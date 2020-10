“10 Songs”, el nuevo álbum de Travis trae consigo una armonía perfecta

Con una lista de diez canciones que mantienen el estilo que durante sus más de 20 años de trayectoria se han empeñado en sostener Travis, el grupo proveniente de Glasgow trae la sencillez y calidez intacta de sus proyectos.

Y llega un el momento oportuno, donde la desconexión y agotamiento emocional en el mundo necesita más que nunca de la cultura, y en especial de la música, para reconectarse.

10 Songs, de Travis

Siendo siempre fieles a su estilo, su música puede considerarse amable, armoniosa y cálida. Melodías que acompañan al oyente en estos tiempos pandémicos que corren y donde la familiaridad de sus voces son tan necesarias.

Canciones como Waving At The Window, All Fall Down o Kissing in The Wind son acompañadas de melodías y placer indiscutible, que te invita a disfrutar de este material tan rico en bajos, acústicas y sonidos nuevos que tienen para ofrecer.

Otras como Valentine o A Ghost, tienen sonidos un poco más pesados, con predominancia en los instrumentos eléctricos como la guitarra y la batería; asemejándose más al rock y alejándose de su armonía melódica.

Co-producido por Fran Healy y Robin Baynton, este nuevo disco trata sobre la forma en que la vida llega al amor y lo que el amor hace para superar esos desafíos. Un mensaje especial y acertado en los tiempos que corren.

Disponible desde hoy, el álbum está en CD estándar, vinilo pesado más deluxe 2CD y Deluxe 2LP (vinilo rojo y azul) que incluyen 10 demos y una edición limitada de “Valentine” de 10″.

Lista de canciones

1-Waving At The Window

2-The Only Thing

3-Valentine

4-Butterflies

5-A Million Hearts

6-A Ghost

7-All Fall Down

8-Kissing in The Wind

9-Nina’s Song

10-No Love Lost.