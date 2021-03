Comienza la gran pelea: “Godzilla vs. Kong” encabeza los estrenos de la semana

Es la película número 36 de la franquicia de Godzilla, y la 12° de la franquicia de Kong. Juntos ya se han cruzado, también: la primera vez, en 1962, en un filme japonés dirigido por Ishiro Honda. Pero la que estrena hoy, y que viene anunciada ya con dos películas anteriores, promete ser titánica e inédita, por el impacto visual y por el nivel de destrucción.

Una gran película de monstruos, con efectos especiales y animaciones con detalles inéditos, más un arsenal de rugidos y explosiones: todo hace que “ Godzilla vs. Kong ” merezca una visita a las salas de cine.

Este encuentro apoteósico viene prometido desde “Godzilla: King of the Monsters” (2019) y “Kong: Skull Island” (2017). Ingeniosamente, se la ha anunciado con el subtítulo de “God vs. King” (“Dios contra Rey”), dando a entender que la lucha será pareja y monumental. Uno solo se coronará Dios y Rey al mismo tiempo.

El primer blockbuster de este inusual 2021 llega hoy a las salas (incluso un día antes del gran estreno en Estados Unidos) y no hay mucho más que decir, pues el argumento es una lucha desenfrenada que los verá destruyendo ciudades, pelear bajo el agua o sobre portaaviones gigantes.

Se sabe que la lucha entre monstruos ponen a los guionistas en un reto enorme en busca de la originalidad. Eric Pearson y Max Borenstein están a cargo de ese desafío, junto al director Adam Wingard (“The Guest”, “Death Note”).

Pero en la historia, también veremos caras conocidas. Hay, de hecho, dos nudos argumentales: por una parte el que vincula a Godzilla con aquellos personajes que ya vimos en su película predecesora. Entre ellos está Millie Bobby Brown, muy recordada por ser Eleven en “Stranger Things” y también Enola Holmes. Por otra parte, vemos al gran Alexander Skarsgård con Rebecca Hall y Kaylee Hottle, una niña huérfana con la que el simio se comunica por el sistema de señas.

También veremos al mexicano Demián Bichir, a quien recordamos por papeles en varias películas taquilleras como “La monja”, en la reciente “Cielo de medianoche” (Netflix) y en la argentina “Muerte en Buenos Aires”. Hace del empresario mafioso y demente que siempre quiere sacar provecho de las bestias: un personaje ineludible en este tipo de cine.

Pero la pregunta que todos se hacen es: ¿La película toma partido por King Kong o por Godzilla? Revelarlo sería un spoiler, pero no hace falta ser un gran seguidor de monstruos para notar que históricamente ha habido más empatía de las audiencias con el simio gigante.

Este filme es solo una parte de MonsterVerse, un universo cinematográfico mayor y aún más ambicioso, que une a Warner Bros con Legendary Entertainment. ¿El objetivo? Seguir haciendo “megafilmes” que incluyan a grandes monstruos; algunos ya conocidos, pero también otros nuevos.

Otros estrenos

“Los intrusos”: Maisie Williams, recordada por ser Arya Stark en “Game of Thrones”, vuelve al cine con esta película, sobre un grupo de amigos creen que encontraron una buena oportunidad en una casa que aparenta estar vacía, con una caja fuerte llena de dinero. Pero cuando los dueños de la propiedad, una pareja de ancianos, regresa temprano a su hogar, el plan se da vuelta. La acompañan los actores Sylvester McCoy, Rita Tushingham, bajo la dirección de Julius Berg.

“Calles en guerra”: Se trata nada menos que del regreso de Jean-Claude Van Damme, quien fue un ícono del cine de lucha en los ’90. Ahora interpreta a un veterano de la guerra de Afganistán, quien llega a un vecindario nuevo y conoce a Lucas, un niño “pandillero” de 14 años que está decidido a que su hermano menor no siga el mismo camino. En este drama tenemos a Lior Geller como director y a David Castañeda, Elijah Rodríguez como actores.

“Pastor o impostor”: El Cine Universidad ofrece esta película dramática polaca, cuyo título original es “Corpus Christi”. Dirigida por Jan Komasa, está basada en hechos reales. Daniel tiene un despertar espiritual cuando se encuentra cumpliendo condena en un centro de detención de jóvenes por asesinato en segundo grado, pero su pasado criminal le impide volverse sacerdote una vez que sale de prisión. Luego de salir de allí, es confundido con un sacerdote, y consecuentemente actúa como tal, dando sacramentos en una pequeña parroquia. El film fue lanzado en el Festival de Cine de Venecia en 2019 y fue exhibido en la sección de Cine Contemporáneo Mundial del Festival de Cine de Toronto de 2019. Dentro de Venice Days, el filme ganó el Premio Europa Cinemas Label y el Premio a la Inclusión Edipo Re. Fue la película polaca elegida para representar a este país en la categoría Mejor película internacional en los Premios Óscar del año pasado, quedando en la nominación final.