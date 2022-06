Estrena “Ellas no Hablaron” un potente unipersonal con Pinty Saba

Oprimidas, engañadas, calladas y haciéndose carne de tragedias ajenas. Las mujeres durante todos los tiempos han estado presa de sus pensamientos y sentimientos, siendo en su mayoría, testigos de los hechos y súbditas de la historia.

En la mitología griega, las mujeres son parte de la gran mayoría de las tragedias, pero siempre su voz nunca fue escuchada. Desde esa premisa, el dramaturgo y director Daniel Fermani, seguidor de la mitología griega, escribió una serie de monólogos breves para ser representados, que dan cuenta de varios personajes de la historia que incluso pasaron desapercibidos.

A partir de este material, la actriz Pinty Saba le propuso llevarlos a escena y nació “Ellas no Hablaron”, el unipersonal con la dirección de Fermani que debuta esta noche, en el teatro Las Sillas.

“Son textos que escribí como textos breves para actores y actrices, para utilizarlos con los estudiantes de arte. En su mayoría son textos de mujeres. Y busqué personajes que no hayan hablado en las obras, en la mitología. Y fui encontrando estas mujeres que son protagonistas de tragedias, pero no tienen la posibilidad de decir lo que piensan, ni tampoco nadie les preguntan. Es curioso porque los griegos ponen de protagonista a las mujeres, pero la mayor parte de las veces no las dejan hablar”, cuenta Daniel Fermani sobre la génesis de estos textos, que ahora recopila en este unipersonal.

La actriz interpreta "Ellas No Hablaron".

Protagonistas del silencio

Cinco mujeres de la mitología griega a las que se les había negado la voz, hablan por primera vez para revelar su condición de seres abandonados, deseantes, enfurecidos. El mito se vuelve grito y susurro y desvela la condición femenina que atraviesa todos los tiempos con belleza y con dolor, pero también con vitalidad y picardía.

Ismene, Euridice, Cirse y Fedra son alguno de los cinco personajes femeninos, que Saba le pone el cuerpo y la voz, con el oficio y el talento que la caracteriza en escena, para que Fermani aporte su mirada sobre la construcción dramática de la actriz, en estos personajes crudos y a la vez cercanos a la realidad.

“Es un trabajo extraordinario, en el sentido que Pinty Saba tiene su trayectoria. Por lo tanto tiene su método, su manera de actuar, su performance propia y yo vengo de otro tipo de teatro como el teatro experimental, la investigación, otro tipo de trabajo con el actor y el texto. Pero en este caso fue iniciativa de ella, porque le gustaron los textos y me propuso que la dirigiera, lo cual es una paradoja porque ella no lo necesita. Pero hemos logrado un equipo de trabajo”, detalla el director sobre el comienzo del proyecto.

La actriz eligió los cinco textos y personajes que representa en cada monólogo, aportándole su mirada interpretativa, sumada a la fuerza de cada relato trágico.

“Uno de los personajes es Ismene, la hermana de Antígona, que es un personaje olvidado. Porque Edipo y Yocasta tuvieron cuatro hijos, y los cuatro fueron protagonistas de la tragedia. Y la hermana menor que es Ismene queda en la sombra. Y a mí se me ocurrió un personaje que esté la noche antes que Antígona es condenada a muerte, reflexionando en el palacio y pensando en esta tragedia familiar, y como queda ella como última representante de este linaje. Y Pinty le ha dado un tono muy picaresco, una mujer que delira, con un plan rarísimo para torcer esta historia de muerte trágica. Otra de las protagonistas es Cirse, que es una hechicera que conoce a Ulises en su viaje de regreso a Ítaca. Y Fedra, que es un personaje trágico, porque es obligada a casarse por decisión de su padre con el Rey Teseo. Y ella sufre el abandono de Teseo y se enamora de Hipólito, quien termina siendo un amor no correspondido”.

-¿Cómo transitas tu trabajo como director ante la experiencia de Pinty y la potencia de los textos?

-Pinty tiene una escuela de actuación que sube al escenario y ya es el personaje. Lo encarna perfectamente y tiene esa capacidad de convertirse en el personaje inmediatamente, no necesita un entrenamiento previo. Mi trabajo como director fue diferente al que estoy acostumbrado. Es un teatro realista que tiene mucho de surrealismo, Pinty aporta ese dramatismo enorme, que a su vez está teñido de picardía. Lo que logra traer a la actualidad los dramas de estas mujeres, que son los dramas de las mujeres a lo largo de la historia. El maltrato, el abandono, la humillación, solo que aquí están encarnados en personajes mitológicos.

El unipersonal estrena hoy en el teatro Las Sillas.

-De alguna manera repetís un poco la historia, con tu anterior trabajo en “Yocasta una señora irascible”.

-Sí. Yocasta es un personaje que me fascina mucho y lo escribí con muchas ganas. También es un personaje que no tiene la posibilidad de decir lo que siente y piensa, por eso escribí esa obra con una Yocasta vieja, que reflexiona sobre su vida y quiere convencer a su hijo para que no se maten entre ellos. Y además la coincidencia que trabajé con una gran actriz como Elsa Cortopassi, en donde uno tiene poco trabajo que hacer como director. Creo que en ambas experiencias, el que sale ganando soy yo, porque aprendo mucho de estas actrices y tránsito otro tipo de teatro que no es habitual para mí.

La Ficha

ELLAS NO HABLAN

Actuación: Pinty Saba.

Dramaturgia y dirección: Daniel Fermani.

Día y hora: hoy, a las 21.30.

Lugar: Teatro Las Sillas (Chile 1754, Ciudad).

Entradas: $880. En andesticket.online