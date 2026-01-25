El delineado negro pasó de moda: el error que envejece la mirada y la técnica que lo reemplaza en 2026

Lo que muchos consideran el paso definitivo para resaltar los ojos, como el delineado negro intenso y grueso , podría ser justamente el error que endurece los rasgos y suma años innecesarios . Por suerte, una nueva técnica llegó y promete ser la moda de este 2026 ya que promete un look menos agresivo y más duradero.

A menudo, la intención de crear un look dramático termina por achicar los ojos y aportar un aspecto cansado al rostro. Los expertos coinciden en que la clave no es la cantidad de producto, sino la precisión y el color elegido para suavizar la expresión facial.

Una de las oportunidades más grandes para transformar tu rutina hoy es el Tightlining o delineado invisible . Esta técnica consiste en marcar la línea de agua de las pestañas superiores , lo que genera una ilusión de mayor densidad y abre la mirada de forma espectacular sin que se note el trazo .

Para lograrlo debés usar un lápiz de ojos clásico o en gel , ya que los delineadores líquidos no son aptos para la línea de agua. El procedimiento es simple:

Rodear completamente el ojo con delineador oscuro es un error común que debe evitarse en 2026 . Este hábito endurece la expresión , acentúa las ojeras y hace que la mirada luzca más pequeña y profunda .

Otro fallo frecuente es no considerar la textura del párpado. Con el paso del tiempo, la piel puede presentar pliegues; usar delineado líquido en estas zonas solo resalta los signos de la edad. En estos casos, es preferible un lápiz difuminable que aporte un acabado más natural y suave.

image

El truco de la cinta para un trazo perfecto en segundos

Si sos de las que lucha con el pulso, existe una solución práctica: el uso de cinta adhesiva. Colocar dos trozos pequeños en el lateral del lagrimal externo permite trazar una línea recta y firme, sin manchones ni temblores. Al retirarla, el resultado es un delineado cat-eye sofisticado y simétrico en menos de un minuto.

Para potenciar este efecto ahora, recordá:

El color importa : el negro puede endurecer, mientras que el marrón oscuro suaviza los rasgos y funciona en todas las edades.

: el negro puede endurecer, mientras que suaviza los rasgos y funciona en todas las edades. Línea de agua inferior : usar un lápiz blanco o nude aporta amplitud instantánea .

: usar un lápiz aporta . Higiene ante todo: según la FDA, no compartir cosméticos y descartar el maquillaje de ojos ante cualquier irritación es clave para la salud ocular. image

La consecuencia directa de ajustar estas pequeñas acciones es una mirada más abierta, fresca y rejuvenecida de forma inmediata. Ignorar la forma natural del ojo o usar productos secos o vencidos son los errores finales que pueden arruinar el look antes de salir de casa.