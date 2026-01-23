23 de enero de 2026 - 10:56

Si te sobraron palitos de sushi, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea

Reciclaje. Los palitos de sushi en desuso pueden reutilizarse y convertirse en un reloj de pared decorativo, simple y con estética minimalista.

Si te sobraron palitos de sushi, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea (1)
Por Andrés Aguilera

Los palitos de sushi suelen terminar en la basura después de una comida, pero su forma, su madera clara y su tamaño los convierten en un material ideal para crear un objeto decorativo moderno. Con muy pocos elementos, pueden reciclarse y transformarse en un reloj de pared minimalista, original y liviano, perfecto para cualquier ambiente.

Leé además

ideal para jubilados: el pueblo de argentina recomendado para vacaciones tranquilas en la tercera edad

Ideal para jubilados: el pueblo de Argentina recomendado para vacaciones tranquilas en la tercera edad

Por Andrés Aguilera
Colocar el cactus en el balcón refuerza la idea de marcar un límite energético.

No es para decorar: qué significa poner un cactus en el balcón

Por Lucas Vasquez

Por qué los palitos de sushi sirven para este proyecto

Este objeto cotidiano tiene varias ventajas para el reciclaje creativo:

  • Son de madera liviana y resistente

  • Tienen forma recta y pareja

  • Se consiguen en cantidad sin gastar plata

  • Combinan bien con estilos modernos, nórdicos o minimalistas

Además, casi todas las casas acumulan algunos con el tiempo.

El proyecto: reloj de pared hecho con palitos de sushi

La idea es usar los palitos como marcas horarias, dispuestos en forma radial alrededor del mecanismo del reloj.

El resultado es un reloj simple, elegante y distinto, que no parece reciclado a primera vista.

Si te sobraron palitos de sushi, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea (1)

Funciona muy bien como:

  • Reloj para cocina

  • Reloj para living

  • Detalle decorativo en un comedor

  • Objeto protagonista en una pared neutra

Materiales que vas a necesitar

Todo es fácil de conseguir:

  • Palitos de sushi (12 o más)

  • Mecanismo de reloj (a pila)

  • Pegamento fuerte o silicona

  • Base circular (madera fina, cartón rígido o directamente la pared)

  • Regla y lápiz

Opcional: barniz o pintura clara para la madera.

Cómo hacerlo paso a paso

  • Limpiá bien los palitos y dejalos secar.

  • Marcá el centro donde irá el mecanismo del reloj.

  • Colocá los palitos como si fueran las horas del reloj.

  • Pegalos de forma pareja, cuidando la simetría.

  • Colocá el mecanismo y las agujas.

  • Ajustá y colgalo.

Si te sobraron palitos de sushi, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea (2)

Dónde queda mejor este reloj reciclado

Este tipo de reloj funciona muy bien en:

  • Cocinas modernas

  • Livings minimalistas

  • Departamentos chicos

  • Espacios con decoración natural

Un reciclaje simple que se vuelve diseño

Este proyecto demuestra que un objeto descartable puede convertirse en decoración real, solo cambiando su función.

Los palitos de sushi dejan de ser residuos para transformarse en un elemento que ordena el tiempo y el espacio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la proxima vez que cocines pollo agrega 1/4 de taza de esto a la sarten: siempre funciona

La próxima vez que cocines pollo agregá 1/4 de taza de esto a la sartén: siempre funciona

Por Andrés Aguilera
Esta preparación se hace con muy pocos ingredientes.

Torta amor, el postre fácil de hacer que te resuelve cualquier reunión: no hace falta amasar

Por Alejo Zanabria
adios smartphones: por que cada vez mas gente vuelve a los telefonos tontos

Adiós smartphones: por qué cada vez más gente vuelve a los teléfonos "tontos"

Por Andrés Aguilera
 Jardín, jardinería y plantas aprovechan cáscaras de banana como fertilizante natural

No es tirarla y ya está: cómo usar las cáscaras de banana para fortalecer las plantas en pocos días

Por Ignacio Alvarado