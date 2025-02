Wanda Nara logró una victoria judicial y podría haber arruinado el cumpleaños de Mauro Icardi

Este jueves, Ángel de Brito reveló en su programa del canal de streaming Bondi que el nuevo juez a cargo del caso, tras la recusación de Hagopian presentada por el abogado de Wanda, Nicolás Payarola, resolvió suspender ambas medidas hasta que la Cámara resuelva la apelación. “Le dio carácter suspensivo a la apelación por el régimen de comunicación. Es decir, Wanda no está en desobediencia por no entregar a las nenas, no hay multa por 80 millones ni nada hasta que no resuelva la Cámara”, aseguró el conductor en Ángel responde.