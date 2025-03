Yanina Latorre explotó contra Maru Botana por peleas en el pasado: "Me humilló, me destrató"

Las palabras de Yanina Latorre

“Cuando éramos jóvenes me cagó la vida por resentida. Me humilló, me destrató y les llenó la cabeza a mis amigas. Obvio, después terminó peleada con todas. No tiene amigas. Sus compañeras de colegio y facultad la odian”, lanzó Latorre en sus historias de Instagram. En su descargo, aseguró que la pastelera “era una basura” y que, en realidad, se conocieron en la UBA, no a través de un pariente como Botana había mencionado en una entrevista con Infobae. “No voy a permitir que mienta sobre mí”, sentenció tajante.