25 de enero de 2026 - 10:42

El delineado negro pasó de moda: el error que envejece la mirada y la técnica que lo reemplaza en 2026

Aprendé a usar el "delineado invisible" y los trucos de expertos para rejuvenecer tu mirada y evitar los errores críticos que achican tus ojos de forma inmediata.

Una nueva técnica de maquillaje está destronando el clásico delineado negro. Enterate porqué y cómo podes aplicarla fácilmente.

Por Sofía Serelli

Lo que muchos consideran el paso definitivo para resaltar los ojos, como el delineado negro intenso y grueso, podría ser justamente el error que endurece los rasgos y suma años innecesarios. Por suerte, una nueva técnica llegó y promete ser la moda de este 2026 ya que promete un look menos agresivo y más duradero.

A menudo, la intención de crear un look dramático termina por achicar los ojos y aportar un aspecto cansado al rostro. Los expertos coinciden en que la clave no es la cantidad de producto, sino la precisión y el color elegido para suavizar la expresión facial.

El secreto del Tightlining: la técnica invisible que lo cambia todo

Una de las oportunidades más grandes para transformar tu rutina hoy es el Tightlining o delineado invisible. Esta técnica consiste en marcar la línea de agua de las pestañas superiores, lo que genera una ilusión de mayor densidad y abre la mirada de forma espectacular sin que se note el trazo.

Para lograrlo debés usar un lápiz de ojos clásico o en gel, ya que los delineadores líquidos no son aptos para la línea de agua. El procedimiento es simple:

  • Levantá ligeramente el párpado con los dedos.
  • Apoyá el lápiz en la línea interna superior y trazá una línea de principio a fin.
  • Si buscás mayor durabilidad, optá por fórmulas a prueba de agua (waterproof) para evitar que se corra durante el día.
Errores críticos que envejecen tu mirada hoy

Rodear completamente el ojo con delineador oscuro es un error común que debe evitarse en 2026. Este hábito endurece la expresión, acentúa las ojeras y hace que la mirada luzca más pequeña y profunda.

Otro fallo frecuente es no considerar la textura del párpado. Con el paso del tiempo, la piel puede presentar pliegues; usar delineado líquido en estas zonas solo resalta los signos de la edad. En estos casos, es preferible un lápiz difuminable que aporte un acabado más natural y suave.

El truco de la cinta para un trazo perfecto en segundos

Si sos de las que lucha con el pulso, existe una solución práctica: el uso de cinta adhesiva. Colocar dos trozos pequeños en el lateral del lagrimal externo permite trazar una línea recta y firme, sin manchones ni temblores. Al retirarla, el resultado es un delineado cat-eye sofisticado y simétrico en menos de un minuto.

Para potenciar este efecto ahora, recordá:

  • El color importa: el negro puede endurecer, mientras que el marrón oscuro suaviza los rasgos y funciona en todas las edades.
  • Línea de agua inferior: usar un lápiz blanco o nude aporta amplitud instantánea.
  • Higiene ante todo: según la FDA, no compartir cosméticos y descartar el maquillaje de ojos ante cualquier irritación es clave para la salud ocular.
La consecuencia directa de ajustar estas pequeñas acciones es una mirada más abierta, fresca y rejuvenecida de forma inmediata. Ignorar la forma natural del ojo o usar productos secos o vencidos son los errores finales que pueden arruinar el look antes de salir de casa.

