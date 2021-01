Aniversario de Elvis Presley: la corta e intensa vida de un rey

Muchas figuras de la música ya son más que estadios llenos, marquesinas y rostros tatuados en la piel de los fans. Algunos ya tienen su nombre asociado a una leyenda. Son pocos, pero si escribiéramos la lista, seguramente encontraríamos este nombre: Elvis Presley (1935-1977).

Y es que no lo llamaban El Rey del Rock and Roll por nada. Su búsqueda de un estilo único lo llevó a cambiar el rumbo de la música y, por añadidura, se convirtió en un ícono del siglo XX: desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad.

Desde niño sabía su futuro. A los once años tuvo su primera guitarra, y ya no hubo vuelta atrás. Con apenas diecinueve, el productor Sam Phillips, propietario de Sun Records, decidió editarle un single que contenía los temas “That’s all right” y “Blue Moon of Kentucky”. Ese fue el primer paso de una carrera de esfuerzo, muchos excesos y, por sobre todo, fama endemoniada.

Éxito tras éxito

Este primer paso le abrió las puertas de un programa radiofónico de música country, “Louisiana Hayride”, que se transmitía en trece estados.

Llegado 1956, y gracias al tema “Heartbreak Hotel”, que vendió trescientos mil ejemplares en tres semanas y acabó siendo el primero de sus discos de oro, lanzó su primer EP, titulado “Elvis Presley”. Vendió un millón de copias y se comprometió por siete años con los estudios cinematográficos Paramount, ávidos de contratar a un ídolo juvenil emergente. Ya por aquel entonces, provocaba ataques de histeria entre sus fanáticas.

Elvis en sus primeros años de estrella, casi adolescente.

Así comenzó a pisar fuerte en la música y el cine. Aunque no todo fue color de rosas: algunos sectores conservadores, y poderosos, de la sociedad estadounidense se opusieron tanto al personaje como a su música, a la que tildaban de pervertida e inmoral. Especialmente por su particular movimiento de cadera, cuyo impacto fue tan inmediato que el cantante recibió el apodo de “Elvis Pelvis”.

Como culminación de 1956, y ya con un pie en el servicio militar, el 16 de noviembre se estrenó en Nueva York con gran éxito “Love me Tender”, el primer filme donde debutó como protagonista.

Héroe del ejército

Dos momentos de su vida fueron decisivos: sus dos años en las filas del ejército y el descontrol con las drogas. Podría decirse que mientras el primero lo salvó de un pozo, el otro lo arrojó en él.

En 1958 fue reclutado para las filas del ejército y destinado a Berlín Occidental. La intención inicial era que el músico formara parte de las llamadas Fuerzas Especiales y su función iba a ser brindar shows para los soldados, como solían hacer las estrellas en ese momento.

Su manager, el Coronel Tom Parker, se negó rotundamente. Sin ninguna intención de que el músico brindara shows de manera gratuita, Elvis debía cumplir con el servicio militar de manera regular sin ningún privilegio especial. Y así fue.

Con 23 años, comenzó su camino por el ejército y estuvo durante dos años en el servicio.

Allí conoció a Priscilla Ann Beaulieu, quien sería su esposa nueve años después. En marzo de 1960 volvió e inmediatamente retomó su carrera, que vivió sus años dorados.

Fue justo antes de la “Invasión británica”, protagonizada por grupos como The Beatles y los Rolling Stones. Esto provocó cierto desgaste en su popularidad, que se prolongó hasta 1968, cuando se le ofreció protagonizar un especial televisivo que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia de la pequeña pantalla.

Ya pisando la década del ’70 y con un evidente conflicto con las drogas y su separación con Priscilla Beaulieu, su imagen adquirió el tono claramente excesivo que caracterizó sus últimas apariciones: exagerado tupé, sobrepeso y trajes de cuero blanco con piedras.

Tras caer inconsciente en varias ocasiones en el escenario, su estado de excesos lo llevaron a la muerte por un ataque al corazón.

A pesar de su acelerado declive, Elvis fue y es un ícono cultural del siglo XX.

Un especial de DirecTV

En este día, en el que habría cumplido 86 años, los canales de televisión, músicos y muchos eventos artísticos lo celebrarán. En esta oportunidad, será a través de OnDirecTV que reviviremos dos de sus shows más emblemáticos .

A las 21 se verá “Elvis - ’68 Comeback Special”, el legendario concierto grabado para la tevé con el que Elvis regresó a las actuaciones en vivo luego de siete años dedicado a su carrera cinematográfica. A las 22 será el turno de “Elvis - Aloha From Hawaii”. Filmado en Honolulu el 14 de enero de 1973 y transmitido en vivo a más de 40 países vía satélite, es considerado uno de los más famosos conciertos de Elvis.