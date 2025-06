Una periodista argentina sufrió un accidente con su chimenea: "Me prendí fuego"

Y señaló: “Ayer tenía frío y tengo una chimenea que hay que ponerle etanol. Es una chimenea moderna, le pones etanol y aparece un fueguito de fondo como muy cool, canchero, y le empecé a meter etanol, a meter etanol, a meter etanol... Bueno, cuestión que me prendí fuego, o sea, me agarró una llamarada en el cuerpo ”.

Oliván también detalló que estaba con Valu Bonadeo, la hija de Diego, quien la ayudó inmediatamente. “Yo creo que Valu me salvó un poco la vida, porque me dijo instantáneamente 'sácate la ropa'. Entonces me saqué la ropa, encendida y, como pude, subí al primer piso y me tiré abajo de la ducha”, recordó la periodista.