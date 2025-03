Vendimia Para Todxs: cómo será este año la fiesta de la diversidad

"Hay pasajes maravillosos que recrean la cultura oriental y de los astros. Usamos telas únicas de la India en la puesta, que recrean mejor la energía que se quiere plasmar en el show. Habrá un personaje del monje tibetano que se eleva en el medio del público, entre otras espectacularidades", dijo sobre los cuadros que tienen como propósito encandilar al público y al mismo tiempo prepararlo para la fiesta que seguirá después del show.

Un aspecto crucial de las propuestas de Vendimia Para Todxs es la música. Y este año no será menos. Sin despegarse de la electrónica, le darán un giro más cercano a lo oriental y lo ancestral. El indicado para llevar esto a buen puerto es el músico Kaly Gong, especializado en retiros y eventos artísticos, espirituales y chamánicos con instrumentos ancestrales.

Con su participación especial ofrecerá una experiencia sensitiva y holística en torno al sonido del gong. "¿Cómo se ejecuta un instrumento chamánico? No se trata de técnica: se trata de emociones. No sigo la receta de un libro de musicoterapia, sino que me conecto con lo que me rodea y con las personas en cada momento. No hay una única forma de hacerlo", anticipa en su página web sobre su forma de hacer música.

La producción realizada por Brotherhood a cargo de Gabriel y Fernando Canci, y el apoyo del Gobierno de Mendoza, promete una experiencia movilizante y electrizante.

El line up de Vendimia Para Todxs

También habrá una grilla de DJs, que se irán turnando durante la noche. El DJ griego Detlef, por ejemplo, presentará su set extendido por primera vez en nuestra provincia. Este artista es una de las principales figuras de la industria, y es colaborador de sellos discográficos de gran prestigio como Hot Creations, Solid Grooves y Moon Harbour.

El proyecto Puna, por otra parte, promete un "clima de transmutación y cósmico" para abrir la noche. Conformado por el músico Daniel Vinderman y Gato Ficcardi (también reconocido diseñador gráfico mendocino), rescatan sonidos autóctonos, principalmente argentinos y los introducen en un plano electrónico. "Su fusión permite disfrutar diferentes atmósferas, pintadas con sonidos folclóricos. En vivo, propone un show que combina la experiencia live y el DJ set con una refinada intervención de instrumentos autóctonos que van complementando los sonidos y ritmos electrónicos", anticipa la gacetilla del evento.

Además, debutan en Vendimia Para Todxs la reconocida Dj La Cintia, que es una de las artistas de Tech House referentes del género. Por último, serán parte del encuentro dos Djs con historia en el circuito: los cordobeses Rodri Vacis y Leance, que harán un back to back que encenderá las bandejas en pleno festejo.

La importancia de la fiesta

“A nivel provincial y nacional, el valor social de Vendimia Para Todxs es incalculable", nos dijo Canci. "Cuando recibo correos o mensajes a través de las diferentes plataformas digitales, te das cuenta que le abriste la puerta del corazón a muchas familias: papás que no aceptaban a sus hijos por su manera de sentir diferente, y que a través de Vendimia Para Todxs encontraron que era mucho más normal de lo que ellos tenían en su cabeza, que simplemente era una forma de vivir, de sentir, pero que detrás de esa hay una persona amada, su hijo, su hermano, su hermana, su sobrino, su amigo”, manifestó.

Además, profundizó en cómo logró posicionar esta fiesta como parte de la agenda oficial de Vendimia. “Históricamente, hace 29 años se hace Vendimia Para Todxs. Comenzó Ricardo Tito Bustos haciendo la Vendimia Gay, y hace aproximadamente 18 años me delega el mando y yo la cambio y le cambio el nombre. Le pongo Vendimia Para Todxs porque yo pienso que esto tiene que ser una Vendimia que nace desde el lado de una comunidad LGBTI+, pero también es para todos".

Y recordó: "En ese momento no existía ni la Ley de Matrimonio Igualitario ni la Ley de Identidad de Género, ni todas las leyes sociales que tenemos hoy que priorizan al ser humano como ser integral. Entonces me llama en un momento un gobernador y me dice que le parecía mucho mejor poder correrla una semana más y que de esa manera podríamos acrecentar el calendario de Vendimia en ese momento. Estuvimos charlando, evaluamos los pros y los contras, y finalmente dijimos que sí, que nos parecía muy bien porque por un lado a nosotros nos iba a dar más identidad como fiesta, y por otro lado le iba a generar a Mendoza una posibilidad de prolongación turística”.

Los coronados este año de Vendimia Para Todxs

Los flamantes representantes de Vendimia Para Todxs 2025 fueron elegidos y coronados, en el marco de la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

A través del voto electrónico mediante distintos tótems dispuestos en el ingreso al teatro, el público eligió los nuevos reyes de la comunidad LGTB+ en las tres categorías: Género Femenino, Género Masculino y Drag Queen.

En la categoría Género Femenino fue coronada Florencia Sevilla. La joven de 27 años es bailarina profesional, maquilladora, manicura y estilista.

En el género masculino resultó elegido Federico Gollo, de 27 años. Federico es Ayudante terapéutico, trabaja con personas con capacidades diferentes.

Por último, el género Drag Queen se coronó a Drag Enggel. El artista de 35 años es empleado de comercio y lleva años como artista drag.