Esos seres que nos acompañan siempre: amistades de luz

A lo largo de la historia se ha utilizado famosos refranes que guardan mucha sabiduría y nos arrojan la importancia de las amistades. Refranes tales como: “dime con quién andas, y te diré quién eres” o “el que anda con lobos aprende a aullar”. Al pasar el tiempo y la madurez, vamos comprobando que evidentemente nuestras amistades cumplen un gran rol de influencia en nuestra vida. No obstante de compartir energías constantemente, se genera una especia de conexión donde se empieza a pensar igual, actuar igual, hablar igual y hasta sentir parecido. Es probable que si profundizamos en los rasgos de personalidad de nuestros amigos, terminemos encontrando un buen abanico de similitudes en las que quizás no habíamos concientizado hasta ahora.

Los seres humanos somos como esponjas. Absorbemos la energía que ronda a nuestro alrededor. Si nuestro entorno está la mayor parte del tiempo de buen humor, disfrutando y enfocándose en las cosas positivas de la vida, será más sencillo para nosotros sentirnos felices. Lo mismo sucedería a la inversa.

Si escribes una lista de tus gustos, intereses, pasatiempos, costumbres, conocimientos o habilidades, notarás que serán el reflejo de las personas con las que más tiempo compartes. El estado vibracional de tus amistades puede ser un reflejo, un espejo de tu estado vibracional. Ejemplo: es más probable que una persona haga actividad física si sus amigos realizan ejercicio con frecuencia, o en el caso contrario, es más probable que una persona beba alcohol constantemente si su círculo de amigos lo hace constantemente. Suena lógico, ¿cierto?

Amistades de luz, personas vitaminas:

De este tipo de personas he hablado anteriormente pero es necesario volverlas a traer al presente porque son de gran importancia en el camino. En esta vida debemos apuntar a crear, cultivar y cuidar las amistades de luz, las personas vitaminas que nos rodean. Pero se preguntaran, que significa amistades de luz majo? Principalmente son amistades que te acercan a Dios, te acercan a la Luz, a lo bueno, a lo positivo, puedes encontrar un refugio en ellas, tienen el deseo de verte crecer, triunfando y brillando, son sinceras cuando ven que algo no anda bien, te respetan, te cuidan, honran tu vida y tu paso en este plano deseando y aconsejándote siempre con lo mejor. Te ayudan a entrar en conciencia cuando no lo estas, te aterrizan en el presente, y te abrazan fuerte cuando más lo necesitas.

Las amistades de luz son aquellas que te inspiran a sacar la mejor versión de ti, te motivan a seguir evolucionando, te inyectan de su energía positiva, celebran tus éxitos y te animan en tus fracasos. Son reconocidas por el amor que brotan, en ellas no hay envidia ni egoísmo. Pueden llegar a tener problemas y situaciones no muy positivas ya que no dejan de ser humanos, pero con el tiempo logran superarlo y aprender de ellas, tienen presente la importancia y el valor de la amistad. Entre miles y millones de habitantes son almas que llegan a reconocerse. Las amistades de luz te ofrecen pequeños hogares, que garantizan una estadía llena de amor fraternal, de risas, de abrazos y llantos.

La vida no tendría sentido sin la existencia de los amigos. Imagínate tan solo un segundo sin las personas que te rodean, las personas que tanto amas, podrías imaginarlo? Sin duda alguna no sería igual, reconociendo la presencia de esas personas en tu vida, entiendes los hermosos planes y el amor del Creador.

Se la persona que quieres atraer:

Ahora bien, es importante entender que tú también tienes un gran impacto en la vida de tu entorno. Hay algo tuyo en cada una de las personas que te rodean. Tu forma de ser, tu manera de hablar, hasta tu forma de vestir generan y trasmiten energía, por consecuencia terminas atrayendo lo similar. Si sientes que no tienes amistades de luz, si no te sientes rodeado de personas vitaminas, como me paso a mí en el pasado, debes entender y concientizar que antes de querer rodearte de ese tipo de personas y tener amistades de calidad, tienes que empezar a ofrecer una amistad genuina y de luz, volverte persona vitamina para los demás, volverte la persona que quieres atraer, llena de amor, libre de quejas, de egoísmo, de envidia, leal y sincera. Empezar a reconocer los errores propios y dejar de ver tanto los errores de los demás, no someter juicios, ni propios ni ajenos, empezar el cambio primero el interior, ya que por consecuencia el exterior será transformado. Si alguno de los que te rodea no tiene esas cualidades, es la señal para que comiences a ser tú la persona vitamina que los ayude y transforme.

Acá entran en papel dos variables:

1. Tu propio cambio y testimonio empieza a generar un cambio hacia las personas que te rodean, empezaras a generar un efecto mariposa o domino e inspiraras y contagiaras a los demás con tu energía

2. Puede existir el panorama de empezar a cambiar y evolucionar pero las personas que te rodean no les interesa evolucionar ni cambiar y en algunos de los casos llegan a manifestar el sentirse cómodos donde están y tildan de “locos” a los que si prefieren dar cambios y a apuntar a algo nuevo y mejor. Si esta es la variable, no te preocupes, la primera regla de oro es no juzgar, entender que cada persona vive un proceso, tu ser no puede verse afectado por eso, sigue repartiendo amor y vibrando algo, eso traerá por consecuencia el atraer personas que vibren en tu misma frecuencia, crearas nuevos vínculos y conexiones.

También es importante tener en cuenta lo siguiente: tu avance espiritual no te hace ser más que nadie, esta es una gran trampa del ego. El avance espiritual esta netamente relacionado con la compasión y el amor al prójimo, la conciencia de entender que todos están atravesando procesos, todos somos eternos aprendices. No se trata de distanciarse por completo de todo aquel que no vibre igual, ni de volverse un ermitaño, sino de ser conscientes de las relaciones que construimos y sostenemos a lo largo del tiempo. Recuerda que te nutres de ellas.

La otra trampa del ego es tomarse los problemas y el proceso de los demás como propios, drenar energía pensando y pensando en la vida de los amigos o personas que nos rodean. Queriendo controlar su realidad, decisiones y vivencias, aunque una gran mayoría piensa que lo está haciendo por un bien o por amor, la realidad es que no.

La idea es buscar el equilibrio y entender que las personas están viviendo un proceso, no somos quien para someter un juicio ante sus actos, por muy intolerable que sean, no nos corresponde a nosotros hacerlo. Como tampoco nos corresponde cargar con los problemas y situaciones de los demás, no pretendamos ser Dios y hacer su trabajo, somos herramientas, Él nos usara cuando lo necesite, mientras tanto tenemos que estar abiertos y presentes para poder escuchar y ver las señales. Siempre en la frecuencia del amor, entendiendo la unidad como principio, entendiendo que si te daño al final me daño a mí misma y terminamos dañados y rotos todos.

La invitación de hoy es que hagas una pausa, agarres tu teléfono y le escribas a tus amistades de luz, le agradezcas por estar en tu vida, manifiéstale cuanto los amas y los valoras. Luego agradécele a Dios por las personas maravillosas que ha puesto y seguirá colocando en tu vida.

Esta nota esta dedicada a todas las amistades de Luz que me rodean.