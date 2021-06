Amazon Prime estrena la serie biográfica sobre Isabel Allende

Durante las últimas décadas, las artistas femeninas en todas las esferas culturales van ganando más y más terreno. Sus obras se destacan y generan una oleada de público lector cada vez mayor sumado a que, durante la pandemia, los lectores crecieron y la literatura, lejos de abandonarse, se encuentra más fuerte que nunca.

Uno de esos casos es el de Isabel Allende. Autora de libros como Afrodita, De amor y de sombra, Eva Luna y La casa de los espíritus, su literatura es esparcida por gran parte de las regiones del continente.

Finalmente, hoy llega a Amazon Prime la bioserie dedicada a la vida personal y profesional de la escritora. Protagonizada por Daniela Ramírez (Los Archivos del Cardenal), la producción se centra en la lucha y pasión de Isabel quien, dispuesta a romper las reglas sociales de la época con tal de alcanzar su felicidad, encuentra en la literatura una vía de escape para sanar y reencontrarse consigo misma.

La tira biográfica, dirigida por Rodrigo Bazaes (Los 80) y con guiones realizados por Jonathan Cuchacovich (“Peleles”), busca recrear los momentos más importantes y reveladores de su trayectoria, centrándose no solo en la literatura sino en su rol como periodista, además de sus experiencias como mujer y de cara al golpe militar contra Salvador Allende, que la llevó a exiliarse con su familia en Venezuela en 1975.

Con tres capítulos de alrededor de una hora de duración, la protagonista se enfrenta a las normas sociales y circunstancias políticas de la época, ya sea desde las páginas de la revista femenina Paula, donde lanzaba cuestionamientos a los roles de género, o trasladando clandestinamente en su auto a personas para escapar de la época de Pinochet en Chile.

Isabel: La historia íntima de la escritora. Un recorrido por su vida personal y profesional. Gacetilla

También seremos testigos de algunos recuerdos de su infancia, la famosa carta a su abuelo que dio origen a “La casa de los espíritus” y el trágico fallecimiento en 1992 de su hija Paula, de solo 29 años, que inspiró la conmovedora novela que lleva su nombre.

“Es un resumen bastante preciso de lo que fueron los primeros cincuenta años de mi vida, y hay muchos aspectos emocionales que son mucho más fuertes que cualquier cosa que pueda escribir -cuenta la escritora en conversación con Télam- Creo que la combinación entre la actuación, la dirección y la música le da a la serie una emotividad extraordinaria, como en esos primeros intentos por escribir una novela, motivada por la muerte de mi abuelo, cuya presencia y voz son una presencia constante.”

Hoy por hoy, son cada vez más las historias que inspiran a llevar adelante producciones audiovisuales. Las biopics ganan terreno a pasos agigantados y el caso de Isabel es uno de entre tantos. Sumado a ello, las series y películas nacen de inspiraciones literarias, algo que resulta ser un gran beneficio para ambas partes.

En este sentido, la escritora opina: “El cine y la televisión están buscando, sobre todo, inspiración de libros, lo que antes no sucedía. Se está buscando más en la literatura, y es bueno porque se rescatan más historias, la mayor parte de la gente no lee, sino que ve la televisión. Cuando a mí me dicen a veces que la película de ‘La casa de los espíritus’ no es tan buena como el libro, yo digo que no es importante, millones de personas vieron la película y la verán. Creo que eso nos da una oportunidad enorme, una tremenda ventana al mundo.”

Al elenco se suman también las actuaciones de Néstor Cantillana (Prófugos, No, Neruda), Rodolfo Pulgar (Héroes Invisibles, El Reemplazante), Rosario Zamora (Semidiós, Bravo) y Paola Volpato (El Príncipe, ¿Dónde Está Elisa?). La serie ya está disponible en la plataforma de Amazon Prime.