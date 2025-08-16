Alerta fashion: una nueva y polémica tendencia se impone, cada vez más grandes y atrevidos

Un clásico en blanco y negro o en colores, los lunares son siempre tendencia pero la última moda los presenta casi como un exabrupto.

Un clásico reversionado: los lunares son el estampado de moda para la chica cool en 2025. Ya no una postal del pasado ni tan dulces para el armario moderno. Los lunares también cambiaron y la tendencia es que pierden romanticismo e inocencia para volverse mucho más gráficos. Los lunares son ahora urbanos, subversivos y siempre una opción con estilo.

Pocos estampados despiertan tanta nostalgia como los lunares. Desde el vestido a lunares verdes que usó en uno de sus embarazos la princesa Diana hasta el icónico momento de Julia Roberts en Mujer Bonita, este estampado ha sabido equilibrar gracia y encanto.

Los lunares ganan presencia en las pasarelas y calles de las ciudades de la moda. Los lunares destilan ahora glamour vintage con un toque moderno Esta temporada el giro es que son exagerados o superpuestos de forma desigual. También contrastan con rayas finas. Los diseñadores están obsesionados.

La colección de ropa de resort 2026 de Fendi adoptó el estampado con un toque divertido y refinado, integrándolo a la perfección en prendas de vestir a medida, minifaldas románticas y abrigos voluminosos.

En Moschino, desde las capas estructuradas de lunares hasta los vestidos de malla transparente, la colección jugó con la proporción y el contraste a la perfección. Jacquemus le dio al estampado una vuelta fresca y coqueta en accesorios y zapatos.

Un estampado clásico y alegre que le aportará vitalidad a tu look. Para muchos la moda es alegría visible y en la era del minimalismo digital, los lunares son llamativos. Al combinarse con blazers estructurados, paletas tonales o diseños asimétricos, los estampados de puntos adquieren un toque contemporáneo y crean interés visual sin abrumar la vista.