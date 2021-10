“El prófugo” con Érica Rivas, excelente thriller psicológico con estreno en salas de todo el país

La vuelta a los cines se está produciendo de manera paulatina, con algunas de las superproducciones hollywoodenses de siempre. Sin embargo, una producción nacional salió al cruce para sorprender gratamente a los espectadores. Se trata de El prófugo, un film de Natalia Meta, protagonizado por Érica Rivas, Daniel Hendler, Nahuel Pérez Biscayart y la participación especial de Cecilia Roth y Mirtha Busnelli.

.

La historia está basada en el libro de C.E.Feilling, “El mal menor” y, si bien no es una adaptación en el sentido estricto, toma la idea de base y muchos de los temas que plantea el autor en su novela, que corren paralelamente a la historia.

Según los actores durante la conferencia de prensa llevada a cabo por el estreno del film, parte de estos temas plantean cuestiones que hoy se definen en relación al no binarismo: sentir que uno no está en el cuerpo en el que vive y situaciones que atraviesan al personaje principal de Inés (Érica Rivas) en medio de otras cuestiones que sí son claras y que pertenecen al género de terror psicológico, con algunos matices de comedia.

“Fue todo un desafío, me sentí muy orgullosa de que Natalia (Meta) me propusiera este personaje porque me parecía que era algo que siempre me daban ganas de hacer. Primero un tráiler psicológico y algo que tuviera que ver con el lugar en el borde de las cosas, sobre el deseo femenino, el borde entre el sueño y la vigilia, el sentirse enamorada, la realización de una obra -que también me parece que es uno de los tópicos que toma la película-”. asegura Rivas.

Érica Rivas interpreta a una cantante de coro y doblajista

Su personaje es cantante de un coro y doblajista, quien durante unas vacaciones paradisíacas con su pareja, sufre un episodio traumático del que no consigue recuperarse. Desde entonces ya no es la misma, sufre de pesadillas que podrían volverse realidad. En medio de esto, dos personajes se suman a su vida: Alberto (Nahuel Pérez Biscayart), un luthier quien quiere iniciar un romance con ella, y su madre (Cecilia Roth) cuyo observación de la vida de Inés suma situaciones estresantes a la ya complicada vida de la protagonista.

“Fue muy difícil para mí porque no soy actriz de doblaje y tampoco soy cantante lírica”, cuenta Érica Rivas y agrega “Tuve profesoras que me estuvo acompañando en el proceso, Marina Biasotti y Laura Sachente que me ayudaron con el tema de la voz, de llegar a esos lugares (registros), porque uno las ve cantar a esas chicas que son el grupo coral femenino de San justo, y parece que abren la boca y ya está! Que sería muy fácil para uno cantar, pero es dificilísimo”, sostiene. “Me ayudó muchísimo la gente de sonido y después en la edición y en la construcción (de la parte de doblajista) me enseñaron hacer doblaje y el neutro”.

Daniel Hendler en un papel de múltiples facetas.

En cuanto a su compañero Daniel Hendler, Rivas sostuvo que “es muy divertido todo el tiempo. Hay veces que trabajas con gente que son divertidos pero después en el trabajo no se ve eso. Pero con Daniel es todo el tiempo cuando no hacemos escenas y estamos ensayando es divertido, también cuando hacemos las escenas, y te cuento una confesión: a veces no podía seguir de lo que me reía, así que fue un placer y sigue siendo un placer”.

Pero el personaje de Inés también transita otros dilemas que se plantean en la historia -no solo los románticos- y que marca “límites difusos”, según la definición de la actriz.

Terror psicológico en la excelente interpretación de Rivas

“Entre los límites difusos que aporta la película, que son muchos, también aparecen difusos los límites entre los géneros”, y agrega “trabajamos muchísimo, los ensayos estuvimos pensando cómo podía mostrar esto que le está pasando, que también tiene que ver con los misterios del amor y cómo es que uno entra en el cuerpo del otro y el cuerpo del otro entra en el cuerpo de uno de muchas maneras”.

En cuanto a la construcción del personaje en ese sentido, Rivas contó que trabajó especialmente con una coreógrafa “nos ayudó mucho a pensar físicamente cómo eran esos movimientos que las mujeres no tenemos tan permitidos y cómo es que ella se va desplegando de otra manera”. Completan el elenco Guillermo Arengo, Agustín Rittano, Gabriela Pastor y Flor Dyszel.

La directora Natalia Meta, junto a Cecilia Roth, Mirtha Busnelli y Daniel Hendler, en Berlín

Fue estrenada mundialmente en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín 2020, siendo una de las producciones latinoamericanas más destacadas. También participó del Festival Internacional de cine de San Sebastián, el Festival Internacional Karlovy Vary, el Festival de Cine de La Habana y el BFI Festival Internacional de Cine de Londres, entre otros festivales internacionales. Producida por Benjamín Domenech, Santiago Gallelli y Matías Roveda de Rei Cine, en co-producción con Picnic Producciones y en asociación con Infinity Hill, Piano, Barraca Producciones, Viacom International Studios, y La Bestia Equilátera.

.

Biografía de la Directora

Natalia Meta es Licenciada en Filosofía egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajó como guionista y en 2006 fundó la editorial La Bestia Equilátera junto con Luis Chitarroni y Diego D’Onofrio. Fue productora asociada en películas como Un Amor (2011) de Paula Hernández, Las Acacias (2011) de Pablo Giorgelli y Zama (2017) de Lucrecia Martel. Su primera película, Muerte en Buenos Aires (2014), fue un éxito de taquilla nacional.