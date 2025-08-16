16 de agosto de 2025 - 15:05

Alerta fashion: una nueva y polémica tendencia se impone, cada vez más grandes y atrevidos

Un clásico en blanco y negro o en colores, los lunares son siempre tendencia pero la última moda los presenta casi como un exabrupto.

Los lunares regresan como una tendencia vivaz y reversionada.

Los lunares regresan como una tendencia vivaz y reversionada.

Foto:

Freepik
Por Redacción Estilo

Un clásico reversionado: los lunares son el estampado de moda para la chica cool en 2025. Ya no una postal del pasado ni tan dulces para el armario moderno. Los lunares también cambiaron y la tendencia es que pierden romanticismo e inocencia para volverse mucho más gráficos. Los lunares son ahora urbanos, subversivos y siempre una opción con estilo.

Leé además

La prenda icónica que Anne Hathaway usó en Tik Tok.

La prenda icónica que Anne Hathaway revivió para "El diablo viste a la moda 2"

Por Redacción Espectáculos
ni taco bajo ni taco aguja: estos son los 5 zapatos que estan de moda este invierno

Ni taco bajo ni taco aguja: estos son los 5 zapatos que están de moda este invierno

Por Redacción Estilo

Pocos estampados despiertan tanta nostalgia como los lunares. Desde el vestido a lunares verdes que usó en uno de sus embarazos la princesa Diana hasta el icónico momento de Julia Roberts en Mujer Bonita, este estampado ha sabido equilibrar gracia y encanto.

16989
Los lunares ganan presencia en las pasarelas y calles de las ciudades de la moda.

Los lunares ganan presencia en las pasarelas y calles de las ciudades de la moda.

Los lunares destilan ahora glamour vintage con un toque moderno

Esta temporada el giro es que son exagerados o superpuestos de forma desigual. También contrastan con rayas finas. Los diseñadores están obsesionados.

La colección de ropa de resort 2026 de Fendi adoptó el estampado con un toque divertido y refinado, integrándolo a la perfección en prendas de vestir a medida, minifaldas románticas y abrigos voluminosos.

En Moschino, desde las capas estructuradas de lunares hasta los vestidos de malla transparente, la colección jugó con la proporción y el contraste a la perfección. Jacquemus le dio al estampado una vuelta fresca y coqueta en accesorios y zapatos.

2149882285
Un estampado clásico y alegre que le aportará vitalidad a tu look.

Un estampado clásico y alegre que le aportará vitalidad a tu look.

Para muchos la moda es alegría visible y en la era del minimalismo digital, los lunares son llamativos. Al combinarse con blazers estructurados, paletas tonales o diseños asimétricos, los estampados de puntos adquieren un toque contemporáneo y crean interés visual sin abrumar la vista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

adios a la remera clasica de algodon: esto se va a estar en tendencia esta primavera 2025 y no te puede faltar

Adiós a la remera clásica de algodón: esto se va a estar en tendencia esta primavera 2025 y no te puede faltar

Por Redacción Estilo
Qué son las fake wedding: las falsas bodas en India que ya son tendencia.

Qué son las "fake wedding": las falsas bodas en India que ya son tendencia

Por Redacción