Cómo conseguir una piel glowy y luminosa en tus maquillajes con 3 simples pasos.

Las tendencias de este 2023 en lo que a maquillaje respecta han variado constantemente. Sin embargo, hay detalles que se mantuvieron en auge y dudosamente dejaran de estarlo. Uno de ellos es la piel glowy o luminosa; y en esta nota, te contamos cómo podes lograrla en 3 simples pasos.

La tendencia que se volvió ícono del makeup de esta década se puede lograr fácilmente con pocos productos y siguiendo una serie de tips claves para aprenderla.

La técnica se basa en utilizar los productos adecuados para preparar la piel y dejarle ese efecto satinado y saludable, pero no oleoso. Esa es la característica principal de esta tendencia. Y no te preocupes por tu tipo de piel; porque esta manera de hacer el maquillaje sirve para toda clase: secas, mixtas, neutras, oleosas, acnéicas, etc.

A continuación, te contamos los 3 pasos a seguir para lograr ese brillo natural en tu piel cada vez que hagas tu rutina de makeup:

1. Hidratar bien la piel

Podríamos decir que este es el paso más importante de toda la rutina, ya que el rostro es el lienzo sobre el que se va a trabajar y tiene que estar bien preparado. Por eso, es crucial lavar bien la cara con un jabón para rostro e hidratarla con crema y sérum para darla más humectación. Si es de día, es importante no olvidar el protector solar.

2. Utilizar una base liviana

Aplicar una base de maquillaje que sea liviana es clave para lograr ese efecto glow. Se recomienda usar poca cantidad y lustrar el producto sobre la piel con una brocha grande y de pelo suelto. Además, vienen muchas bases con acabado luminoso que te van a ayudar aún más a lograr el efecto deseado.

3. Optar por productos en crema, no en polvo

Tanto el rubor como el bronzer y contorno es importante aplicarlos en formato cremoso (ya sea en pomada o stick) para otorgar un plus de hidratación y luminosidad. Aunque el polvo es de gran ayuda para fijar el maquillaje, este suele dejar un efecto opaco y más mate.

Siguiendo estos pasos, vas a poder lograr ese efecto glowy que está tan en tendencia en el mundo del makeup y que ya todos los maquilladores están usando.