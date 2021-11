El mundo de Julio Cortázar, entre la música y las letras

Es inevitable pensar en la obra de Julio Cortázar sin el swing del jazz. Fue el propio escritor que lo remarcó en registro en el documental “Cortázar” dirigido por Tristán Bauer; él no concebía sin musicalidad su ficción. Y esa pasión por la música y sobre todo por el género, permite relacionar sus personajes, pensamientos y frases con el tempo de la música.

Desde ese plano, desde poner en valor su obra a través de la música, Marcelo López pensó su espectáculo “Cortázar All Inclusive”, el conversatorio en el que hila música y letras junto al músico Arnaldo Amado, con los textos de Sebastián Henríquez que presentará por segunda vez esta noche, en el teatro Independencia.

La obra del escritor vista desde la perspectiva musical.

Un periplo con swing por el mapa Cortázar

En esta propuesta, el viaje comienza en Mendoza rescatando los dos años que el escritor recaló en nuestra provincia (entre 1944 y 1946), como profesor universitario, hasta volar a París, una de las ciudades bisagras tanto en su vida como en su literatura, para volver a la Habana y culminar en Nicaragua.

Aquí el ritmo del jazz y el blues son una pieza fundamental para hacer foco en los grandes tópicos de sus cuentos y novelas.

“Hace muchos años llevé en la mente la idea de acercar Cortázar a la música, por lo que él ponía en sus cuentos y lo que inspiraba en mí. Además que a lo largo de los años compuse cuatro temas compuestos a partir de sus temas. Son de distintas épocas, “Rayuela” de 1988 que lo grabé con Martes 13; “A Manuel” de 2010, “Cartas de Evaristo” en 2015 que los incluyo en el espectáculo”, detalla el músico Marcelo López quien lleva las rienda del espectáculo que de una manera particular reconstruye parte del legado del escritor.

De esos temas, ¿qué es lo que más te atrapa?

-En Rayuela el uso del tiempo, como maneja el factor tiempo. “La Noche boca arriba” en un relato de 40 segundos lo habla como si hubieran pasado años. Y “La Isla del medio día” es el tiempo adelantado, en el perseguidor. Te metes en ese mundo y no terminás más porque es inabarcable.

La influencia del jazz en su literatura es ineludible. Además de que fue un trompetista aficionado, entre sus personajes se cuela la música de raíz negra. “El jazz es para mí una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo, que no tiene nada que ver con las rimas y las aliteraciones, si no una especie de latido, de swing, como dicen los hombres de jazz, que si no está en lo que yo hago, es una prueba de que no sirve y hay que tirarlo”, sentenció.

Y López además de interpretar sus composiciones, rescata artistas y músicas que están presentes en obras cumbres.

“En esta ocasión agregue una visión de una cantante negra que él nombra en “Rayuela”, que es Bessie Smith, la cantante negra de El Club de la Serpiente. Y en España conseguí cuatro discos de ella y los sumé al espectáculo. También sumé un tema mío que se llama “Ceremonia”, es de esta última época y tiene que ver con la ceremonia del encuentro”.

En escena, el feedback entre los artistas se hace imprescindible para sortear en este híbrido entre música, anécdotas y textos del autor.

“Dialogamos mucho en el espectáculo sobre la construcción de identidad. No es que necesite ser rescatado, sino volver a poner en valor la filosofía del mundo Cortázar que es lo que me interesa. Desde el perfil musical, el blues, el jazz. Por eso empezamos en Mendoza, vamos a París, luego a la Habana ahí tocó un tema de jazz de los ‘60, que está en el libro “Alguien anda por ahí” y reivindica a una pianista cubana. Y terminó con la revolución Sandinista en Nicaragua”.

La Ficha

CORTÁZAR ALL INCLUSIVE

Día y hora: hoy, a las 21.

Lugar: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad)

Entrada: $900. En entradaweb.com.ar