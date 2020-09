Netflix vs. Amazon Prime Video: cuál es la “mejor” opción y qué conviene por precio-catálogo

Entre los (pocos) aspectos positivos de la cuarentena, se ha notado en las redes sociales una migración e interés de los usuarios por otras plataformas que no sean Netflix, ya sea por el catálogo ya visitado o el bendito algoritmo que recomienda más de lo mismo. La más beneficiada, sin duda, ha sido la plataforma Amazon Prime Video, principal rival del gigante de Reed Hastings.

Definir si un servicio o el otro es “mejor” es algo absolutamente subjetivo, ya sea por el bagaje de cada uno y, por supuesto, los intereses en cuanto a series y películas. Sin embargo, te ofrecemos una guía a tener en cuenta sobre ventajas y defectos de Netflix y Amazon Prime Video en cuanto a catálogo, interfaz y precio.

Qué podemos ver

Con el correr de los años, Netflix dejó de depender de contenido ajeno y licencias para fortalecer y basar su estrategia en producciones originales. Eso sí, no siempre la “N” es garantía. Y si lo es, como el caso de la serie “Better Call Saul”, se debe a un acuerdo de distribución.

“Stranger Things”, “La casa de papel”, “Dark”, “You” y “Sex Education” son algunos de los programas más famosos, aunque conviene realizar una recorrida más exhaustiva y contra el algoritmo para descubrir las verdaderas joyas. A su vez, el catálogo de películas es variable según el mes en cuestión, aunque bastante digno y equilibrado. Tip: conviene ver los clásicos lo antes posible.

En cuanto a Amazon, su popularidad creció en los últimos años a partir del éxito de producciones como “Homecoming”, “Fleabag”, “The Boys”, “La jauría”, “Tales from the Loop”, “Jack Ryan” y “La maravillosa señora Maisel”.

También suma clásicas sitcoms como “Seinfeld”, “The Office”, “Malcolm in the Middle”, “How I Met Your Mother”, “The Big Bang Theory” y “Parks and Recreation” y dramas como ”Mad Men”, “Dexter”, “Homeland”, “The X-Files”, “This Is Us” y “Buffy, la cazavampiros”.

En cuanto a películas hay un balance entre taquilla y crítica, desde recientes batacazos de Disney como “El rey león” (2019), “Avengers: Endgame” o “Toy Story 4″ hasta imprescindibles como “Once Upon a Time in America”, de Sergio Leone. La filmografía de A24, destacada.

Cómo funciona

Netflix logró consagrarse gracias a su algoritmo y sus aceitadísimas funcionalidades. Hasta el menos “tecnológico” de la casa puede elegir y ver lo que quiera sin necesidad de explicación. Rara vez hay problemas, el diseño es atractivo en cada rincón y la calidad se adapta automáticamente a nuestras posibilidades.

La interfaz de Amazon es el punto débil. Si bien la transmisión en línea se realiza sin cortes y no exige demasiado ancho de banda, el buscador puede resultar impreciso en sus resultados y las recomendaciones no son demasiado personalizadas. A favor, la función X-ray permite conocer el elenco en la misma pantalla, hay información suministrada por IMDb y la música. Recientemente, la plataforma habilitó la creación de distintos perfiles para que no haya cruces en el visionado.

Cuánto hay que pagar

En Netflix hay tres planes, aunque los primeros 30 días de prueba cuestan $20 sin impuestos incluidos.

$199 Básico: SD, una pantalla y descargas.

$319 Estándar: HD, dos pantallas y descargas.

$449 Premium: Ultra HD, cuatro pantallas y descargas.

Amazon Prime Video tiene una sola tarifa: $219 por mes, con una prueba gratis. Incluye HD, dos pantallas en simultáneo y descargas.

Más opciones

En Argentina, hay más alternativas de streaming que las que muchas veces la inercia hace suponer. Repasamos algunas a tener en cuenta para contratar.

HBO GO

Una opción muy popular e interesante es HBO GO, que pronto mutará a HBO Max con todo el arsenal de Warner. Hace tiempo, cambió su estrategia para la región y ahora permite la contratación de su servicio on demand sin la necesidad de estar adherido a un cableoperador.

Aventaja al resto en cuanto a la calidad asegurada de sus series, que van desde “Los Soprano”, “Game of Thrones” y “Six Feet Under” hasta las recientes “Veep”, “Chernobyl”, “Succession”, “Lovecraft Country”, “Watchmen”, “Big Little Lies” y “Barry”.

Además, HBO se nutre del estreno anticipado de películas de Warner, Universal y Sony. Precio: $510 (estimado).

Apple TV+

Hasta ahora “The Morning Show”, con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carrell, ha ganado cierta fama y fervor crítico. La escasa oferta de Apple -“See” y “Dickinson”, entre otras- y ese aire “elitista” poco le ayudan.

Hace escaso tiempo, Apple TV+ lanzó las películas “Greyhound”, con Tom Hanks, y “Defending Jacob”, con Chris Evans. Precio: 4,99 dólares.

MUBI

Una que debería tener más fama de la que goza es Mubi, plataforma de streaming que posee una videoteca curada con renovación mensual. Los estrenos son constantes y apuntan a una apertura geográfica y diversa del cine de autor. También hay cine nacional y selecciones de festivales.

Precio: $219 (o $149 si es membresía anual).

Qubit

Es una plataforma argentina amada por los cinéfilos, ya que su catálogo abraza películas clásicas e independientes difíciles de conseguir -incluso por vías ilegales-. Puede utilizarse en PC, Smart TV y dispositivos móviles (hasta cuatro pantallas en simultáneo) y permite alquiler de estrenos. Precio: $349.

Cine.ar

Reúne todos los contenidos nacionales (películas, cortos, series y documentales) en una plataforma que nada tiene que envidiarle a la sofisticación de Netflix. Estrenos a $30.

Pluto TV

ViacomCBS ofrece esta plataforma online gratuita, legal y sin necesidad de registro. Hay canales 24/7 y contenidos de Telefe, clásicos de Nickelodeon, Paramount, MTV y más.

Disney+

Disponible desde el 17 de noviembre de 2020 en Latinoamérica. Con una limitación al target familiar, reúne los contenidos de la biblioteca de Walt Disney Studios, Marvel, Pixar, Lucasfilm y Nat Geo. De Fox apenas asoman “Los Simpson” y algunas propuestas cinematográficas ATP y SAM-13 (no, no vas a encontrar “Duro de matar” o “Alien”).

La recomendada: “The Mandalorian”, del universo Star Wars. Los tanques de Marvel (“The Falcon and the Winter Soldier” y “WandaVision”) no saldrán hasta 2021.

Precio: 6,99 dólares (a definir en la región).