadas COLD WAR de Pawel Pawlikowski y SORRY WE MISSED YOU de Ken Loach, siendo la primera, una intensa historia de amor en el contexto de la Guerra Fría; y la segunda, una crítica a las prácticas del mercado laboral moderno.

COLD WAR de Paweł Pawlikowski

LA FIERA Y LA FIESTA de Ismael Cárdenas y Laura Amelia Guzmán se presenta como tributo a Jean-Louis Jorge y cuenta con notorias participaciones de Geraldine Chaplin y Luis Ospina.

VISIT, OR MEMORIES AND CONFESSIONS

VISIT, OR MEMORIES AND CONFESSIONS de Manoel de Oliveira

Realizada en 1982 en la casa donde vivió casi cuatro décadas con su esposa, hijos y nietos. La frágil y profundamente personal VISIT, OR MEMORIES AND CONFESSIONS de Manoel de Oliveira fue finalmente vista por el público en 2015, cuando el director falleció a los 106 años. Oliveira siempre tuvo apetito por lo grandioso y lo íntimo, a veces simultáneamente, y esta película es una elegía adecuada a una carrera que aún estamos descubriendo y saboreando.

Estreno: 2 de diciembre

LOS HUESOS

LOS HUESOS de Cristóbal León y Joaquín Cociña

LOS HUESOS, del dúo de directores Cristóbal León y Joaquín Cociña (La casa lobo), llega solo 3 meses después de su estreno en el Festival de Venecia, donde obtuvo el Premio Orizzonti a mejor cortometraje. El cortometraje producido por Ari Aster es un relato fantasmal y ficticio de la primera película stop-motion del mundo. Este mito sobre el origen de la animación canaliza la energía política transformadora del Chile actual.

Estreno: 8 de diciembre

VOYAGE OF TIME

"Voyage of time", de Terrence Malick. (MUBI)

Narrado por Brad Pitt y mostrado solo en cines IMAX, la odisea VOYAGE OF TIME (2016) de Terrence Malick llega este mes a MUBI para su estreno mundial digital. Una película que tardó más de 40 años en realizarse y que el visionario cineasta estadounidense describe como “uno de mis más grandes sueños”. VOYAGE OF TIME realiza un viaje extático a través de la evolución de la vida y el universo con una impresionante vida salvaje y paisajes, así como majestuosas imágenes del cosmos.

Estreno: 17 de diciembre

MUBI: calendario completo de estrenos en diciembre

MUBI: estrenos en diciembre de 2021

Precios: ¿cuánto cuesta suscribirse a MUBI?

MUBI es la mayor comunidad de amantes del cine, disponible en 190 países -entre ellos Argentina-, con más de 12 millones de miembros en todo el mundo.

Los planes de suscripción son de $399 por mes o $2.748 por 12 meses.

MUBI está disponible en la web, en los dispositivos Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, LG y Samsung Smart TV, así como en dispositivos móviles como el iPad, iPhone y Android.