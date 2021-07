“ArMate”, el disco de Jose Quiroga que transmuta el dolor en música

En tiempos donde abundan las despedidas y escasean los encuentros, la necesidad de aferrarse a lo terrenal e iluminar el camino se vuelve cotidiano. Soltar, sanar, dejar ir son palabras y frases que se transforman en un cliché inevitable frente a las ausencias.

Pero el músico mendocino Jose Quiroga pudo ver una bomba que explotó en su cara y ante el desborde de lo inevitable y la muerte, decidió hacer lo que le apasiona y acaricia su alma con música. Así nació “ArMate”, el disco dedicado a su hija Luna que editó a finales de junio para celebrar los 15 años de la joven , que dejó este mundo el año pasado.

Una playlist cargada de vida y emoción

“Algo tenía que hacer. Es como que necesitás correr cuando te pasa algo. Y si no podes correr, algo tenés que hacer para transmutar el dolor y la tristeza. Fue todo muy rápido, una especie de bomba. Y cuando cae la bomba no te das cuenta de lo que sucede, pero cuando se va un poco el polvo ves todo. Y entre todo ese polvo vi que se acercaba el cumpleaños de ella y nada menos que el cumpleaños de 15. Entonces fue el momento de movernos y hacer lo que quise y sé hacer, dándole el color más bonito que se podía dar”, cuenta Jose Quiroga con el hablar pausado que lo identifica.

A partir de la playlist que Luna guardaba en su celular, el músico, autor y multiinstrumentista recorrió esas canciones y decidió compilarlas, pero con un plan aún más ambicioso; que los autores de esos temas interpreten cada canción.

Claro que no era una lista de música bailable o el trap más escuchado en las plataformas. Sino que se trataba de un recorrido minucioso, por autores y bandas también de estos tiempos, pero que nada tienen que ver con el ritmo de moda. “Azúcar del Estero” de Lisandro Aristimuño, “El Plan” de Pasado Verde o “Encendedor” de Guachito Club son algunos de los títulos que suenan en el recorrido.

El músico mendocino lanzó un sentido álbum en homenaje a su hija Luna. Gentileza.

“Ella escuchaba de todo, no solo música para bailar, sino música que le hacía bien a su corazón. Y entre toda esa música que escuché en su playlist me enamoré de muchos autores que no conocía. Y el plan fue más ambicioso, porque la idea era que canten los autores de esas canciones. Algunos me dijeron que no, pero la mayoría se sumó al proyecto. Y me di cuenta que vivimos en un mundo con mucho odio, pero también hay mucho amor”, resalta Jose sobre el proyecto que imaginó a comienzos de 2021 y con la ayuda de Víctor Silione, Matías Gorordo y Pablo Quiroga, compadres de la vida, inició las grabaciones.

Y desde el cariño y el compromiso se sumaron las voces de Lisandro Aristimuño, Joaquín Vitola (cantante de Indios), Exe Stocco (Pasado Verde), Gabriel y Sasha Nazar (Gauchito Club), los hermanos Juan Saieg (Ud Señalemelo) y Simón Poxyran (Perras On The Beach), Fede Falcón, entre otros.

Y la voz de Luna aparece en el final del recorrido como la frutilla del postre. Un registro casero del “Demasiado” (Conociendo Rusia) que la joven interpreta con su papá.

“Luna canta el tema “Demasiado”. Si es por ella no hubiese querido que salga su voz. Pero esa grabación fue de trampa, porque la registré un día que cantamos el tema y sin que ella supiera la grabé y decidí sumarla”.

El disco cuenta con cuatro canciones compuestas originalmente para Luna por autores mendocinos y cercanos a Jose como Luchi Arcidiácono, Ariel Sedevich, Daniel Vinderman y Laura Carubin.

Otro de los pasajes más sentidos del álbum es la participación de Facundo Quiroga, hijo del músico y Cecilia Santi, mamá de Luna.

“Mi hijo Facundo canta en el tema “El Plan” y “Loco en el desierto”, junto a su mamá Cecilia Santi. Este disco se logró gracias al trabajo desinteresado de muchos amigos y colegas, fue todo desde el amor. No hubo un rédito económico ni en las grabaciones, ni el mastering, ni el arte de tapa”.

La música y el arte tienen la cualidad de trasmutar en cada situación y experiencia. Y las canciones hechas para Luna hoy cobran otro sentido.

“ El disco va dedicado a la Luna claramente, pero se expande para todos los que se han ido injustamente de este plano. Y en este tiempo he tenido devoluciones increíbles. Gente que me llamó de otras provincias, que me preguntaban sobre el disco. Y se está haciendo más grande, porque fue hecho para mi hija, pero va tomando otro camino, incluso madres que han perdido sus hijos y escuchan el disco, que sin conocernos también reciben amor y la intención de la despedida al escucharlo. Y lo sienten igual que nosotros”.

Grabado entre abril y mayo de 2021 por Víctor Silione en estudios Espejo de Agua (Mendoza), Reloj de Arena (Mendoza), además del registro en los estudios de cada artista invitado. La masterización estuvo a cargo de Omar Duarte en estudio Espejo de Agua y el diseño de portada es de Valeria Lauretti.

“Mientras yo estoy bien, ella está bien. Y cuando estoy mal, ella también lo está. Cuando doy clases y hay una canción que le gusta la invito a cantar. Porque todos están, lo que pasa es que lo primero que hacemos es llorar, que es necesario. Pero también no tenemos que recordar a los que no están con el llanto, sino también con lo lindo. Cuando estoy mal la escucho que me dice: “¡Basta flaco!”. Una frase muy típica de ella”, reflexiona el músico.

“En la vida hay que ir dejando huellas, no cicatrices” reza una frase que se repite en estos tiempos de despedida. Y Luna dejó su huella y también se transformó en música.