Multifacético, Diego Ramos es un actor integral que abre el juego de la actuación al canto, baile y lo performático. Además de su experiencia en televisión, donde se destacó como galán de telenovela o sus personajes cómicos no pasaron desapercibidos, su trabajo lo piensa para y por el teatro.

Este año tuvo que acomodarse a las circunstancias y luego de suspender las funciones de su cuarto musical como director “Quien retiene a Quien”, continuó en el espectáculo Sex en formato virtual y esta noche ofrecerá una única función de “La Compañía”, la obra que se transmitirá desde el teatro Astral y que comparte el protagonismo con Miss Bolivia, bajo la dirección de Ricky Pashkus.

“Es una sola función y para mí es un placer porque trabajo con gente hiper talentosa. Artistas del género, es muy ecléctico el espectáculo y el elenco. Y también lo que sucede en la ficción y la realidad. Es una mezcla linda y tiene como premisa que la gente se divierta y que pueda ver un espectáculo, aunque no se pueda ir al teatro”, cuenta sobre la obra que brindará una función en vivo desde el teatro porteño esta noche a las 21 horas.

En “La Compañía”, Ramos interpreta al director de un espectáculo, en donde se muestra la previa a la función, donde los actores no ensayaron juntos la obra y asumirán el reto de resolver en una hora lo que va a suceder en esa función.

-Con Miss Bolivia es una dupla explosiva, ¿cómo surgió la posibilidad de trabajar juntos?

-Ya tuvimos una experiencia en enero, estuvo como invitada especial en Sex y compartimos escenario. La verdad nos vamos juntando bastante. Es bárbara, más allá de su música que es muy divertida y alegre, me gusta su mensaje. A través de la alegría, de la no imposición, del amor, y es lindo lo que genera ella.

-¿Cómo te llevas con el streaming en cuanto a la aceptación del público y tu trabajo como actor?

-Por suerte vengo haciendo todo el año Sex Virtual. Es raro porque es una experiencia de tres días, de 24 horas con mucho vivo, mucha interacción del público y a cualquier hora del día. Y al principio estaba asustando, sobre todo por la tecnología. Pero la gente lo aceptó y se fue acomodando, porque hay muchas ganas de ver algo entretenido y diferente, y creo que aprendimos todos.

Ahora vamos a sumar una experiencia en Auto Sex en este formato de auto teatro, que está enfocado en un espectáculo coreográfico, musical, que tiene más premisa de impacto visual que la historia, porque hay un escenario enorme, pantallas y deja de ser teatro. Son shows de otros estilos, porque imaginate que hacer una obra de texto y verla adentro de un auto sería un embole.

-Fuiste el galán de telenovela y figura de grandes ficciones, pero hoy ¿Tenés un perfil más performático como actor?

-Era galán en la tele pero en el teatro siempre hice musicales. En el año 2000 fui a audicionar para los yanquis que vinieron a dirigir “La tienda del horror” y fue uno de los primeros grandes que hice. Después hice musicales y es para lo que me formé y me formo. Y este año dirigí el cuarto musical antes de la pandemia que se llama “Quien retiene a quien”. Y la verdad nos iba re contra bien y lamentablemente tuvimos que cortar. Pero yo me formé toda mi vida para el musical y para el lado de la actuación y la dirección.

-¿Tenés la posibilidad de volver con ese espectáculo?

-Es muy complejo, porque no solo se tiene que ver cómo se vuelve abajo del escenario, sino arriba del escenario. Hay que hacer obras con cierta lógica para que no haya tanto contacto. Aunque la obra que estaba haciendo es más posible, porque se trataba de la vida de los vivos y los muertos, y cómo se relacionan y no podía haber contacto. Es una obra que se podría hacer.

-¿Qué has descubierto de tu faceta como director?

-Soy extremadamente detallista, no dejo nada librado al azar. Estoy metido en todo, en los ensayos, en las coreografías, en todas las funciones estoy. Soy insoportable. En realidad me parece que si vas a ver un espectáculo, pagaste una entrada y tenés que llevarte la mejor experiencia siempre. El espectáculo se hace para la gente, hoy cuesta mucho una entrada de teatro, cuesta ir al teatro, no es para nosotros que hacemos teatro. Y yo soy público de teatro y no creo en las cosas hechas a media máquina, soy muy implacable en eso. Por suerte trabajé con grandes elencos que son muy profesionales.

-Sex se transformó en un suceso y en cierta manera te jugaste a otro desafío como actor, ¿lo esperabas?

-La propuesta la busqué yo. Y con José nos queremos mucho y cuando me enteré que estaba armando un espectáculo sobre sexo, le escribí que quería estar. Y por suerte me llamó y sucedió algo muy bueno en el teatro con la experiencia, después en la virtualidad y ahora veremos que pasa sobre ruedas.

De perfil bajo, Diego Ramos mantiene su vida privada en el anonimato y su participación en PH en mayo pasado trajo una serie de declaraciones que lo pusieron en el tapete, para hablar de sus vínculos. Pese al momento incómodo, el actor aprovechó la ocasión para plantear un tema importante como la discriminación.

La muerte de su padre y haberse contagiado de covid lo tuvo como blanco de las noticias, algo que el actor prefiere evitar.

-Fue un año particular, te contagiste de covid, tu papá falleció ¿Te cambió la perspectiva toda esta experiencia?

-No, porque me cuidé mucho y lamentablemente me contagié. Y la partida de mi papá, él ya venía un poco mal con varias internaciones y en el hospital se contagió. Y prefiero engancharme con lo lindo y con lo bueno. Era una persona de 87 años que tuvo una vida hermosa, con muchos hijos, muchos nietos, estudio, trabajo, viajó y atravesó la vida de mucha gente. Y pesa mucho más todo lo lindo que fue y lo poco que faltaba. Lo feo y que suma el dramatismo a la muerte es la soledad en que sucede. Porque mi papá se murió en soledad, dormido, sin enterarse, pero solo. Me parece que hay que seguir luchando para cuidarse y que no suceda más.

Yo me re contra cuidé y me contagié. Y no creo en esto de ya está, porque no se lo deseo a nadie. Yo no la pasé mal, pero tampoco la pase genial. A nadie le gusta estar catorce días encerrado, sin ver a nadie, sin contacto y no saber cómo se va a disparar la enfermedad. El cuidado no está de más.

La ficha

LA COMPAÑÍA

Elenco: Diego Ramos, Miss Bolivia, Josefina Scaglione, Jenny Martínez, Roberto Peloni, Miuka, Fer Ibarra y Menelik Cambiaso. Dirección: Ricky Pashkus. Dirección Musical: Gaspar Scabuzzo. Día y hora: hoy, a las 21. Entradas: $650. En www.plateanet.com