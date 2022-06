El drástico anuncio de Soledad Pastorutti que angustió a sus fanáticos

Soledad Pastorutti (41), una de las artistas de mayor trayectoria y éxito del país, dio un anuncio sorpresivo y triste para sus fanáticos: en unos diez años, se retirará de la música.

En una entrevista con La Prensa Federal, la cantante oriunda de Arequito fue consultada acerca de su carrera a futuro, más allá de las nuevas canciones a punto de salir este año. Y declaró con total sinceridad.

“Trato de ser muy honesta con los demás y conmigo misma. Yo soy una artista popular, quiero estar en todos lados, cantarle a todas las edades. He sido una persona sincera, intuitiva, me he equivocado y lo seguiré haciendo. Es por eso que en 10 años espero estar en mi casa y parar de girar, porque empecé a las 12 años y ya siento mi desgaste”, confesó la actual jurado y bicampeona de “La Voz Argentina”.

Soledad Pastorutti contó por qué quiere retirarse a los 50 años (Instagram)

Las declaraciones de La Sole generaron fuerte impacto entre sus fanáticos, que rápidamente le escribieron en Twitter e Instagram sobre el retiro eventual.

“@sole_pastorutti Yo estoy destrozada desde la mañana con esto. Se me fueron las ganas de tener mas de 40 te diré...”, le dijo una fanática a la cantante.

¿Se retira Soledad Pastorutti? El anuncio que impactó a sus fanáticos (Twitter)

Sin negar lo dicho en la entrevista, la intérprete de “Lágrimas y flores” contestó lo siguiente: “Falta mucho aún que pasen 10 años… ¡¡¡vivir es hoy!!! ¡¡¡Mientras tanto seguimos disfrutando!!!”.

Los fanáticos se mostraron preocupados: “No, pasan volando 10 años. Igual venís amagando hace rato. ¿Qué te hizo decir eso esta vez? ¿Estás bien?”, dijo uno. Y otra usuaria señaló: “Ojalá sean los diez años mas largos de la historia, me siento egoísta pero no puedo pensar en verte debajo de un escenario”. Por último, una persona le dejó un valioso consejo a Soledad: “No te desesperes. Yo tengo 65 y sigo trabajando. La vida no termina a los 40, al contrario, empieza”.

La Sole ubicó a alguien que la criticó por La Voz Argentina

También en Twitter, La Sole se tomó el tiempo para contestar a una televidente que la cuestionó por no dar vuelta su silla ante un cantante de folclore en “La Voz Argentina”.

"La Voz Argentina" comenzó en 2022 con Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Lali Espósito y Mau y Ricky en el jurado. Marley continúa como conductor.

“Yo no traiciono a nada , ni a nadie… Me puedo equivocar pero verás que siempre que me gusta algo me doy vuelta… El folclore está muy presente en mi equipo, solo tengo 28 lugares”, aclaró la artista.

La Sole Pastorutti contestó a las críticas por el folclore en La Voz Argentina (Twitter)

Los fanáticos de La Sole estallaron contra la usuaria y le recordaron que hay otros tres jurados (Lali, Montaner, Mau y Ricky) que pueden tranquilamente elegir a participantes de folclore. Después de todo, es una competencia musical de diversos géneros.