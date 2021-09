Estrena “Bajo Terapia”, una comedia de pareja diferente

Situaciones de pareja en la ficción se habló y mucho. Lejos de los clásicos conflictos que se presentan en la vida cotidiana de dos personajes que los une una relación sentimental, el secreto está en como contarlo y que mensaje dar a través del tópico.

Y no gratuitamente la obra “Bajo Terapia” escrita por el porteño Matías De Federico goza de éxito en España, México Nueva York y Buenos Aires. Con la premisa de llevar a escena una comedia, Guillermo Troncoso descubrió el texto con el que se propone hacer una producción de alto vuelo para el público mendocino.

“Bajo Terapia”, traza la historia de tres parejas que acuden a un lugar en común, convocados por su terapeuta, para hacer una sesión grupal de parejas. Ariel, Andrea, Esteban, Tamara, Roberto y Paula sin saberlo desnudarán los conflictos de muchas parejas en la actualidad.

Para reír, pero también para reflexionar, la puesta estrena mañana viernes en el teatro Selectro e ilumina la cartelera local, con una propuesta para el disfrute.

Secretos de a dos

“Conocía la repercusión de la obra y su historia, porque ganó el primer premio del concurso CONTAR en Buenos Aires. Cuando supe de ello, me comuniqué con el autor y él muy predispuesto me dio la obra para leerla. La leí y me encantó, entonces le pedí permiso a Matías para hacerla en Mendoza. La idea era hacerla el año pasado y lo presenté como propuesta para la Comedia Municipal, con la visión de hacer una buena producción y lo que te ofrece el espacio. Pero no ganamos y quedamos segundos en la selección. Pero junto a Guillermo Carmona en la escenografía nos quedamos con la idea de hacerla”, cuenta Guillermo Troncoso quien dirige la comedia producida por el teatro Selectro.

Tras una selección de actores, Claudia Racconto, Matías González, María Celeste Rodríguez de Mesa, Charlos Distéfano, Luciano Andrea Costigliolo y Ana Agustina López fueron elegidos para protagonizar la pieza, que debuta mañana en la sala de Ciudad y tendrá un primer ciclo de funciones durante los viernes de septiembre y octubre.

El equipo de producción y elenco de la comedia que debuta mañana en el teatro Selectro.

“Lo hermoso que tiene la obra, que toca temas muy comunes de relaciones afectivas en las parejas. Y vemos tres parejas con distinto poder adquisitivo, distinto estilo y experiencia. Y en este juego de terapia ocurren un montón de situaciones, porque tienen que develar delante de los otros sus problemas. Uno tiene problemas con la educación de los hijos, los celos, la convivencia, el trabajo, incluso la sexualidad. Hasta que se van revelando situaciones que no se conocían y dan un final inesperado, que sorprende al público y le da un toque dramático e interesante en estos tiempos”, detalla el director.

Secretos guardados, verdades gritadas a media voz o crisis que esconden sentimientos y frustraciones tienen lugar en el consultorio no habitual de una terapeuta ausente, Antonia. Durante el desenlace de la sesión algo cambiará al ser enfrentados a sus propios miedos y fracasos e irán descubriendo la verdad.

“En esta producción me reencontré con Matías González, un actor con el que trabajé mucho. También con Claudia Racconto que tiene un amplio derrotero. María Celeste Rodríguez de Mesa, Charlos Distéfano que volvió a Mendoza, Luciano Andrea Costigliolo y Ana Agustina López, que son dos jóvenes actores que encajan justo para la historia”.

Respetando el texto en su totalidad, Troncoso pone su artillería como director en ofrecer una puesta diferente, a su estilo, sin perder el sentido y sobre todo la tensión que plantea en el final.

“La obra toma un giro muy loco al final y no es una comedia pasatista a la que estamos acostumbrados, al contrario. La gente y sobre todo las mujeres se van a replantear un montón de cosas, hay un mensaje muy bueno y revelador. Me interesó mucho por el mensaje y el final”.

Después de un éxito rotundo en países de habla hispana y Estados Unidos “Bajo Terapia” debuta con su versión local, con un elenco prometedor y una producción a la altura de la obra.

La Ficha

BAJO TERAPIA

Dirección: Guillermo Troncoso.

Actúan: Matías González, Claudia Racconto, María Celeste Rodriguez de Mesa, Charlos Distéfano, Luciano Andrea Costigliolo y Ana Agustina López.

Función: viernes 3 de septiembre, a las 21. Repite viernes de septiembre y octubre.

Lugar: teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad).

Entrada: $600 (descuento a jubilados y estudiantes). En www.eventbrite.com.ar .