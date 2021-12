De Pizzolla a L-Gante, qué fue lo más destacado del 2021

Un año musical atípico en el que muchos se arriesgaron a grabar discos más allá de la incertidumbre, otros mantuvieron un perfil activo en redes sociales o participaron de programas televisivos. Sin embargo, muchos de los jóvenes lograron, en este contexto, hacer más visible su trabajo con sorprendentes resultados.

Astor Piazzolla

Sin dudas el hecho musical más importante del año fue el centenario del nacimiento de Piazzolla. Ya desde los últimos meses del 2020 habían comenzado los homenajes que se extendieron tanto temporal como geográficamente. El sitio Piazzolla100official mantuvo una apretadísima agenda de actividades con renombrados músicos y artistas que se sumaron al homenaje y que incluyeron presentaciones en el Teatro Colón, en distintas locaciones a lo largo del país y también en Europa. La tienda del sitio puso a la venta remeras y merchandising alusivos, cuya recaudación está destinada a la difusión de la obra del genial músico.

Fito Páez

Uno de los artistas que volvió y arrasó en el 2021. El músico de 58 años presentó “Los años salvajes” un disco autobiográfico y el primero de una trilogía que se completará con Futurología Arlt (instrumental, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa) y The Golden Light (solo con su piano), que verán la luz en 2022.

Adele

Luego de 6 años de ausencia, la británica -cuya imagen cambió drásticamente luego de una cirugía bariátrica- regresó con el disco “30″. el disco más personal que haya publicado en toda su carrera. El éxito fue inmediato y la cantante aprovechó para pedirle a Spotify la desactivación de la reproducción aleatoria en su disco para que las canciones se reproduzcan en el orden en que fueron puestas. “No creamos álbumes con tanto cuidado y pensando en el orden de nuestra lista de canciones sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia”, argumentó a la plataforma.

María Becerra

Mientras atraviesa una escandalosa separación del músico Rusherking, la artista anticipó esta semana que en menos de 15 días compuso 20 canciones, las cuales verán la luz en 2022.

En menos de dos años logró ser nominada a los Latin Grammys, cantó con J Balvin y es la argentina más escuchada de Spotify. Recientemente agotó 22 shows en el Teatro Gran Rivadavia y se prepara para llenar su primer Estadio Geba en abril. También tiene prevista una gira en el 2022 por España. Entre sus hitos del 2021 se cuentan el lanzamiento de su su primer álbum “Animal”; participó en “Además de mí (Remix)”, de Rusherking, Duki y Khea con Tiago PZK y Lit Killah. La canción alcanzó la cima de Argentina Hot 100 de Billboard, y fue certificado triple disco de platino. Entre las colaboraciones más importantes, se cuentan el sencillo “Miénteme”, de Tini, el lanzamiento de “En la oscuridad” de Lit Killah, la grabación con el dúo venezolano Mau y Ricky el tema “Mal acostumbrao, y la publicación de “Los tragos”, sencillo perteneciente al trío mexicano Reik.

En mayo, obtuvo su primera nominación en los Premios Carlos Gardel, por “High (Remix)” en la categoría mejor álbum/canción de música urbana/trap. Durante la gala de entrega, realizó una presentación junto con Patricia Sosa cantando un mashup de “Endúlzame los oídos” y “Acaramelao”. Además contó con la colaboración de Becky G. en “Wow wow”, de Rusherking en “Antes de tí” y de Danny Ocean en “No eres tú soy yo”.

Nicki Nicole

En febrero, obtuvo un galardón en los Premio Lo Nuestro a Revelación Artista Femenino. En marzo publicó el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, «No toque mi naik», junto al cantante puertorriqueño Lunay, con quien se presentó en The Tonight Show, programa de televisión estadounidense conducido por Jimmy Fallon. En junio de 2021, junto a Bizarrap y Duki, grabó en Miami el track YaMeFui. El 7 de octubre estrenó su sencillo “Baby” y el 28 de ese mismo mes lanzó su segundo álbum “Parte de mí”, en el que colaboró con artistas como Trueno, Rauw Alejandro, Tiago PZK, Nathy Peluso, Becky G y Bizarrap entre otros.

L-Gante

La cumbia nunca llegó tan lejos en tan poco tiempo. La carrera meteórica de L-Gante lo llevó en tan solo dos años a ocupar el primer puesto del Billboard Argentina Hot 100 por el tema “L-Gante: Bzrp Music Session Vol.38″ en colaboración con Bizarrap. Si bien L-Gante tuvo un hit entre en 2018 (”Uno más uno”), se considera que saltó a la fama en 2020, tras lanzar “L-Gante Rkt” en colaboración con Papu DJ, que cuenta con más de 400 millones de reproducciones a través de YouTube.

Recientemente el máximo exponente de la Cumbia 420 recibió la invitación de Tini para participar del tema “Bar” que rápidamente se convirtió en un hit.

Nathy Peluso

Otra de las artistas que tuvo una actividad super destacada durante el año. Entre varias producciones, actividades y premios, merecen una mención especial la presentación en la entrega de los Premios Goya, interpretando “La Violetera”, acompañada de la Orquesta Sinfónica de Málaga. También participó en el video de la nueva versión de “Himno a la alegría”, de Ludwig van Beethoven, con arreglos de Waldo de los Ríos, junto a Aitana, Lali Espósito, David Bisbal, Pablo Alborán y Andrés Calamaro, entre otros cantantes, y el guitarrista Brian May, exintegrante de Queen. El video también contó con la participación de varias figuras del deporte como Lionel Messi, Rafael Nadal, Marc Márquez y Diego Simeone, entre otro. En mayo Peluso recibió nueve nominaciones en los premios Carlos Gardel, siendo la artista más nominada de la edición, de los que finalmente obtuvo cuatro galardones en las categorías de mejor álbum pop alternativo y mejor nuevo artista por Calambre, mejor álbum/canción de música urbana/trap por “Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36″ junto a Bizarrap, y grabación del año por “Buenos Aires”.

Ránking de lo más escuchado en 2021

Los 5 más escuchados en Argentina

● Duki

● Bad Bunny

● Rauw Alejandro

● Maria Becerra

● Myke Towers

Los 5 argentinos más escuchados

● Duki

● Maria Becerra

● Bizarrap

● L-Gante

● TINI

Las 5 Canciones más escuchadas en Argentina

● “Miénteme” - TINI

● “Qué Más Pues?” - J Balvin

● “Bandido” - Myke Towers

● “Todo De Ti” - Rauw Alejandro

● “Entre Nosotros” - Tiago PZK

Las 5 Canciones de artistas argentinos más escuchados

● “Miénteme” - TINI

● “Entre Nosotros” - Tiago PZK

● “L-Gante: RKT SESSIONS #1″ - Papu DJ

● “No Me Conocen (Remix)” - [con DUKI, Rei & Tiago PZK], BANDIDO

● “Además de Mí Remix” - Rusherking

Los 5 álbumes más escuchados en Argentina

● EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO, Bad Bunny

● VICE VERSA, Rauw Alejandro

● Mis Manos, Camilo

● Future Nostalgia, Dua Lipa

● KG0516, KAROL G

Los 5 álbumes de artistas argentinos más escuchados

● Rocanroles Sin Destino, Callejeros

● Desde el Fin del Mundo, Duki

● Homerun, Paulo Londra

● MAWZ, LIT killah

● TINI TINI TINI, TINI

Las 5 Canciones internacionales más escuchados en Spotify

● Olivia Rodrigo - “Drivers license”

● Lil Nas X - “MONTERO (Call Me By Your Name)”

● The Kid LAROI - “STAY (with Justin Bieber)”

● Olivia Rodrigo - “good 4 u”

● Dua Lipa - “Levitating (feat. DaBaby)”

Los 5 álbumes internacionales más escuchados en Spotify

● Olivia Rodrigo - SOUR

● Dua Lipa - Future Nostalgia

● Justin Bieber - Justice

● Ed Sheeran - “=”

● Doja Cat - Planet Her