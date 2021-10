“Culpable”, una excelente opción para los amantes del thriller policial

Uno de los estrenos de la semana en Netflix es la espectacular “Culpable” (The Guilty), una remake de una película danesa del mismo nombre, que se estrenó en 2018 y que en su momento obtuvo excelentes críticas. La versión norteamericana está dirigida por Antoine Fuqua, conocido por otros trabajos como Día de entrenamiento, Lágrimas del sol, Asesinos sustitutos, Tirador y Los mejores de Brooklyn. Si bien la crítica no ha sido benevolente, debido a que la comparan con la multipremiada versión danesa, lo cierto es que la película -para los que no vimos la otra- es muy buena, generando suspenso, situaciones tirantes y giros inesperados.

Joe Baylor, (Jake Gyllenhaal) es un oficial del departamento de policía de Los Ángeles, que ha sido suspendido de sus actividades temporalmente por un hecho que no se detalla hasta el final. Mientras tanto, cumple funciones en el 911, centro de llamadas de emergencia, coincidentemente con una serie de incendios forestales que se están produciendo en la zona.

Entre varias llamadas, todas igualmente acuciantes, recibe una particularmente extraña: Emily Lighton, una mujer joven, no puede hablar libremente y Joe deduce que ha sido raptada y que está en un vehículo con su secuestrador.

A partir de allí comienza una serie de llamadas a distintas secciones policiales -bomberos, policía vial, su antiguo jefe y ex compañeros de oficina- intentando encontrar el vehículo en el que Emily ha sido secuestrada a la vez que intenta mantener contacto con ella. Así se entera que quien la tiene raptada es su ex esposo, con antecedentes penales, y que los hijos de ambos (un bebé y una niña de 6 años) quedaron solos y encerrados en la casa de la mujer.

La tensión va subiendo, el temperamento de Joe Baylor se va crispando y las relaciones con su ocasional jefa en la sección del 911 y sus compañeros sufren varios quiebres a medida que transcurre la noche y el policía no logra dar con la joven secuestrada.

La película muestra el estrés al que están sometidos los policías de emergencias

Toda la película ocurre prácticamente en la misma oficina, donde el espectador va tomando conocimiento de los hechos a través de las llamadas telefónicas cruzadas generando la misma impotencia que se ve en el oficial, al no poder hacer nada para dar con la mujer.

Culpable tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 11 de septiembre de 2021. La película tuvo un estreno limitado el 24 de septiembre de 2021, luego se estrenó digitalmente en Netflix el 1 de octubre.

El film está protagonizado por Jake Gyllenhaal, como Joe Baylor; Christina Vidal como la Sargento Denise Wade y Adrian Martinez como Manny. El resto del elenco interviene a través de las voces en las llamadas: Ethan Hawke como el Sargento Bill Miller; Riley Keough como Emily Lighton; Eli Goree como Rick Da’Vine; Joy Randolph como agente del Centro; Paul Dano como Matthew Fontenot; Peter Sarsgaard como Henry Fisher; Christiana Montoya como Abby; David Castañeda como el agente Tim Gervasi; Beau Knapp como Dru Nashe y Edi Patterson como la reportera Katherine Harbor.

Culpable (The Guilty, 2021, EE.UU., 89 min.). Género: Thriller policial. Dirección: Antoine Fuqua. Adaptación y Guion: Nic Pizzolatto. Guion original: Emil Nygaard Albertsen, Gustav Möller. Música: Marcelo Zarvos. Fotografía: Maz Makhani. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Muy buena.