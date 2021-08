El uruguayo Fernando Cabrera presenta su nuevo disco por streaming

La Pandemia y la actualidad fueron una excusa para cientos de artistas que aprovecharon el momento para componer y cantar versos y reflexiones propias del momento. Pero ese no fue el caso de Fernando Cabrera, el reconocido cantautor uruguayo, que editó hace unos meses “Simple”.

Dicho trabajo lo presentará de manera oficial esta noche a las 21, desde el auditorio Sodre en el corazón de Montevideo. Desde allí, se transmitirá en vivo por streaming para Uruguay y Argentina. Para la ocasión contará con la participación del multiinstrumentista y cantante Diego Cotelo y la realización audiovisual de Pablo Casacuberta y Pablo Dotta.

Aunque las propias restricciones lo mantienen alejado de los escenarios de este lado del charco, Cabrera sostiene que este concierto lo vive según sus palabras “Con la misma entrega de siempre”, pese a la distancia y la mediación del streaming.

El cantautor uruguayo editó un disco diferente y en soledad. Pablo Cazarre | Gentileza.

Al hueso de la canción

Diez canciones en 28 minutos de duración donde Cabrera asume todos los frentes; el de autor, cantante, los coros, toca la guitarra, el piano, la armónica y también despunta sus cualidades como percusionista, en un viaje muy personal y diferente al que nos tiene acostumbrado.

Como exponente de la canción rioplatense, en este trabajo el músico se juega a mostrar otras posibilidades, que parten de la poética en un estado de desnudez, como si fuera un juego con varias piezas por colocar en cada casillero.

Con más de treinta años de trayectoria, Cabrera compuso canciones como “Era el águila de la libertad”, “Mañana será otro día” y “50 años de Horacio”, un tema dedicado a su hermano menor que recopila en este trabajo solitario.

“Lo grabé solo por un tema de comodidad. Encontré un buen estudio cerca de mi casa, caminaba 5 cuadras de bodegas, remates y galpones hasta encontrarme con el sonidista y la atmósfera del estudio”, cuenta el músico uruguayo sobre la posibilidad de grabar este nuevo material de una manera diferente, sin banda y con toda su versatilidad a cuestas.

Con una cadencia particular, los temas van al ritmo de la poesía y el canto singular de Cabrera, mientras que la guitarra o el piano se hacen eco y compañeros de la canción. Como un trovador interpreta historias que van desde el puro folclore rioplatense, con toques de folk y cierta prisa que el propio verso requiere.

“Vivir el volátil como el fuego. Amar es crecer poco a poco”, es la frase principal de “Estaba en otra vida”, canción que comienza con el estribillo y va desandando una historia sencilla, pero humana, sin perder la mirada profunda con la que el músico escribe.

-¿Define a Simple como el disco más complejo de su camino?

- He hecho discos que son más complejos: “Fines”, “El tiempo está después”, “Ciudad de la plata”, discos que tienen arreglos e instrumentos. Para este disco fui al estudio con mis guitarras y doce temas. Me enteré que Santiago Tavella tenía un bajo de brazo corto, ideal para mis manos, me lo prestó en su estudio de Cuñapirú. Un amigo instructor y arquitecto me ofreció un armonio traído de India. Percusiones de La Mayor, más el piano del estudio.

-De todas las canciones que escribió para Simple ¿Hay alguna en particular que tenga más aprecio y no podía faltar en el disco?

- Hay una canción que quedó fuera del disco a último momento porque mi hermano lo pidió: “Mañana es el cumpleaños de mi padre”, que yo consideraba muy buena. Después me gustan todas. Hay algunas más sólidas, otras más osadas, seguramente alguna fallida también. Además todas estas canciones son de épocas distintas, no son hermanas o colectivas. Creo que son independientes.

-¿Siente que su poesía actual es diferente? ¿Cambio su forma de percepción del mundo para luego llevarla al papel?

- Desde que empecé a componer hasta hoy escribo sustancialmente igual, con las pequeñas diferencias que agregan el oficio, la experiencia. La diferencia es puramente mecánica, cuando empecé podía hacer una canción en un rato.

La Ficha

FERNANDO CABRERA PRESENTA “SIMPLE”

Día y hora: hoy, a las 21.

Vía streaming.

Entradas: $1200. En recitalesapp.com