Angela Torres: “Supe que el término ‘La niña de fuego’ me determinaba”

La sorpresa del público cuando salió este videoclip fue indiscutible, aunque más aún por lo particular que es. Con un mensaje relacionado a lo que hoy se vive en el mundo, Ángela dio a conocer el primer corte de su nuevo EP “La niña de fuego”, producido por el español Alizzz.

“Aló”, el primer corte musical que presenta la cantante, ya tiene más de 800 mil reproducciones en Youtube.

Con seis canciones y planes de lanzarlo este año, Ángela se presenta al mundo de la música como “La niña de fuego”, pseudónimo que comparte con el título del álbum y en que se inspiró por su abuela Lolita.

El videoclip de este tema fue filmado en su casa durante la cuarentena y busca representar este paralelismo entre la realidad y la virtualidad que hoy está tan instaurado en nuestras vidas.

- ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este lanzamiento?

- Estoy muy emocionada, son días muy particulares donde no caigo en que ya sacamos la canción. En medio de todo el apocalipsis se complicó un poquito, fue mucho trabajo y esfuerzo y muchos meses de aguantarse. La canción está lista desde setiembre del año pasado, es increíble concretarlo y que la canción ya no sea solo mía.

- ¿Por qué elegiste “Aló” para presentar el disco?

- Esa canción fue la primera que hicimos cuando los conocí a los chicos en España y me pareció perfecta para romper el hielo. Literalmente dice Aló, es como “Hola, aparecí” (se ríe). Me gustó, fue re loco porque siempre tuvimos la sensación de que como iban naciendo los temas era la forma en que la teníamos que sacar.

- ¿Cómo fue la experiencia de grabar el video en tu casa? ¿Lo imaginaste alguna vez?

- Fue rarísimo, no me imaginaba para nada esa situación. Justo diez días antes de ponernos a grabar pasó todo lo que pasó y tuvimos que encerrarnos y pensar desde cero el video. Terminé grabando el video en mi casa con el celular y poniendo las luces, armando todo para el fondo virtual que acompaño el video.

Fue un gran trabajo del equipo y yo, de idas y vueltas porque no sé nada del mundo virtual y fue descubrir un montón de cosas. Cuando vi el resultado me puse muy contenta, sentí que habíamos trabajado muy duro para que quede lo más lindo posible, siendo tan lejano a lo que teníamos en mente en un principio.

- ¿De dónde surgió esta idea de plantear el límite entre lo real y lo que mostramos en la virtualidad?

- Fue medio natural la verdad, fue algo que acompañó el momento, algo de que las imágenes que estoy en lo virtual estoy en la calle corriendo y eso no se puede hacer, el contraste de yo en mi casa en mi vestidor, era mostrar eso medio Black Mirror y que de esa sensación que en el momento que estamos ahora las relaciones son a través de una pantalla.

Es extraño y a la vez el mundo virtual nos permitió contar toda una historia de amor que era lo que queríamos mostrar al principio, lo trasladamos de una forma muy distinta a lo que habíamos planeado pero la virtualidad nos permitió eso, crear todo un mundo.

- ¿Qué podés contarnos de los otros cinco cortes que faltan?

- Yo creo que lo lindo que tiene es que todas están conectadas de alguna forma por el pop y a la vez nos permitimos explorar en otros géneros, tiene un poco de trap, reggaetón, pop, canciones más tristes, tiene una que es medio rock-punk. Me permitió explorar un montón de otros géneros, ya que era una búsqueda tan grande para mí, como para no encerrarme en un género justo ahora en plena búsqueda. Es un experimentito re lindo y que estoy muy ansiosa por sacarlo, no aguanto más (ríe).

- ¿Has fantaseado con cantar el EP en vivo?

- Pensar en eso en este momento parece utópico, pero me llena de ilusión pensar que cuando esto termine voy a poder dar una presentación y cantar por fin mis canciones. Siento que va a ser muy distinto a todas las otras oportunidades que tuve de subirme a un escenario y cantar, siempre fue medio escondiéndome atrás de un personaje o autora u otras canciones, yo siento que cuando cantás tus canciones estás abriendo tu corazón desde otro lugar.

La niña de fuego

Esta nueva imagen que la identifica va a acompañada de su pseudónimo “La chica de fuego”, inspirado en la canción más importante y la película que definió el talento de su abuela Lolita Torres. Sin dudas, el talento de su abuela corre por las venas de Ángela y hoy quedó demostrado.

- ¿Por qué elegiste “La niña de fuego” como tu pseudónimo?

- Hace dos años me fui al sur y en ese viaje se me dio por escuchar a mi abuela, algo que no es tan cotidiano en mi vida y cuando escuché este tema me volví loca, me encantó. Me lo empecé a escribir en la mano, medio poder de atracción, estaba muy conectada con la música, pero a la vez estaba en blanco, no sabía muy bien para dónde ir. De alguna forma supe que el término “La niña de fuego” me determinaba, me iba a inspirar, iba a ser cierta ventanita que a algo me iba a llevar. Fue muy loco porque a los dos años me fui a hacer mi música a España con Alizzz y mi abuela estaba muy relacionada con España, le decían “La españolita”, fue muy flashero.

Siento que de alguna forma fui guiada para España. Apenas llegué allá les mostré a mi abuela y lo que ‘La niña de fuego’ significaba para mí, y al toque esto nos alineó y fue una ventana de inspiración muy grande que nos unió como grupo y a la vez nos dio muchas herramientas y nos abrió muchas puertas en las otras canciones que hicimos.

Fue medio mágico y medio loco que dos años antes yo pensaba que iba a pasar algo y terminé en España y fue una fuente de inspiración muy grande, y también porque yo veía que la mayoría de las cantantes ahora tiran su nombre en las canciones y yo no me imaginaba ahora diciendo Ángela, quizás más adelante lo haga pero no ahora, gustaba la idea de que sea algo de unión entre todas, que haya otra piba cantando la canción y tirar “La niña de fuego” en lugar de mi nombre que es tan personal, que no tengan que tirar mi nombre sino ‘La niña de fuego’ que es re poderoso e imaginarme a una piba gritando eso me da ilusión.

- ¿Sentís que es la herencia que te dejó tu abuela?

- No sé, quizás sería muy atrevido de mi parte decir que mi abuela me dejó esta herencia. Es más algo que me pasó a mí y como yo desde chiquita me sentí muy conectada con ella, siempre que subía al escenario pensaba en ella, siempre me sentí acompañada. Ahora que me iba a dedicar a lo musical que en eso ella era un ángel, de alguna forma me inspiré en ella y estuvo muy cerca del proceso y “bendijo” el trabajo que estaba haciendo. Estaba acompañando desde el alma, nos dio una llave con esto. Es un honor y lo hago con todo el respeto del mundo.

- ¿Ha sido larga la espera?

- La espera en rasgos generales ha sido larguísima porque desde los quince años estoy viendo qué quiero hacer musicalmente y era un desafío muy grande sentirme parte del mundo de la música, le tenía mucho respeto y era un desafío muy grande encontrar qué quería cantar, desde qué lugar, qué música, que sonido, qué letras, todo un proceso que para mí fue encontrarme a mí misma y fue un poco largo. Ahora las cosas están tomando un curso nuevo y me tiene muy ilusionada.

- ¿Cómo fue tu experiencia de este primer paso en la música?

- En pocas palabras, tengo mucha ilusión, tengo muchas ganas de aprender y nutrirme de todo esto que me tiene muy embobada, es un mundo nuevo que descubrí que me despierta mucha pasión y tengo ganas de meterme en esto a decir más cosas, a confiar más en mí, a ganar más terreno dentro mío que me permita expandirme en cierta forma.