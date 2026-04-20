Carolina Herrera revela el calzado ideal para mujeres adultas: elegante, cómodo y sin tacones

La diseñadora venezolana asegura que las zapatillas deportivas restan fineza en mujeres adultas y propone combinar zapatos planos con camisas blancas para dar luz.

Carolina Herrera, referente indiscutida de la moda mundial, reveló cuál es el calzado ideal para las mujeres que buscan comodidad sin resignar elegancia. La diseñadora venezolana sostiene que, a partir de los 40 años, existe una alternativa infalible a los tacones altos que permite evitar dolores sin perder el estilo.

Desde que irrumpió en las pasarelas en los años 80, Herrera se ha convertido en una voz autorizada para asesorar a mujeres adultas sobre cómo potenciar su imagen. En esta oportunidad, su consejo apunta directamente a los pies, un área donde muchas veces se sacrifica el bienestar por la estética. La empresaria tiene el truco para caminar segura y verse bien al mismo tiempo.

image Mocasines y bailarinas: el calzado aprobado por la diseñadora Para la diseñadora, el error más común es recurrir al calzado deportivo para actividades que no son estrictamente de entrenamiento. Si bien las zapatillas pueden parecer la opción más lógica para el descanso, Herrera es tajante: para una mujer adulta, este tipo de calzado no se ve bien y resta elegancia al conjunto del outfit.

La propuesta de la venezolana para reemplazar las alturas son las sandalias bajas, también conocidas como "flats". Dentro de esta categoría, destaca especialmente a los mocasines y las bailarinas como las piezas fundamentales que aportan un estilo mucho más fino y sofisticado. Estos modelos permiten mantener la distinción en jornadas largas sin sufrir las consecuencias físicas de los tacos.

image Cómo combinar las sandalias "flat" Una de las ventajas principales de este calzado es su versatilidad. Según Herrera, los zapatos planos combinan perfectamente con básicos del guardarropa, como una clásica camisa blanca de algodón. Esta combinación no solo es cómoda, sino que además aporta mucha luz al rostro y al look general, convirtiéndose en un uniforme ideal para el día a día en el trabajo o eventos sociales.