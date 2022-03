El Prode del Oscar 2022: la categoría Mejor Película Internacional ¡qué dilema!

Hasta que apareciese en escena “Drive my car”, de Ryusuke Hamaguchi, la cosa parecía cantada en términos de la ganadora a Mejor Película Extrajera.

Es que la potencia narrativa y sensible de Paolo Sorrentino para su “Fue la mano de dios” parecía casi imbatible ante el resto de las que forman la lista: “Flee”, Dinamarca; “Lunana: A Yak in the Classroom”, Bután; y “The Worst Person In The World”, Noruega.

Filippo Scotti es Fabietto Schisa en "Fue la mano de Dios". (Netflix)

“Fue la mano de dios” tiene, como el filme de Campion, una contra importante: se estrenó en Netflix y, aunque esas diatribas que antes fueron a grito pelado entre productoras y plataformas se han suavizado (ahora todos tienen su streaming), acumular estatuillas para la empresa de la N no es algo que le guste especialmente a la industria.

Así las cosas, aunque la película de Sorrentino es un opus artístico notable, sin fisuras y de una pregnancia absoluta en las audiencias, se las verá difícil con su rival japonesa.

“Drive my car” (que aún no se estrenó en Mendoza y probablemente no llegue si es que no gana el premio) es un drama delicioso, que cuenta con la historia de un enorme nombre en la literatura universal: Haruki Murakami.

El filme ha recibido nominaciones varias en esta edición del Oscar, lo que ya alienta a una estatuilla casi cantada: Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado.

Lo mismo sucede con otra de las fuertes competidoras en el rubro: la danesa “Flee”, que consiguió también una triple nominación en Largometraje Documental, Película Internacional y Film animado. En tanto, “Fue la mano de dios” no ranqueó en ninguna otra de las categorías.

Así las cosas, y puestos nosotros a decidir si Japón o Noruega, nos jugamos todas las cartas al oriente porque “Drive my car” es una maravilla.