Cómo es “Dune”, el tanque de ciencia ficción más esperado del año

Una especie de “Star Wars para adultos”, definió hace un par de años a “Dune” (“Duna”) el director Denis Villeneuve. De hecho la saga toma ciertas inspiraciones de la novela original de ciencia ficción de Frank Herbert: en un futuro lejanísimo (unos diez mil años) varias familias galácticas se disputan el control del planeta Arrakis, verdadera gema del universo.

Allí se encuentra “la especia”, que puede hacer inmortales a los seres humanos, además de tener particularidades físicas que ayudan al desplazamiento intergaláctico. La familia Atreides, con el hijo Paul a la cabeza, irán hasta ese planeta para hacerse con el tesoro, iniciando una aventura estelar y espeluznante: es que la Melange, la especia en cuestión, lo producen unos gusanos gigantes que habitan en las arenas de Dune.

Se trata, como la historia lo exige, de una gran producción, que tuvo que dividirse en dos películas para ser más orgánica (en un principio se especuló con que se podía hacer incluso una saga).

“Dune” lleva al menos un año pospuesta: era uno de los tanques que frustró la pandemia y que ahora, en este debut en las salas, tendrá que compartir estelaridad casi en simultáneo con HBO Max, en donde estará disponible desde mañana.

El argumento es conocido. En 1984, David Lynch hizo una famosa adaptación, convertida hoy en filme de culto. Villeneuve, apartándose de las odiosas comparaciones con el genial director, sostuvo que no quiso hacer una remake de aquella, sino basarse exclusivamente en el libro (“Vuelvo al libro y voy a las imágenes que salieron cuando lo leí”).

Denis Villeneuve, quien ya probó la ciencia ficción en películas muy taquilleras como “La llegada” (2016) y “Blade Runner 2049″ (2017), juntó a un elenco de estrellas, encabezado por una pareja de ídolos “teen”: Timothée Chalamet, galán de “Call me by your name” y tantas más, y Zendaya (“Euphoria”, “Malcolm y Marie”).

Le siguen Rebecca Ferguson, James Brolin, Oscar Isaac, Javier Bardem, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Jason Momoa y la gran Charlotte Rampling en el papel de una Reverenda Madre. Hans Zimmer, quien ya colaboró con Villeneuve en “Blade Runner 2049″, promete una nueva partitura épica.

“Ha sido uno de mis sueños desde que tenía 14 años y leí la novela”, dijo el director canadiense sobre este proyecto. “Supe entonces que algún día la convertiría en película. Fue mi profecía a lo Paul Atreides, el personaje central del relato. Claro es que no tenía ni idea de cómo se hacían las películas, de lo que hay detrás de ello. Desde que me peleé con ella, regresé a ella y quedé atrapado, sabía que la haría. Todo lo que he ido aprendiendo sobre el oficio de director, cada trabajo que he hecho, sea mejor o peor, solamente ha servido para que me sintiera capaz de enfrentarme a ‘Dune’”.

Pero la ilusión de estrenar la película de su vida tiene un contrapeso importante: el temor de que la gente prefiera verlo por streaming lo alarma un poco.

No solo por una cuestión de ganancias, que evidentemente afectan a la recaudación de un tanque de presupuesto millonario, sino por su propias intenciones. “Entendemos que la industria del cine está bajo una presión tremenda en este momento. Eso lo entiendo. De la forma en que sucedió, todavía no estoy contento. Francamente, mirar Dune en un televisor, lo mejor con que lo puedo comparar es con conducir una lancha en tu bañera. Para mí es ridículo. Es una película que se ha hecho como un homenaje a la experiencia de la pantalla grande”, dijo.

Más estrenos

“Ron da error”: Esta película animada se ambienta en un mundo donde robots que hablan, caminan y que están conectados digitalmente; se han convertido en los mejores amigos de los niños. La película cuenta la historia de un nene de 11 años que descubre que su robot ya no esta funcionando muy bien.

“Chernobyl: la película”: Mucho se habló de este filme, una suerte de réplica de la serie de HBO, que mostraba no solo la tragedia, sino lo mal que manejó el asunto la Unión Soviética. La historia sigue a Alexey, uno de los bomberos que trabajaron durante el accidente de la planta nuclear. Esta producción rusa fue dirigida por Danila Kozlovsky.

“Coda: señales del corazón”: Este drama se centra en Ruby, hija de adultos sordos, es decir una CODA (por sus siglas en inglés: Child of Deaf Adults). Es la única persona oyente en su familia. Cuando se une al club del coro de su escuela secundaria, descubre su don para cantar. Alentada por su maestro del coro, piensa en postularse en una prestigiosa escuela de música deberá afrontar la decisión más importante de su vida: elegir entre sus obligaciones familiares o seguir sus propios sueños.

“Zeta”: Esta película de terror es dirigida por Brandon Christensen (“El no nacido”) y es una nueva versión de historias de niños con amigos imaginarios. El pequeño Joshua Parsons, de 8 años, tiene un amigo imaginario muy particular, llamado Z, quien pronto empezará a preocupar a los padres y a ocasionar una verdadera pesadilla.